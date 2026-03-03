México

Jomari Goyso, amigo de Ángela Aguilar y Nodal, cuestiona la maternidad de Cazzu y lo tunden en redes

El presentador de “Despierta América” insinuó que la argentina estaba usando a su hija al dejarse ver con ella

Las declaraciones de Jomari Goyso
Las declaraciones de Jomari Goyso sobre la maternidad de Cazzu generaron una ola de reacciones, con internautas acusándolo de ser un títere de Ángela Aguilar y Nodal.

Hace unos días, Cazzu se dejó junto a su hija Inti en Argentina, en imágenes que circularon ampliamente en redes sociales, pues el video reflejaba la complicidad y felicidad de madre e hija. En ese contexto, Jomari Goyso, presentador del programa Despierta América, cuestionó en televisión la exposición mediática de la menor y planteó dudas sobre la intencionalidad de la cantante con esa aparición pública en medio de su pleito con Christian Nodal, lo que le valió una ola de críticas por parte de los internautas.

A fines de febrero, Julieta Cazzuchelli visitó Jujuy, su lugar de origen, y se le vio salir con Inti en brazos de un hotel para abordar su camioneta y trasladarse a otro destino. En el clip se le ve a Inti sonriéndole a su madre, mientras Cazzu también se muestra feliz y saluda a sus fans. En paralelo, la propia Cazzu compartió en sus redes imágenes de su pequeña.

La cantante Cazzu con su
La cantante Cazzu con su hija Inti en brazos. (Captura de pantalla)

Estas escenas captaron la atención pública en el contexto de la reciente polémica legal y mediática con Christian Nodal, tema que fue abordado en dicho programa donde participa Goyso, conocido por ser amigo de la pareja conformada por Ángela Aguilar y el sonorense.

¿Qué dijo Jomari Goyso?

En la emisión de este lunes en Despierta América, Jomari Goyso abordó la exposición mediática de Cazzu junto a su hija y planteó dudas al mencionar la intencionalidad de la artista al mostrarse con Inti ante las cámaras, cuestionando su maternidad.

“Yo pienso que los artistas utilizan siempre todas las herramientas que tienen a su beneficio. No estamos ahí para saber si realmente podía salir por otro lado sin que la viera la prensa o si realmente ella intencionalmente sabe que la visión de madre es... Las seguidoras de las redes son madres todas, y todas se identifican con una madre que lucha por su hija. Entonces, es una cosa muy delicada porque no estamos ahí. Pero a mí, tanto padres como madres, cuando empiezan con lo de hijos y eso, me parece un poquito utilizando a los niños. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un niño y lo estás utilizando a tu conveniencia”, aseguró el presentador.

(Captura de pantalla @gomarigoyso)
(Captura de pantalla @gomarigoyso)

Cuando uno de los panelistas le preguntó si era Cazzu o Nodal quien utilizaba a la hija, Goyso respondió: “Es que no estoy ahí”, pero prosiguió a referirse únicamente a Cazzu al señalar “no sé si esa salida específicamente es una salida real, que ella no tiene otra salida y la pilla la cámara, o estratégicamente ella sabe que cuando salga con la niña... Está alborotando el avispero”.

El debate continuó abordando el dilema de si Cazzu debería o no posar con su propia hija: “¿Qué pasa si de la nada empezamos a ver a Cazzu sin Inti? Si la empezamos a ver de gira por acá la empiezan a criticar... Porque no pasa con la niña... mejor que gane o pierda teniendo a la niña en sus brazos con ella”.

Internautas lo tunden en redes

Las palabras de Jomari Goyso generaron una ola de reacciones en redes, luego de que los internautas le recordaran su imparcialidad por el vínculo que sostiene con Ángela Aguilar y Nodal, pues incluso éste fue el testigo en la boda que ambos celebraron en julio de 2024.

Jomari Goyso y Ángela Aguilar.
Jomari Goyso y Ángela Aguilar. (Instagram)
  • “Jomari solo defiende a sus amigos, nunca va a ser objetivo”
  • “Parece que Jomari está hablando por encargo de Nodal y Ángela”
  • “¿Y Nodal? ¿Por qué nunca lo critican igual?"
  • “¿Y por qué Cazzu debería de esconderse? ¿Desde cuándo maternar es una vergüenza?”
  • “Hablan de que Cazzu usa a su hija, pero si la niña no aparece, también la critican”
  • “Siempre que una madre famosa muestra a sus hijos la acusan de lo mismo, pero si es un hombre nadie dice nada”
  • “A Jomari le duele ver a Cazzu feliz, por eso la ataca”
  • “Nadie sabe lo que pasa realmente en la vida privada, dejen de juzgar a Cazzu”
  • “Al final, las madres nunca ganan. Si muestran a sus hijos, las atacan. Si no, igual”
  • “Siempre es la familia Aguilar y sus allegados”
  • “Ese nadaquevediento igualito a sus amigos esos que no dan la cara”.
  • “Justo va a opinar un amigo de la esposa del ex de Cazzu”
  • “Que asquillo el Jomari,0 profesional, es el portavoz y abogado de Ángela”
  • “Que patético se tiene que ser, para que el logró de este tipejo sea ser el títere de los Aguilar”.

Inti, la inseparable compañera de Cazzu en la gira “Latinaje”

(RS)
(RS)

Durante el último año, la figura de Inti ha estado presente en cada paso de la vida profesional de Cazzu. La cantante decidió llevar a su hija consigo en la gira “Latinaje”, que la llevó a recorrer ciudades de seis países de Latinoamérica.

Este tour, el primero que realiza como madre, se convirtió en una experiencia profundamente emotiva para la artista argentina, quien a lo largo e la aventura ha compartido imágenes y videos de los momentos más entrañables junto a Inti.

En las publicaciones, se observa a la niña acompañando a su mamá en traslados, hoteles y shows, e incluso jugando durante los tiempos libres.

Cazzu ha resaltado en redes su esfuerzo por equilibrar la maternidad con la carrera musical y ha agradecido a su círculo cercano por el apoyo.

El reciente pleito entre Nodal y Cazzu

La canción “Rosita” de Rauw
La canción “Rosita” de Rauw Alejandro, Tainy y Jhayco menciona a Christian Nodal y revive polémica con Cazzu en redes sociales. (RS / EFE)

La relación entre Christian Nodal y Cazzu ha estado marcada por la polémica desde su separación y la posterior boda de Nodal con Ángela Aguilar. Recientemente, la publicación del sencillo “Rosita” de Rauw Alejandro, con una línea que hace referencia directa a la vida sentimental de Nodal y Cazzu ("Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal"), reavivó el conflicto y provocó una cadena de reacciones públicas.

Tras la mención en la canción, Cazzu expresó su descontento y publicó un texto titulado “Tiradera”, en el que abordó el tema del abandono que ha sufrido su hija por parte del músico mexicano.

Nodal respondió en redes sociales negando cualquier tipo de abandono y asegurando que las negociaciones legales por la convivencia y manutención de su hija Inti están en manos de las autoridades. Además, pidió que no se utilice a la menor como parte del debate público, mientras que Cazzu insistió a los músicos involucrados en el impacto emocional que las líneas de la canción tienen en su entorno familiar.

