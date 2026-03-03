México

Reforma electoral de Claudia Sheinbaum: Morena afina proyecto en Palacio Nacional

Los coordinadores del partido en las dos cámaras se encuentran en el edificio oficial

(especial)
(especial)

En la coyuntura de la entrega de la Reforma Electoral, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, fue captado llegando a Palacio Nacional la tarde de este 2 de marzo.

Posteriormente, fue visto Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, llegando a la residencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, hasta la redacción de esta nota, no se ha informado la entrega del proyecto de Reforma Electoral a ninguna de las Cámaras del Poder Legislativo, ni el Senado ni los Diputados.

En ese sentido, Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, confirmó a las 7:44 de este lunes 2 de febrero que la iniciativa de Reforma Electoral aún no ha sido recibida en ducho órgano legislativo.

La legisladora señaló en sus redes sociales que, aunque diversos medios han consultado el estado de la propuesta, hasta el momento no existe registro oficial de su llegada al recinto legislativo. Explicó que, si la Cámara de Diputados es la Cámara de origen, comunicará de inmediato cuando la iniciativa sea presentada.

Partido Verde concuerda con la Reforma Electoral en un “95%”

Manuel Velasco, coordinador del PVEM
Manuel Velasco, coordinador del PVEM en el Senado, ratifica el apoyo mayoritario de su bancada a la reforma electoral propuesta. (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) manifestó que apoya entre el 90 y el 95% de la reforma electoral propuesta por Claudia Sheinbaum, según confirmó su coordinador en el Senado, Manuel Velasco, durante declaraciones a medios el 2 de marzo.

A pesar de expresar este respaldo mayoritario, el legislador explicó que la bancada mantiene reservas sobre algunos puntos que aún deben analizarse a fondo cuando se reciba el texto definitivo. “Vamos a analizarla a detenimiento, subrayó Velasco, quien insistió en que evaluarán el contenido final antes de fijar el sentido del voto del partido y su postura en el proceso parlamentario.

El PVEM, de acuerdo con Velasco, coincide “en un 90 o 95%” con los planteamientos presentados hasta el momento por la iniciativa, aunque todavía estudian detalles no especificados públicamente por el senador.

Ignacio Mier afirma que Morena respalda la Reforma Electoral

La bancada de Morena en
La bancada de Morena en el Senado respalda la reforma electoral de Claudia Sheinbaum. Crédito: X/@NachoMierV

La bancada de Morena en el Senado respaldará la reforma electoral que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, enviará al Congreso. La iniciativa plantea mantener la representación proporcional de legisladores, limitar el número de diputados a 300 y reducir el financiamiento de partidos y autoridades electorales.

Según explicó Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, la propuesta responde a los lineamientos fundamentales de la Cuarta Transformación y busca transformar la estructura política de manera profunda.

El apoyo de Morena a la reforma electoral de Sheinbaum se produce en un escenario de alta expectativa dentro de la alianza política que el partido mantiene con el PVEM y el Partido del Trabajo.

Mier Velazco remarcó que la coalición ha sido clave para aprobar reformas constitucionales recientes, aunque admitió que existen diferencias internas, especialmente en cuestiones político-electorales.

El proceso parlamentario de la reforma iniciará formalmente, en caso de que llegue al Senado, cuando el proyecto presidencial sea turnado a comisiones legislativas. De acuerdo con Mier Velazco, la propuesta será analizada primero en las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Estudios Legislativos de la Cámara Alta.

