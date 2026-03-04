Feria del Libro de Coyoacán 2026 abrirá sus puertas con Irvine Welsh y Laura Restrepo entre sus protagonistas: fechas y horarios

La nueva edición de la FILCO iniciará el 6 de marzo de 2026 Foto: Omar Martínez/Infobae México.

La Feria Internacional del Libro de Coyoacán (FILCO) 2026 de la Ciudad de México iniciará su edición anual reuniendo a lectores, escritores y artistas en una agenda marcada por la diversidad y la presencia de figuras internacionales.

Entre los nombres que han acaparado la atención se encuentran Irvine Welsh, Laura Restrepo y el homenaje al legado de Miguel León Portilla con la presentación de un libro dedicado a su memoria.

Durante la jornada del sábado 14 de marzo, el público podrá asistir a la presentación de Los cuchillos largos, la más reciente novela de Irvine Welsh, autor escocés reconocido por obras como Trainspotting. El evento contará con la participación del propio escritor y de Eduardo Rabasa, representante de la editorial Anagrama.

El jueves 12 de marzo, el programa ofrece uno de los momentos más esperados para la literatura latinoamericana: la presentación de Soy la daga y soy la herida, la nueva obra de la colombiana Laura Restrepo. La autora compartirá este espacio junto a Mayra González y abrirá un diálogo con sus lectores en el escenario Frida Kahlo.

sábado 14 de marzo, el público podrá asistir a la presentación de Los cuchillos largos, la más reciente novela de Irvine Welsh, autor escocés reconocido por obras como Trainspotting. Foto: FILBA/Maria Teresa Slanzi.

En el mismo recinto y como parte de los homenajes de la feria, el 14 de marzo está programada la presentación de Soy mi memoria, un libro que celebra la vida y el pensamiento de Miguel León Portilla. Este acto reunirá a familiares, discípulos y especialistas en la obra del historiador y filósofo, considerado una de las voces más relevantes en el estudio de Mesoamérica.

Invitados internacionales y voces iberoamericanas

La participación de Irvine Welsh marca un hito para la feria, ya que el autor solo ha visitado México en contadas ocasiones. Su presencia refuerza el carácter global de la FILCO y abre un espacio para el diálogo entre culturas, en un año en que el Reino Unido es el país invitado.

Por su parte, Laura Restrepo retorna al escenario mexicano con una novela que explora las fronteras entre la ficción y la memoria. Restrepo se suma al grupo de autoras latinoamericanas reconocidas que encuentran en este encuentro un foro de resonancia para sus nuevas propuestas.

El homenaje a Miguel León Portilla, por otro lado, representa un tributo al pensamiento indígena y a la historia nacional. La presentación de Soy mi memoria contará con la intervención de expertos como Ascensión Hernández Triviño y Fabio Hierro León-Portilla, quienes analizarán la vigencia del legado del intelectual mexicano.

Actividades sobresalientes y agenda cultural

La Feria Internacional del Libro de Coyoacán 2026 se distingue por una programación que abarca desde conferencias magistrales y homenajes a escritores, hasta espectáculos artísticos y conciertos. Entre las actividades más destacadas figuran:

Inauguración con espectáculo Reino Unido (6 de marzo, 12:00 h).

Presentación literaria de Los cuchillos largos con Irvine Welsh (14 de marzo, 17:00 h).

Presentación de Soy la daga y soy la herida con Laura Restrepo (12 de marzo, 17:00 h).

Homenaje y presentación del libro Soy mi memoria sobre Miguel León Portilla (14 de marzo, 20:00 h).

Conversatorios sobre literatura y futbol, con la participación de Juan Villoro y Fernando Segura M. Trejo (8 de marzo).

Homenaje a Octavio Paz a 112 años de su nacimiento (6 de marzo, 16:00 h).

Homenaje a Élmer Mendoza, escritor mexicano (6 de marzo, 20:00 h)

Conversatorio La vida en los mundiales de fútbol con la participación de Fernando Schwartz, Armando Camarena y Eduardo Camarena (10 de marzo, 19:00 h)

Presentación literaria Soñar en grande con su autora la golfista Lorena Ochoa (13 de marzo, 11:00 h)

Conversatorio América de los 80’s’ con la participación de Carlos Reinoso, Vinicio Bravo y Carlos de los Cobos (13 de marzo, 15:00 h)

Homenaje a Carlos Monsiváis, escritor mexicano (14 de marzo, 16:00 h)

Homenaje a Julieta Fierro, divulgadora científica (15 de marzo, 12:00 h).

Homenaje a Salvador Elizondo, escritor y traductor mexicano (15 de marzo, 14:00 h).

Espectáculo de clausura y concierto “Let’s Rock!” con The Dukes of Wellington, banda invitada del Reino Unido (15 de marzo, 21:00 h).

El programa incluye también talleres para niños y jóvenes, lecturas públicas, conversatorios sobre periodismo, diversidad de género, ciencia, gastronomía y fútbol, consolidando a la feria como un espacio de encuentro para todas las edades y gustos.

Homenajes y reconocimientos

El reconocimiento a figuras como Miguel León Portilla y Octavio Paz, junto con la entrega de premios a destacados exponentes de la literatura y las artes, refuerza el perfil de la feria como un evento que celebra tanto la memoria como la creación contemporánea. La pluralidad de voces y la variedad de géneros se reflejan en cada jornada del programa.

También destacan los homenajes de Élmer Mendoza, donde participan la Dra. Magali Velasco, Vicente Alfonso y el propio escritor mexicano.

De igual manera, los homenajes de Salvador Elizondo y Carlos Monsiváis serán parte importante de este evento cultural en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

Laura Restrepo presentará su nuevo libro 'Soy la daga y soy la herida' en la FILCO 2026. Foto: Archivo/Infobae México.

Fechas y horarios de la Feria del Libro de Coyoacán 2026

Estos son todos los detalles que tienes que conocer sobre fechas, horarios y demás de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán 2026 en la Ciudad de México:

Fechas: Del viernes 6 al domingo 15 de marzo de 2026.

Horarios: Actividades y presentaciones desde las 11:00 hasta las 21:00 h todos los días.

Sedes principales: Escenarios Carol Wilson y Frida Kahlo, ubicados Jardín Hidalgo y el Jardín Centenario, abarcando la zona frente a la Parroquia de San Juan Bautista de Coyoacán, Ciudad de México .

Entrada: Libre y para todo público.

País invitado: Reino Unido.

Estados invitados: Tlaxcala e Hidalgo.