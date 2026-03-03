El panteón donde fue enterrado “El Mencho” alberga a varios personajes ligados al narco: ¿Quiénes son?

El Mencho fue enterrado en el panteón Recinto de la Paz en Zapopan, y fue custodiado por fuerzas de seguridad. (Infobae-Itzallana)

Este lunes 2 de marzo de 2026, los restos de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron llevados al panteón Recinto de la Paz, ubicado en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, Jalisco, para ser sepultados tras una ceremonia que estuvo resguardada por un fuerte operativo de seguridad integrado por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y policías estatales.

El cortejo fúnebre partió por la mañana desde la funeraria La Paz, en la colonia San Andrés de Guadalajara, donde previamente se realizó el velorio de los restos entregados a la familia por la Fiscalía General de la República tras confirmación de identidad mediante pruebas periciales.

Detalles del sepelio y símbolos del CJNG

Durante el trayecto y la llegada al cementerio, destacaron decenas de coronas florales, entre ellas una con forma de gallo —símbolo frecuentemente asociado a El Mencho y sus seguidores— y otras coronas que portaban siglas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación. La carroza que trasladaba el féretro fue escoltada por vehículos y el área se mantuvo restringida para evitar incidentes o confrontaciones.

El Recinto de la Paz, cementerio privado de estilo jardín, se caracteriza por sus amplias áreas verdes y tumbas discretas a ras del suelo, lo que contrasta con la ostentación de algunos de los elementos del sepelio de El Mencho y llama la atención sobre la dualidad entre discreción y notoriedad que rodea a personajes del crimen organizado.

Contexto del CJNG y reacción tras su muerte

La muerte de El Mencho, ocurrida el 22 de febrero de 2026 durante un enfrentamiento armado con fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco, generó una ola de violencia y narcobloqueos en varios estados del país, obligando incluso a autoridades a declarar códito rojo en la zona metropolitana de Guadalajara. La respuesta del CJNG tras su caída reflejó el impacto que su liderazgo tenía sobre la organización, cuyo futuro y posibles divisiones serán observados con atención.

Arreglos florales, incluidas coronas con símbolos asociados al CJNG, destacaron en la ceremonia de sepultura del capo. REUTERS/Stringer

Analistas señalan que la entronización en un cementerio bien resguardado y la presencia de símbolos ligados a su legado criminal ponen de manifiesto la continua influencia de estos grupos pese a la caída de sus principales líderes. La vigilancia extrema alrededor del entierro fue indispensable para evitar posibles reacciones violentas o intentos de ataques que pudieran desestabilizar aún más la seguridad en la región.

El hecho de que un capo de tal magnitud haya sido enterrado con tales circunstancias genera amplias discusiones en torno a la seguridad pública, el poder de los cárteles y la estrategia de las autoridades para garantizar la paz y el orden en un contexto de violencia persistente.

Quiénes descansan en el panteón Recinto de la Paz

De acuerdo con información de diversos medios, el Recino de la Paz es un cementerio privado de estilo jardín, conocido en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Además de familias de alto poder adquisitivo, en dicho cementerio descansan familiares del narcotraficante Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara. Otros estarían en Sinaloa.

Hasta ahora, la información confirmada por autoridades y medios locales señalan que ahí fueron sepultados los restos de Oseguera Cervantes. Sin embargo, no existe un registro público detallado sobre las personas inhumadas en el lugar, al tratarse de un cementerio privado.