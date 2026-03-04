Enfrentamiento entre delincuentes y autoridades deja cinco muertos en Rayones, Nuevo León

Cinco sujetos fueron abatidos por la Fuerza Civil de Nuevo León. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

Este miércoles se registró un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y elementos de la Fuerza Civil en el municipio de Rayones, en Nuevo León, que dejó como saldo cinco presuntos delincuentes abatidos.

Los hechos ocurrieron en la plaza principal del municipio mencionado, frente al Palacio Municipal y la iglesia, ubicado a unos 130 kilómetros de Monterrey, capital del estado.

De acuerdo con reportes, alrededor de las 3 de la mañana de este miércoles se alertó por la presencia de hombres presuntamente armados en la zona, por lo que elementos de la división de inteligencia de la Fuerza Civil lograron ubicar a los sujetos con armas.

Al ser sorprendidos por las autoridades, los sujetos, con rifles de alto poder, dispararon contra los elementos de la Fuerza Civil, quienes repelieron la agresión.

En el lugar se registró un enfrentamiento por varios minutos, hasta que finalmente se neutralizó a la célula delictiva.

Infografía: Enfrentamiento en Rayones Reporte de Seguridad 3:00 AM - Este miércoles ENFRENTAMIENTO EN RAYONES, NL Elementos de Fuerza Civil neutralizan a célula delictiva en pleno centro del municipio, zona estratégica en los límites con Coahuila. Saldo del Operativo 0 Presuntos

Delincuentes Abatidos 0 Bajas o heridos

de Fuerza Civil El Lugar de los Hechos Plaza Principal de Rayones: Frente al Palacio Municipal y la iglesia, a 130 km de Monterrey.

Ruta Estratégica: Zona limítrofe con Coahuila, utilizada como entrada/salida por grupos delictivos hacia la zona Metropolitana. Armamento y Equipo Asegurado Rifles Calibre .50 Alto poder Cartuchos Munición hábil Equipo Táctico Uso delictivo 1 Camioneta Vehículo asegurado Corporaciones en el operativo y resguardo Fuerza Civil Policía Estatal Ejército Mexicano Fiscalía General (NL)

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Nuevo León, cinco presuntos delincuentes mueriron en el enfrentamiento, y se logró el aseguramiento de armamento.

Algunos de los rifles decomisados son calibre 50. En el sitio, también se aseguraron cartuchos hábiles, equipo táctico y una camioneta.

Ningún elemento de la Policía fue lesionado, de acuerdo con reportes de la propia ciorporación. En el sitio se montó un fuerte dispositivo por parte de la Policía Estatal, así como elementos del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de Justicia del Estado, para comenzar con las investigaciones.

En los límites del municipio de Rayones, práctimanete se encuentra la salida del estado de Nuevo León hacia el estado de Coahuila, una zona de entrada y salida de los grupos delictivos que intentan llegar hasta la zona Metropolitana.