Lotería Nacional conmemora 100 años de las Normales Rurales con billete especial

La emisión del Sorteo Superior 2879 rinde homenaje al legado educativo de instituciones como la Normal Rural de Ayotzinapa

La Lotería Nacional dedicó por primera vez un billete al normalismo rural, honrando la historia de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

La Lotería Nacional presentó el billete del Sorteo Superior No. 2879 en honor al Centenario de la creación de las Escuelas Normales Rurales y de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.

La develación fue encabezada por el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y la directora general de la institución, Olivia Salomón.

La ceremonia se llevó a cabo en el Salón Iberoamericano del Museo Vivo del Muralismo, donde se destacó que, por primera vez, un billete de la Lotería Nacional está dedicado al normalismo rural, como reconocimiento a su legado en la formación de docentes para comunidades apartadas del país.

Mario Delgado resalta el papel social del normalismo rural

Durante su intervención, Mario Delgado afirmó que esta emisión representa un acto de reconocimiento a un siglo de trabajo educativo en zonas rurales y marginadas.

Mario Delgado destacó que el billete del Sorteo Superior No. 2879 reconoce un siglo de trabajo educativo de las Normales Rurales en zonas marginadas.

Señaló que las Normales Rurales han sido clave para integrar a miles de niñas y niños al Sistema Educativo Nacional.

Asimismo, expresó que cada billete que circule por el país difundirá la historia de la educación popular en México y reforzará el carácter solidario de estas instituciones.

El funcionario también dirigió un mensaje a estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, a quienes reconoció por asumir la docencia como proyecto de vida y por continuar con una tradición educativa marcada por el compromiso social.

Ayotzinapa y otras normales en la memoria educativa

Por su parte, Olivia Salomón subrayó que el homenaje coloca en el centro a las Escuelas Normales Rurales como motor de movilidad social y desarrollo comunitario.

La Lotería Nacional dedicó por primera vez un billete al normalismo rural, honrando la historia de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

Recordó que junto con Ayotzinapa, otras instituciones forman parte de esta historia centenaria, como la Normal Rural “Gral. Matías Ramos” en Zacatecas, “José Guadalupe Aguilera” en Durango y “Carmen Serdán” en Puebla, fundadas con el objetivo de llevar educación a las regiones más apartadas.

La titular de la Lotería Nacional señaló que este reconocimiento se enmarca en la política educativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que coloca a la educación pública y al magisterio como ejes del desarrollo nacional.

Sorteo Superior 2879: premios y transmisión

El Sorteo Superior No. 2879 ofrecerá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa total de 51 millones de pesos.

El Sorteo Superior No. 2879 ofrecerá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa total de 51 millones.

El evento se celebrará el viernes 10 de abril de 2026 a las 20:00 horas y será transmitido en vivo a través del canal institucional de YouTube.

Se emitieron dos millones 400 mil cachitos, disponibles en puntos de venta en todo el país y en la plataforma digital oficial.

El significado del centenario para las Normales Rurales

Más allá del sorteo, autoridades y estudiantes coincidieron en que el billete conmemorativo simboliza un reconocimiento público a la vocación docente y a la historia de resistencia y servicio de estas instituciones.

Las Normales Rurales preservan saberes locales y cultura regional, fortaleciendo la identidad de las comunidades donde se encuentran. EFE/David Guzmán

Aportes históricos de las Escuelas Normales Rurales:

  • Formación de docentes para comunidades rurales e indígenas.
  • Impulso a la movilidad social de jóvenes de escasos recursos.
  • Promoción de la educación como herramienta de transformación comunitaria.
  • Preservación y fortalecimiento de saberes locales y cultura regional.
  • Compromiso histórico con la justicia social y la equidad educativa.

Con esta emisión especial, la Lotería Nacional rinde homenaje a cien años de labor educativa que han marcado la vida de generaciones de maestras y maestros en México.

