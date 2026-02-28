México

“No conviene la ruptura”: Monreal descarta que posible desacuerdo con PT y PVEM por reforma electoral afecte alianza rumbo al 2030

El diputado afirmó que los desacuerdos actuales se centran en la integración de las cámaras, el financiamiento de partidos y la fiscalización

Monreal afirmó que el PVEM
Monreal afirmó que el PVEM y el PT son partidos y aliados “fuertes. | Cámara de Diputados

Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que el posible desacuerdo con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respecto a la reforma electoral que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum no pone en riesgo la alianza rumbo a las elecciones del 2027 y 2030.

En conferencia de prensa, Monreal sostuvo que lo fundamental es mantener la cohesión interna y evitar rupturas dentro de la coalición, a pesar de posibles diferencias en torno a la propuesta de reforma.

El legislador subrayó que tanto el PVEM como el PT han mostrado lealtad en procesos legislativos anteriores.

“Lo que tenemos que hacer, es moderar nuestro discurso al interior. No conviene confrontarnos con los aliados. Han sido leales en todos los actos, en las 23 reformas constitucionales que hemos tenido de gran calado, han caminado con nosotros”, expresó Monreal en una entrevista radiofónica, de acuerdo con un comunicado.

Añadió que no resulta conveniente “descalificarlos” ni propiciar una ruptura, ya que, aunque existan desacuerdos temporales en materia electoral, estos no afectan las perspectivas para 2027 y 2030, ni otros procesos legislativos.

Durante la entrevista, Monreal Ávila señaló que los desacuerdos actuales se centran en tres temas: integración de las cámaras, financiamiento de partidos y fiscalización.

“Estos son los tres temas que nos alejan y son temas profundos del decálogo por la democracia”, explicó el diputado, insistiendo en la importancia de encontrar consensos. Reiteró que Morena respaldará la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y que hará “todo lo posible por convencer a los compañeros de los otros grupos”.

El coordinador morenista destacó que la iniciativa de reforma electoral presentada por la presidenta responde a compromisos asumidos durante la campaña y en los primeros 100 puntos de gobierno.

“Es una actitud consecuente, de decir ‘yo lo ofrecí en campaña, yo lo ofrecí en mis primeros 100 puntos cuando tomé protesta y yo voy a ser consecuente conmigo misma’”, afirmó Monreal.

En cuanto al contenido de la propuesta, el legislador precisó que uno de los ejes es transformar la representación proporcional para que todos los legisladores sean electos por voto directo, eliminando las listas cerradas.

También mencionó mecanismos para actuar de manera inmediata frente a recursos ilegales en campañas, al señalar que “hay filtros en la redacción de la reforma, al menos la que ya conozco como borrador, en donde se establece la obligación de actuar de manera inmediata, ipso facto, cuando existan recursos ilegales, dinero en efectivo financiando campañas o a candidatos”.

Respecto a la eventual eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), Monreal detalló que la iniciativa busca que los resultados de las casillas se conozcan el mismo domingo de la elección, sin esperar a los cómputos distritales que suelen publicarse días después.

“Eso se trata, de que te dé certeza y certidumbre en el momento mismo de que ejerzas tu voto, ese mismo día puedas saber el resultado de tu casilla”, explicó.

El diputado agregó otros temas en discusión, como la posibilidad de aplazar la reforma judicial para jueces y magistrados, trasladando estos procesos a 2028, y la modificación de la fecha para la revocación de mandato, que podría adelantarse a 2027. Asimismo, se refirió a la propuesta sobre el fuero constitucional, señalando que es un tema que podría retomarse en la Cámara de Diputados.

Monreal Ávila concluyó que la discusión sobre la reforma electoral será “abierta, incluyente, en la que todos los partidos, incluyendo al PRI, al PAN y a MC, tengamos la posibilidad de expresar lo que queramos frente” a la propuesta, de acuerdo con declaraciones recogidas por Infobae.

