Qué es y cómo funciona el PREP, el sistema de conteo de votos que busca eliminar Sheinbaum con la reforma electoral

Las actas de escrutinio serán analisadas por el INE FOTO: VENUSTIANO MADERO /CUARTOSCURO.COM

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la reforma electoral, con la cual buscará realizar diversas modificaciones al sistema democrático de México, entre las cuales está la eliminación del PREP.

Esto, ha generado una serie de reacciones por parte de políticos, principalmente la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, quien afirmó que cualquier modificación del PREP deberá ir acompañada de mecanismos que aseguren la difusión oportuna de información a la ciudadanía el mismo día de las elecciones.

Sin embargo, ayer la presidenta Sheinbaum defendió la reforma electoral y la propuesta de eliminar el PREP, argumentando que “si el computo distrital comienza desde que concluye la Jornada Electoral, se tendrá un resultado oficial más pronto”, a lo que se sumaría el conteo rápido que realiza el INE.

Para aclarar dudas. Te decimos qué es el sistema PREP, cómo funciona y cuál es su función.

¿Qué es el PREP?

De acuerdo con el portal del INE, el PREP es un sistema que provee los resultados preliminares de las elecciones federales, a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT).

Permite dar a conocer, en tiempo real a través de Internet, los resultados preliminares de las elecciones la misma noche de la Jornada Electoral, con certeza y oportunidad y usando la tecnología más avanzada.

Es uno de los mecanismos de información electoral contemplados en el Código federal de instituciones y procedimientos electorales (COFIPE).

Según la misma información, el PREP NO cuenta votos, sino que captura y publica la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo por los ciudadanos que participan como funcionarios de casilla.

Los representantes de los partidos políticos tienen una copia de dicha acta, lo que permite cotejar los datos publicados por el PREP; sin embargo, dichos resultados son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos.

El INE señaló que el PREP No es un cálculo de los resultados a partir de estimaciones estadísticas o proyecciones con base en una muestra.

Tampoco es un conteo rápido, en el cual una vez cerrada la votación, se recopilan los resultados de ciertas casillas previamente seleccionadas para estimar el resultado.

Puntos clave de la reforma electoral

Integración del Congreso de la Unión:

Diputados: 500 integrantes, 300 electos por distrito y 200 por representación proporcional. De estos últimos, 97 serán los mejores resultados no ganadores de cada partido, 95 por votación directa por circunscripción y partido (un hombre y una mujer), y 8 para mexicanos en el extranjero.

Senadores: 96 escaños, 64 por mayoría relativa y 32 de primera minoría.

Reducción del gasto:

Disminución del 25% en el costo de elecciones, incluyendo recursos del INE, partidos, OPLES y tribunales electorales.

Reducción de sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del INE.

Eliminación de duplicidad de funciones y reducción de gasto en congresos federales y locales.

Menor número de regidurías, hasta 15 por municipio según población.

Mayor fiscalización:

El INE tendrá acceso oportuno a operaciones financieras de partidos y candidatos.

Prohibidas las aportaciones en efectivo.

Recursos manejados en el sistema financiero y uso de tecnologías para fiscalización.

Voto en el extranjero:

Se facilitará el voto a la diputación migrante para mexicanos residentes fuera del país.

Tiempos de televisión:

Reducción de tiempos en radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral.

Cómputos distritales:

Los cómputos iniciarán al término de la jornada electoral, eliminando los PREP y pasando a resultados preliminares oficiales.

Democracia participativa:

Se extiende a estados y municipios, permitiendo el voto electrónico para estos instrumentos.

No nepotismo y no reelección

Los cargos de elección popular no podrán ser heredados a familiares.

Prohibición de reelección consecutiva en todos los cargos de elección popular a partir de 2030.

Uso de tecnología

Se prohíbe el uso de bots

Se deberá especificar cuando un material es creado con Inteligencia Artificial en campañas electorales.