Ciclovía en Tlalpan CDMX: cómo va la obra que facilitará el transporte para llegar al Estadio Azteca

Uno de los proyectos de movilidad para el sur de la Ciudad de México con motivo del Mundial 2026 es la ciclovía en Tlalpan “La Gran Tenochtitlán”, que buscará ofrecer una ruta para todos los aficionados que acudan al Estadio Azteca durante el torneo de la FIFA.

Recientemente, el Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse), Raúl Basulto Luviano, informó sobre el estado actual de la ciclovía en Tlalpan. En conferencia de prensa señaló que la obra registra un avance del 90 por ciento.

Explicó que se realizan recorridos a lo largo de toda la ciclovía para identificar y detallar áreas específicas que requieren atención adicional. Estos trabajos se efectúan en coordinación con SEGIAGUA, implementando un programa de desazolve en los 34 kilómetros de la calzada de Tlalpan como parte de las acciones complementarias.

“Estamos llevando a cabo con la SEGIAGUA un programa de desazolve de los 34 kilómetros de toda la calzada de Tlalpan como acciones complementarias. Vamos a concluir con todos estos trabajos para que muy pronto anunciemos su conclusión”, indicó.

¿Qué falta para que terminen la Ciclovía en Tlalpan CDMX?

Raúl Basulto Luviano, titular de la Sobse, actualizó los avances de la obra de la ciclovía "La Gran Tenochtitlán", ruta que será fundamental durante el Mundial 2026; aseguró que el proyecto presenta un avance del 90 por ciento (Jefatura Gobierno CDMX)

El funcionario indicó que se está inspeccionando el bajo puente de Taxqueña, considerado uno de los puntos clave de la ciclovía. En esta zona, en conjunto con la Secretaría de Movilidad (Semovi), Tránsito y otras autoridades involucradas en el diseño y la ejecución de los operativos viales sobre la calzada, se analiza la posible implementación de un confinamiento específico. Esta intervención es considerada fundamental para alcanzar el cien por ciento de avance en la obra.

“Como ya lo anunciamos, hemos manifestado que la ciclovía está al 90 %, estamos haciendo una serie de recorridos a lo largo de toda la ciclovía para detallar particularmente algunas zonas que requerimos que así sea […] Estamos recorriendo el bajo puente de Taxqueña, que es uno de los puntos importantes de la ciclovía, toda vez que estamos analizando la posibilidad de su confinamiento. Esto en compañía de SEMOVI, de Tránsito y todas las autoridades que son quienes han estado involucradas en el diseño y realización de los operativos viales sobre Calzada de Tlalpan”.

Detalló que el análisis del bajo puente responde a la presencia del nivel freático en el suelo, lo que provoca una constante humedad en el muro, conocido técnicamente como “muro llorón permanente”, debido a la filtración constante de agua, incluso en temporadas de sequía.

“Estamos también analizando ese bajo puente, porque justamente tenemos el nivel freático del suelo pegado al muro, lo que hace es que exista mucha humedad a través del muro, como le denominan técnicamente un muro llorón permanente, porque hay agua que está filtrándose por el muro y a pesar de que hay sequía, hay agua que está constantemente generándose en ese punto”, compartió.

Por tal motivo, se trabaja con SEGIAGUA y la secretaría correspondiente para mejorar la impermeabilización del muro y evitar filtraciones de agua, así como para optimizar la carpeta asfáltica y evaluar la viabilidad del confinamiento en Taxqueña.

“Estamos también trabajando con SEGIAGUA y la propia secretaría para ver de qué manera impermeabilizamos mejor ese muro, que evite la filtración de agua. Por supuesto, en todo momento mejore la carpeta asfáltica y analizar la posibilidad del confinamiento de Taxqueña. Con ello estaríamos ya formalizando su conclusión y pronto la jefe de Gobierno anunciará la apertura oficial de esta ciclovía”, finalizó.