Embajador de EEUU destacó operativo donde se aseguraron más de 100 mil pastillas de fentanilo en Sinaloa

Ronald Johnson aseguró que es resultado de la colaboración que mantiene México y Estados Unidos en materia de seguridad

Ronald Johnson destacó el aseguramiento
Ronald Johnson destacó el aseguramiento de pastillas de fentanilo en Sinaloa. (REUTERS/Raquel Cunha)

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó a través de su cuenta de X el aseguramiento de miles de pastillas de fentanilo en Sinaloa, un operativo en el que participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia nacional (GN):

Cada pastilla y cada gramo de fentanilo que se arrebata de las manos de los cárteles y grupos narcoterroristas representa vidas salvadas y comunidades más seguras en ambos países. Este flagelo es algo que nuestras naciones combaten juntas bajo el liderazgo de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Así fue el operativo contra el fentanilo en Sinaloa

Más de 100 mil pastillas de fentanilo quedaron bajo resguardo de las autoridades mexicanas tras un operativo conjunto en Culiacán, Sinaloa. Además de la droga, los agentes incautaron una motocicleta con reporte de robo, según información del gabinete de seguridad mexicano.

Durante labores de seguridad en la carretera que conecta Culiacán con Mazatlán, los elementos participantes identificaron a una persona que circulaba en una motocicleta. Al percatarse de la presencia policial, el individuo abandonó el vehículo y huyó hacia zonas agrícolas, lo que impidió su captura inmediata.

La inspección de la motocicleta permitió el hallazgo de 104 mil pastillas de fentanilo. El cargamento estaba oculto en una mochila atada al vehículo. Según las autoridades, el aseguramiento se produjo en el marco de los patrullajes de seguridad permanente que se realizan en la entidad.

Aseguramiento de fentanilo en Sinaloa.
Aseguramiento de fentanilo en Sinaloa. (Foto: SSPC)

Las autoridades procedieron a poner a disposición del Ministerio Público tanto la droga como la motocicleta. El representante social será el encargado de continuar las investigaciones sobre el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

El gabinete de seguridad federal reiteró que su objetivo central es impedir el tráfico de sustancias ilícitas en las carreteras del país y evitar que estos productos lleguen a la población joven.

Gabinete de seguridad se reunió con Ronald Johnson y Sara Carter

El miércoles 25 de febrero se llevó a cabo una reunión entre el gabinete de seguridad, el embajador de Estados Unidos y Sara Carter, zar antidrogas de EEUU, donde se abordaron temas centrales acerca de la colaboración bilateral en materia de seguridad.

Por lo que Ronald Johnson destacó el diálogo entre ambas naciones, el cual desde su perspectiva “reafirma nuestro compromiso compartido para detener el tráfico de drogas en todas sus etapas y a todos los niveles. Juntos, vamos contra toda la red del narcotráfico, no sólo quienes producen y trafican drogas, sino también quienes financian, facilitan y lavan los recursos de estas operaciones criminales”.

Durante este encuentro estuvieron presentes el general Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional; el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar); Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR); Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación; Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), así como integrantes de la delegación estadounidense.

