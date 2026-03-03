México

Ignacio Mier afirma que Morena respalda la reforma electoral de Claudia Sheinbaum

La iniciativa busca mantener representación proporcional, limitar a 300 diputados por partido y reducir costos de partidos y autoridades electorales

Guardar
Ignacio Mier respalda iniciativa presidencial
Ignacio Mier respalda iniciativa presidencial de reforma electoral con alcances definidos.

El coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, afirmó que su bancada respaldará la iniciativa de reforma electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Congreso, al considerar que está alineada con los principios de la llamada Cuarta Transformación (4T).

En conferencia de prensa, el legislador sostuvo que el acompañamiento de Morena no significa un “cheque en blanco”, sino el apoyo a una propuesta que, dijo, contempla 12 ejes claramente definidos y responde al mandato del movimiento.

Reforma electoral 2026: diálogo, prudencia y proceso legislativo

Mier señaló que, una vez que la iniciativa sea turnada a comisiones, se abrirá un debate amplio y responsable.

En el caso del Senado, explicó que la ruta legislativa contempla su análisis en las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Estudios Legislativos.

La reforma electoral 2026 busca
La reforma electoral 2026 busca mantener la representación proporcional y limitar a 300 diputados por partido. | @Presidencia

El senador llamó a la prudencia dentro de su grupo parlamentario y subrayó que aún no se puede fijar una postura definitiva sobre el contenido específico, pues el documento no ha sido leído por los legisladores.

“Hay que serenar los ímpetus legítimos y esperar a conocer el texto”, expresó.

Confió en que, mediante el diálogo y la buena política, pueda construirse un consenso durante el proceso legislativo.

Alianza Morena-PVEM-PT y mayoría legislativa

El presidente de la Jucopo destacó que las reformas constitucionales impulsadas en los últimos años han sido posibles gracias a la alianza política entre Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

Ignacio Mier destacó que la
Ignacio Mier destacó que la reforma electoral 2026 cuenta con el respaldo de la alianza Morena-PVEM-PT, pese a matices internos. (Captura de pantalla)

Reconoció que existen matices entre los aliados, particularmente en materia político-electoral, pero defendió la importancia de mantener la coalición.

Subrayó que históricamente las reformas electorales en México han requerido amplios acuerdos y recordó antecedentes como la introducción de la representación proporcional y los cambios al sistema mixto de integración del Congreso.

Ante cuestionamientos sobre eventuales diferencias internas, aseguró que en Morena habrá debate abierto, pero que el grupo parlamentario mantiene cohesión.

Plurinominales y límite de 300 diputados por partido

Mier adelantó que uno de los elementos que se mantendría en la reforma es el principio de que ningún partido político pueda contar por sí mismo con más de 300 diputados por ambos principios (mayoría relativa y representación proporcional).

La reforma electoral plantea que
La reforma electoral plantea que las listas plurinominales sean votadas por la ciudadanía y no definidas por las cúpulas partidistas.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum informó que enviará la iniciativa al Congreso tras darle una “última revisada”.

Explicó que la propuesta busca preservar la representación proporcional, pero que las listas de legisladores plurinominales no sean definidas por las cúpulas partidistas, sino sometidas a votación.

También planteó la reducción de costos de los partidos políticos, del Instituto Nacional Electoral (INE), de los organismos públicos locales electorales (OPLES) y del Poder Legislativo.

Claves de la reforma electoral propuesta

Entre los puntos centrales que han sido mencionados por Morena y el Ejecutivo federal destacan:

  • Mantener la representación proporcional en la Cámara de Diputados.
  • Impedir que un solo partido tenga más de 300 legisladores.
  • Someter a voto popular las listas plurinominales.
  • Reducir el financiamiento y costos de partidos y autoridades electorales.
  • Abrir un debate legislativo amplio en comisiones antes de su aprobación.

La discusión de la reforma electoral 2026 iniciará formalmente una vez que la iniciativa sea turnada a comisiones, en medio de expectativas sobre la postura definitiva de los partidos aliados y de oposición.

Morena, por ahora, ha dejado clara su posición: respaldo a la propuesta presidencial, pero con análisis previo y construcción de acuerdos.

Temas Relacionados

MorenaCongreso de la UniónReforma ElectoralIgnacio MierClaudia SheinbaumPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Robbie Williams anuncia segundo show en el Palacio de los Deportes: fecha y precios para ‘BritPop World Tour’

El cantante británico confirmó un nuevo concierto en la Ciudad de México tras agotar entradas para su primer show

Robbie Williams anuncia segundo show

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este lunes 2 de marzo

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Precio de la mezcla mexicana

Salmón, tilapia o sardinas: cuál es el pescado con más beneficios para la salud en esta cuaresma

Una comparación revela cómo estos pescados aportan grandes beneficios a la salud cardiovascular y al bienestar general durante la temporada especial

Salmón, tilapia o sardinas: cuál

Reforma Electoral: Partido Verde ve coincidencias "en un 90 o 95% de la iniciativa" de Sheinbaum

Manuel Velasco afirmó que la bancada coincide en casi todos los puntos de la propuesta y mantendrá la discusión sobre aspectos pendientes

Reforma Electoral: Partido Verde ve

Funeral de El Mencho en Zapopan: un joven extranjero fue agredido al interior del panteón Recinto de la Paz

Reportes de medios en la zona indican que el joven originario de Italia sería estudiante del Tecnológico de Monterrey y se desempeñaría como fotógrafo

Funeral de El Mencho en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Funeral de El Mencho en

Funeral de El Mencho en Zapopan: un joven extranjero fue agredido al interior del panteón Recinto de la Paz

García Harfuch habló con Grecia Quiroz tras captura de “El Congo”: celulares incautados ayudarían al caso Carlos Manzo

Procesan a 13 hombres que quemaron vehículos en Jalisco tras la muerte de El Mencho

Féretro de color dorado, música de banda y más de 500 coronas: así fue el funeral de “El Mencho”

Llegan restos de “El Mencho” al panteón de Zapopan: Ejército custodió su cortejo fúnebre

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams anuncia segundo show

Robbie Williams anuncia segundo show en el Palacio de los Deportes: fecha y precios para ‘BritPop World Tour’

Eduardo Hernández de Los Tigres del Norte presume tratamiento de belleza

De rapear a trapear: Santa Fe Klan ayuda a empleada de limpieza en la UFC y su gesto se viraliza

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 2 de marzo

Lucero confiesa que iba a morir “al aire y embarazada” hace 22 años tras casi asfixiarse con confeti

DEPORTES

Así luce el perímetro del

Así luce el perímetro del Estadio Azteca a un mes de su reapertura: Sobse supervisó obras de movilidad

Rommel Pacheco explica qué falta para que México recupere la sede del Mundial de Clavados 202 ante World Aquatics

Quiénes son los árbitros mexicanos atrapados en Qatar por la suspensión de vuelos en Medio Oriente

Aquivaldo Mosquera llega a la FGR para comparecer ante las autoridades por presunto fraude

Árbitros mexicanos quedan varados en Qatar y no pueden regresar a México