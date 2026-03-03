¿Qué significa sentir ardor al orinar? causas, síntomas y cuándo acudir al médico

Hay diversos factores que provocan ardor al orinar (Infobae México/ Jesús Aviles)

Sentir ardor al orinar, también conocido médicamente como disuria, es una molestia frecuente que puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Aunque en algunos casos puede ser una irritación leve y temporal, en otros puede ser señal de una infección o problema de salud que requiere atención médica.

El ardor al orinar se produce cuando existe inflamación o irritación en alguna parte de las vías urinarias, que incluyen la uretra, la vejiga, los uréteres y los riñones. Identificar la causa es fundamental para recibir el tratamiento adecuado y evitar complicaciones.

Causas más comunes del ardor al orinar

Un hombre utiliza un urinario, una imagen que simboliza la preocupación por la micción frecuente y la nocturia, síntomas comunes de diversas afecciones urinarias. (Freepik)

Una de las principales causas es la infección de vías urinarias (IVU). Este padecimiento ocurre cuando bacterias ingresan al sistema urinario y provocan inflamación. Además del ardor, pueden presentarse síntomas como necesidad frecuente de orinar, dolor en la parte baja del abdomen, orina turbia o con mal olor e incluso fiebre en casos más avanzados.

Otra causa frecuente son las infecciones de transmisión sexual (ITS), como la clamidia o la gonorrea. En estos casos, el ardor puede acompañarse de secreción anormal, dolor durante las relaciones sexuales o inflamación en los genitales.

También existen factores no infecciosos. El uso de jabones perfumados, productos de higiene íntima, lubricantes o espermicidas puede causar irritación en la uretra, generando molestia al orinar. En algunos casos, los cálculos renales (piedras en el riñón o vejiga) pueden provocar dolor intenso que se irradia hacia la espalda o el costado, además de ardor.

En los hombres, la inflamación de la próstata, conocida como prostatitis, también puede causar dificultad y dolor al orinar, así como sensación de vaciado incompleto de la vejiga.

¿Cuándo acudir al médico?

Si el ardor al orinar dura más de dos o tres días, hay que acudir al médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el ardor al orinar dura más de dos o tres días o se acompaña de otros síntomas, es importante buscar atención médica. Algunas señales de alerta incluyen:

Fiebre. Sangre en la orina. Dolor intenso en la espalda baja o costado. Secreción anormal. Náuseas o vómito.

Un diagnóstico oportuno puede prevenir complicaciones como infecciones renales o problemas crónicos.

Mientras acudes al médico, es recomendable aumentar el consumo de agua para ayudar a limpiar las vías urinarias. También se debe evitar el consumo de alcohol, café y alimentos irritantes que puedan empeorar la molestia. Es fundamental no automedicarse, especialmente con antibióticos, ya que su uso incorrecto puede generar resistencia bacteriana.

El ardor al orinar no debe ignorarse. Aunque en algunos casos puede ser leve, también puede ser la primera señal de un problema de salud que requiere tratamiento. Ante cualquier duda o persistencia de síntomas, la valoración médica es la mejor opción para cuidar tu bienestar.