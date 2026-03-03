¿Qué es rizólisis facetaria? El procedimiento por el que Aurora Valle fue hospitalizada

(Instagram: @auroravallel)

La noticia sobre la hospitalización de Aurora Valle causó sorpresa y preocupación entre sus seguidores y figuras del espectáculo mexicano.

El mensaje en Instagram que alarmó a sus seguidores

El pasado 1 de marzo, Valle compartió en Instagram una imagen donde aparecen parches en su cuello y espalda. Con un tono sereno, informó sobre su tiempo en el hospital y agradeció el apoyo recibido.

La publicación calmó varias inquietudes, pero también generó numerosos mensajes de aliento de parte de quienes siguen de cerca su carrera en la farándula.

Aurora explica qué le pasó

Durante una interacción en Instagram, Juan José Origel, conocido como “Pepillo”, conversó con Valle sobre los detalles del accidente.

“Yo voy a ir el martes a checarme lo mismo Boris”, colocó Pepillo.

Valle le respondió: “Espero que todo bien ‘Pepillo’, yo desde aquella caída, ¿te acuerdas?”.

Este intercambio aportó mayor claridad sobre la situación y evidenció el respaldo de la comunidad del espectáculo ante la ausencia momentánea de la periodista.

Asimismo, en otro comentario, Belinda Urias le preguntó: “¿te hicieron electromiografía?“.

A lo que Aurora esclareció: “no Beli, se llama Rizólisis facetaria”.

¿Qué es la Rizólisis facetaria?

La rizolisis lumbar, también conocida como denervación por radiofrecuencia, es un procedimiento de carácter ambulatorio que tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de quienes sufren dolor persistente e incluso permite retomar actividades habituales o iniciar fisioterapia, según informa Teknon Quirónsalud.

A través de una técnica basada en la aplicación controlada de calor por radiofrecuencia con una aguja especial, la rizolisis lumbar anula selectivamente la función de los nervios de las articulaciones facetarias responsables de transmitir el dolor.

Este método se realiza bajo control de rayos X y anestesia local, aunque en ocasiones puede requerir sedación. El procedimiento suele durar entre 20 y 40 minutos.