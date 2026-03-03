México

Esta es la razón por la que Sheinbaum no ha enviado al Congreso la reforma electoral: “Todavía tuve algunos comentarios”

La presidenta indicó que esta tarde revisará nuevamente la iniciativa “para que no haya ninguna contradicción”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó por qué no ha enviado al Congreso de la Unión la iniciativa para la reforma electoral, la cual presentó la semana pasada y tenía previsto entregar ayer, debido a que tuvo “algunos comentarios”.

En conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria indicó que ayer le entregaron la redacción de la reforma electoral y al revisarla, detectó que en el documento también se proponía modificar artículos que no están relacionados con el proceso electoral.

Destacó que no consideró necesario hacer dichas modificaciones, por lo que pidió que los artículos señalados se quedaran como están redactados actualmente.

“Ayer me entregaron la redacción de la reforma y todavía tuve algunos comentarios, se modificaban algunos artículos adicionales a lo que tienen que ver con lo electoral y les comenté que no era necesario”, dijo en Palacio Nacional.

Mencionó que por ello, esta tarde revisará nuevamente la iniciativa para solo reformar los artículos “que están relacionados exclusivamente con lo electoral” y que “no haya ninguna contradicción”; sin embargo, afirmó que ya está lista.

“Entonces, se concentra en la modificación de algunos artículos constitucionales que están relacionados exclusivamente con lo electoral y entonces hoy en la tarde la revisamos para que no haya ninguna contradicción, ningún problema, por eso no se envió el día de ayer, pero ya está lista ahora si”, puntualizó.

Detalló que uno de los equipos propuso reformar un artículo para regular el uso de la Inteligencia Artificial en campañas electorales, como ya había indicado.

No obstante, dicha modificación se hizo en un artículo que no estaba relacionado al tema electoral, por lo que de mantenerlo como proponían, se regularía la IA para todas las publicaciones que se realizaran en redes sociales, resaltando que eso “es otro tema”.

“Lo hizo un equipo y lo hizo de buena fe, no había nada, pero cuando se trata de esto que decíamos de si se usa Inteligencia Artificial en una campaña tiene que decir en grande Inteligencia Artificial, entonces plantaron que se regulara en otro artículo que no era con lo electoral, ahí no estoy de acuerdo por que ´parece que estamos regulando todas las publicaciones en redes sociales, y ese es otro tema", aseveró.

Mencionó que las modificaciones se trabajarán esta mañana y ella las revisará personalmente por la tarde, para enviar el documento al Congreso de la Unión durante la noche o en la mañana de este miércoles, sin revelar a qué cámara.

