La razón por la que Shakira no cantó en el Zócalo de CDMX en septiembre de 2025, según Brugada

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México precisó que la fecha ya estaba planeada y se anunciaría una semana antes del evento musical como ocurrió para su concierto del domingo 1 de marzo

Clara Brugada reveló que la
Clara Brugada reveló que la cantante pisaría antes en 2025 el escenario del Zócalo de la CDMX. Foto: Captura de pantalla YouTube/Clara Brugada Molina y X/@GobCDMX.

Luego de dar detalles de lo que fue el concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la capital del país, indicó que la cantante colombiana se iba a presentar en el mes de septiembre de 2025 en este mismo sitio, pero al final el evento fue pospuesto.

Las declaraciones de la mandataria capitalina ocurrieron la tarde de este lunes 2 de marzo en una conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Brugada explicó y reveló las razones por las que se decidió que la artista colombiana no pisaría el escenario del Zócalo de la Ciudad de México en septiembre del año pasado y se pospondría el evento.

Asimismo, aseveró que había ya una fecha planeada para la presentación de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México y —al igual que ocurrió en este concierto del domingo 1 de marzo— se avisaría con una semana de anticipación.

La mandataria capitalina reportó saldo blanco tras el evento musical de la cantante colombiana. Crédito: YouTube/Clara Brugada Molina

¿Cuál fue la razón por la que Shakira no se presentó en el Zócalo de la CDMX

Clara Brugada detalló que se decidió que Shakira no se presentaría de manera gratuita y masiva en el Zócalo de la Ciudad de México en el mes de septiembre de 2025, debido a la tragedia en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, por la explosión de una pipa de gas.

Indicó que la intérprete de ‘Las de la intuición’, ‘Loba’ y ‘Waka, Waka’ ofrecería el evento musical el domingo 21 de septiembre, pero por la tragedia que la Ciudad de México y el país estaban atravesando, fue cancelado y pospuesto, expresó la exalcaldesa de Iztapalapa.

“Decidimos que no. Decidí que no era conveniente, en medio de una tragedia tan grande, en que teníamos cada día personas que lamentablemente iban falleciendo después de este accidente y llevar a cabo el concierto”, dijo Brugada en conferencia de prensa.

Ya se había planeado el
Ya se había planeado el concierto de Shakira en el Zócalo de la CMDX para el domingo 21 de septiembre. Foto: @GobCDMX.

Precisó que junto con Grupo Modelo, quien en 2025 fue su centenario de aniversario, se estaba organizando el concierto, el cual sería un regalo para la Ciudad de México, indicó, pero fue cancelada la idea, aunque nunca se divulgó, luego del 10 de septiembre de lo ocurrido en la alcaldía Iztapalapa en el Puente de la Concordia.

Agregó que se habló con la cantante para cancelar la propuesta del concierto en el Zócalo de la Ciudad de México el 21 de septiembre y se informaría una semana antes. Recalcó que no sería un buen momento para ello por la tragedia.

“Le pedimos a Shakira que se cancelara la propuesta de hacer el evento en septiembre. Lo teníamos pensado el 21 de septiembre y lo teníamos que informar como una semana antes. Y pues estábamos justo en medio del problema de La Concordia. Entonces, no iba a ser el mejor momento para ello”, expuso Clara Brugada al dar los detalles de cómo se fue organizando el concierto.

Tragedia en el Puente de la Concordia, Iztapalapa en la CDMX

La volcadura de una pipa de gas provocó una explosión el pasado 10 de septiembre en la zona del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, cerca de los límites con el Estado de México, que dejó un saldo total de 32 personas fallecidas y un total de 63 lesionadas.

El accidente en el Puente
El accidente en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa de la CDMX ocurrió el 10 de septiembre de 2025. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Clara BrugadaCDMXConcierto Shakira ZócaloConcierto Shakira Zócalo CDMXZócalo CDMXZócaloShakiraPuente de la ConcordiaIztapalapamexico-noticias

