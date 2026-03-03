Consejos de la Universidad de Harvard para conservar la masa muscular en hombres con dieta

Con el paso de la edad la forma en la que puedes ganar masa muscular se debe adaptar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación adecuada y el consumo suficiente de proteínas son elementos esenciales para incrementar y mantener la masa muscular, según reveló la Universidad de Harvard. Principalmente, a partir de los 40 años, la pérdida progresiva de masa muscular representa un desafío significativo para la salud y la autonomía de las personas, por lo que resulta importante conocer tu cuerpo y qué es lo que necesita para mantenerse sano.

Para aumentar y conservar la masa muscular, Harvard Health, publicación emitida por la institución educativa, recomienda combinar ejercicio de fuerza con una dieta variada, rica en proteínas de alta calidad y ajustada a las necesidades individuales. Alimentos de origen animal y vegetal deben integrarse en las porciones adecuadas, considerando la edad y el nivel de actividad de cada persona.

Mantenerse es clave para prevenir riesgos ligados al envejecimiento, como fracturas, pérdida de movilidad o disminución de la independencia. De acuerdo con la fuente, la reducción conforme el paso de la edad puede afectar de manera directa la calidad de vida.

El entrenamiento de fuerza —por ejemplo, con pesas, bandas de resistencia o el propio peso corporal— es fundamental en el desarrollo muscular. Sin embargo, como advierte la universidad, ninguna rutina de ejercicios producirá resultados óptimos si la alimentación no incluye productos que aporten los nutrientes esenciales.

La movilidad constante y la buena alimentación son la clave para mantenerse en forma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtener resultados efectivos, es necesario complementar el ejercicio físico con una alimentación balanceada. Además de las proteínas, una dieta saludable debe evitar el exceso de grasas saturadas y sodio, para proteger tanto la salud muscular como el bienestar general.

Aunque para muchos tener que planear cada comida puede resultar complicado, imposible y muy caro, es importante que, en primer lugar, te asesores con un especialista, pero que también tengas en cuenta una dieta sostenible con frutas y verduras de temporada pues suelen ser más baratas y de mejor calidad dependiendo la época del año. Esto te ayudará a variar las comidas y a tener un mejor manejo económico sobre tu alimentación.

Proteína: tipos, cantidades y fuentes recomendadas

La proteína ocupa un lugar prioritario, se sugiere adecuar la cantidad diaria según la edad, el peso y el nivel de actividad. En términos generales, se recomienda consumir 0,8 gramos de proteína por cada kilo de peso corporal al día. Esta cantidad puede modificarse si la actividad física es intensa o la persona es mayor de 40 años.

Los platillos pueden ser fáciles, accesibles y económicos. (Freepik)

Las fuentes animales como la carne, el pescado y los huevos son proveedores de proteína de alta calidad. Al mismo tiempo, la inclusión de alimentos vegetales como legumbres, nueces y semillas ayuda a mantener un equilibrio nutricional. Harvard destaca la importancia de seleccionar diferentes fuentes para evitar un aporte excesivo de grasas saturadas y sodio, más frecuente en algunas carnes procesadas.

Variar el origen de la proteína y controlar las porciones contribuye a una nutrición adecuada y reduce riesgos asociados a una dieta desequilibrada. Esta elección favorece el desarrollo muscular y cuida la salud a largo plazo.

La masa muscular puede regresar siempre y cuando le brinde a tu cuerpo todo lo que necesita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rutina de fuerza para hombres mayores de 40 años

A los 40 años, el enfoque cambia: ya no se trata solo de “hinchar” el músculo, sino de proteger las articulaciones, mejorar la postura y mantener el metabolismo activo. A esta edad, la recuperación es tan importante como el entrenamiento mismo.

Sentadillas (Squats) 12-15: Fortalece piernas y protege las rodillas.

Flexiones (Push-ups) al fallo técnico: Mantiene la fuerza en pecho y tríceps.

Zancadas (Lunges) 10 por pierna: Mejora el equilibrio y la movilidad de cadera.

Remo con mancuerna 12 por brazo: Clave para una buena postura y evitar dolores de espalda.

Plancha abdominal 30-45 segundos: Protege la zona lumbar y fortalece el núcleo (core)

Consejos de “supervivencia” para principiantes

Calentamiento obligatorio: No te saltes los 5-10 minutos de movilidad articular. A los 40, los tendones están menos hidratados que a los 20. Prioriza la técnica sobre el peso: Es mejor levantar 5 kg con control total que 20 kg dando tirones. Tu espalda te lo agradecerá en 10 años. Proteína y descanso: Asegúrate de consumir suficiente proteína (pollo, pescado, legumbres) para ayudar a la reparación muscular, que ahora es un poco más lenta. Escucha a tu cuerpo: Si sientes un dolor punzante (no el cansancio típico del ejercicio), detente. Diferenciar “dolor bueno” de “dolor de lesión” es una habilidad esencial.