Trolebús Chalco - Santa Martha: así avanza la construcción de las estaciones faltantes de la Línea 11

Usuarios evidenciaron cómo luce la Línea 10 del Trolebús tras la conexión con el servicio de la Línea 11 (X/ @STECDMX)

El Trolebús Chalco Santa Martha, uno de los proyectos más relevantes de transporte público Ciudad de México en la zona oriente, avanza en la construcción de las estaciones Teotongo, La Virgen y Xico.

Actualmente, 12 estaciones se encuentran en operación en la Línea 11, mientras tres permanecen en obra, según Servicios de Transportes Eléctricos (STE). Hasta ahora, las autoridades no han fijado una fecha oficial para la apertura completa del corredor elevado.

De acuerdo con SNT Movilidad Urbana, las estaciones pendientes experimentan “avances notables en infraestructura”. En las tres se observa la instalación de estructura metálica y cubiertas que protegen tanto el andén como la zona de parada, lo que da un aspecto tangible de progreso en cada acceso.

¿Qué estaciones del Trolebús Chalco están abiertas?

Así avanza la construcción de las estaciones faltantes del Trolebús Chalco - Santa Martha (Cortesía SNT Movilidad Urbana @SntVTC)

El 24 de agosto, el STE reabrió las estaciones Unión Guadalupe, Covadonga y Ejidal en Chalco, luego de estar fuera de servicio por obras hidráulicas. Esta expansión permitió alcanzar doce estaciones en uso del plan inicial de quince, beneficiando directamente a quienes transitan entre el oriente de la capital y el Estado de México.

Según SNT Movilidad Urbana, en la estación Xico se han colocado las estructuras para el techado, los elementos para el ascensor y las escaleras, reflejando mayor avance respecto a Teotongo y La Virgen. En estas dos últimas, se concluyó el colado de la base, mientras que el resto de la infraestructura progresa de manera más lenta.

La ubicación de las estaciones en obra es estratégica, ya que se sitúan entre la alcaldía Iztapalapa y los municipios mexiquenses de La Paz y Valle de Chalco. Las autoridades resaltan que el corredor elevado es clave para miles de usuarios que demandan opciones seguras y eficientes para conectarse diariamente entre la Ciudad de México y el Estado de México.

El acceso a la Línea 11 requiere el uso de la tarjeta de movilidad integrada, con un costo de 13 pesos por viaje. El STE recomienda a los usuarios identificar el andén correcto según la dirección, ya que existen tramos con operaciones directas y otros con paradas intermedias habilitadas. El sistema favorece la conexión entre puntos como José María Martínez y Parque Tejones, aunque el segmento entre Parque de la Mujer y Santa Martha opera sin paradas intermedias.

Mientras avanzan las obras en Teotongo, La Virgen y Xico, la ausencia de una fecha precisa para su apertura mantiene la expectativa entre los habitantes de la región, que esperan la conclusión total de este proyecto de conectividad Oriente Estado de México.