“En la ventana escondidita”: así vivió Claudia Sheinbaum el show de Shakira desde Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum vio el show de Shakira desde su departamento en Palacio Nacional: “En la ventana escondidita” (Foto: Infobae México/ Jovcani Pérez)

La noche del domingo 1 de marzo de 2026, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, presenció desde su departamento en el Palacio Nacional el concierto de Shakira en el Zócalo capitalino.

La mandataria compartió su experiencia la mañana de este lunes durante su conferencia matutina, donde describió cómo siguió la transmisión oficial y escuchó la música desde su ventana.

“En la ventanita escondidita yo”, comentó Sheinbaum entre risas, confirmando que pudo disfrutar parte del espectáculo sin ser vista por el público congregado en la explanada.

Claudia Sheinbaum vio el concierto de Shakira desde Palacio Nacional

La mandataria relató: “¿Qué tal el concierto de ayer? Estaba así, en la ventanita. Yo estuve viendo la transmisión también. Muy bonito, la verdad. ¿Yo? ¿Lo vi completo? No, no lo vi completo. Vi un pedazo de la transmisión. Claro que desde aquí se oía todo. Y luego un ratito ahí desde la ventana y para que nadie me viera escondidita yo. No, no, no llegué a tanto. Pero la verdad muy... la gente de primerisisísima, muchas familias”.

Claudia Sheinbaum vio el concierto de Shakira desde Palacio Nacional FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La presidenta destacó el ambiente familiar que predominó en la Plaza de la Constitución y la presencia de miles de asistentes en distintos puntos del Centro Histórico, como la Alameda Central y el Monumento a la Revolución, según le informó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Récord de asistencia en el Zócalo: Shakira 2026

El concierto gratuito de Shakira congregó a 400 mil personas en el Zócalo, cifra confirmada por el Gobierno de la Ciudad de México.

Este número representa un nuevo récord de asistencia para la plaza pública más emblemática del país, superando los 300 mil asistentes registrados por Los Fabulosos Cadillacs en 2023. El evento también dejó atrás otras marcas históricas, como las de Grupo Firme en 2022 con 280 mil asistentes y Paul McCartney en 2012 con 230 mil personas.

La noche del 1 de marzo marcó un hito en la historia de los conciertos masivos en México, consolidando la popularidad de la artista colombiana entre el público nacional y reafirmando la capacidad de convocatoria de eventos culturales gratuitos organizados en la capital.

Récord de asistencia en el Zócalo: Shakira 2026 (@GobCDMX)

El momento más emotivo: “Antología” y el coro multitudinario

Durante la presentación de Shakira, uno de los momentos más destacados se vivió con la interpretación de “Antología”. El público mexicano coreó la canción con tal intensidad que la voz de la artista se volvió casi imperceptible, transformando el tema en un himno colectivo.

La explanada del Zócalo se iluminó de rojo por las pulseras distribuidas entre los asistentes, mientras miles de celulares grababan la escena.

“Antología” mantiene un lugar privilegiado en la memoria del público mexicano, pues acompaña a distintas generaciones desde los años noventa y sigue siendo una de las baladas más representativas del repertorio de la cantante en el país.

La canción se convirtió en el punto álgido del show

La multitud acompañó cada palabra y opacó la voz de la propia artista

El Zócalo se tiñó de rojo por las pulseras luminosas

Familias y jóvenes grabaron el momento con sus celulares

Con este concierto, Shakira sobrepasó la cifra alcanzada por Los Fabulosos Cadillacs, quienes hasta ese momento ostentaban el récord de asistencia en el Zócalo, con 300 mil personas presentes en su espectáculo en vivo. En el listado histórico de conciertos multitudinarios en este lugar, el segundo puesto lo ocupaba el evento realizado por Grupo Firme en 2022, que atrajo a 280 mil asistentes, mientras que Paul McCartney reunió en 2012 a 230 mil personas para interpretar los éxitos de su trayectoria.

Producción y despliegue en la Plaza de la Constitución

La producción del concierto incluyó pantallas monumentales, juegos de luces que destacaron las fachadas históricas y una estructura de lobo utilizada en el cierre del espectáculo, elementos que aumentaron la magnitud visual y sonora del evento.

En el repertorio, Shakira interpretó temas que recorren su evolución artística, desde baladas iniciales hasta éxitos recientes que dominan las listas digitales. La variedad de canciones permitió que el público conectara con distintas etapas de la carrera de la artista, fortaleciendo el vínculo entre la cantante y sus seguidores en México.