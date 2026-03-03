México

Cómo diagnosticar pólipos antes de que se convierta en cáncer de colón

La mayoría de las veces estos crecimientos no causan molestias, pero un examen a tiempo puede cambiar la historia de tu salud

Los pólipos de colon son crecimientos anormales de tejido que pueden derivar en cáncer colorrectal si no se detectan a tiempo.(Roswel Park Institute)

Los pólipos son crecimientos anormales de tejido que se desarrollan en las mucosas de diferentes órganos del cuerpo, entre ellos el colón.

Generalmente, tienen una forma similar a una pequeña protuberancia o masa que sobresale de la superficie interna del órgano y en la mayoría de los casos, suelen ser benignos, es decir, no son cancerosos.

Sin embargo, algunos tipos pueden transformarse en cáncer con el tiempo, especialmente los pólipos adenomatosos que se desarrollan en el colon.

Es por esta razón que la detección oportuna es vital, ya que su presencia representa un factor clave en la prevención del cáncer colorrectal. Los pólipos, aunque en su mayoría benignos, pueden transformarse en lesiones malignas con el paso del tiempo.

Identificar y extirpar estos crecimientos antes de que evolucionen reduce de manera significativa la incidencia y mortalidad asociadas al cáncer de colon, razón por la cual te contamos cómo detectarlos de manera oportuna.

Una revisión programada puede evitar complicaciones graves y ofrecer tranquilidad a quienes tienen factores de riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico temprano de los pólipos en el colon, antes de que puedan transformarse en cáncer, se basa en pruebas de detección conocidas como screening.

De acuerdo con información de PubMed y Cleveland Clinic, estas pruebas permiten identificar pólipos en personas asintomáticas y extirparlos antes de que evolucionen a lesiones malignas. Los métodos más comunes incluyen:

Colonoscopia

La colonoscopia es el método más eficaz para detectar pólipos en el colon. Permite al médico observar directamente el interior del colon y extirpar los pólipos durante el procedimiento. Se recomienda realizarla a partir de los 45 o 50 años en personas con riesgo promedio, o antes si existen antecedentes familiares de cáncer colorrectal.

Sigmoidoscopia flexible

Esta prueba explora solo la parte inferior del colon. Es menos invasiva que la colonoscopia completa y también permite detectar y retirar pólipos en el área examinada.

Pruebas de sangre oculta en heces (SOH)

Estas pruebas detectan pequeñas cantidades de sangre en las heces, que pueden ser indicio de pólipos o cáncer. No detectan los pólipos directamente, pero ayudan a identificar pacientes que requieren estudios más específicos.

Prueba inmunoquímica fecal (FIT)

Similar a la SOH, pero más específica para sangre de origen colorectal. Se recomienda realizarla anualmente.

Colonografía por tomografía computarizada (colonoscopia virtual)

Utiliza imágenes generadas por tomografía computarizada para observar el colon y detectar pólipos. No permite retirar pólipos, pero es útil para pacientes que no pueden someterse a una colonoscopia convencional.

Pruebas genéticas

En personas con antecedentes familiares o síndromes hereditarios de cáncer colorrectal, pueden realizarse pruebas para identificar mutaciones asociadas a un mayor riesgo.

Recomendaciones

La mayoría de los pólipos de colon no presentan síntomas y suelen detectarse durante exámenes de rutina como la colonoscopia.(Freepik)

Síntomas de que se tienen pólipos de colon

La mayoría de los pólipos de colon no producen síntomas. Por esta razón, suelen detectarse durante exámenes de rutina, como la colonoscopia; sin embargo, en algunos casos, pueden aparecer síntomas cuando los pólipos son grandes, numerosos o presentan determinadas características.

Algunos síntomas que pueden estar asociados a la presencia de pólipos de colon son:

  • Sangrado rectal: Presencia de sangre en las heces, ya sea visible o detectada mediante pruebas de sangre oculta.
  • Cambio en el hábito intestinal: Diarrea o estreñimiento que persiste por más de una semana.
  • Heces de aspecto oscuro o negras: Esto puede indicar sangrado proveniente de zonas altas del colon.
  • Mucosidad en las heces: Aparición de mucosidad al evacuar.
  • Dolor abdominal: Molestias o dolor en la zona del abdomen, aunque esto es poco frecuente.
  • Anemia: El sangrado crónico, aunque no sea visible, puede causar anemia, lo que se manifiesta con cansancio, palidez o debilidad.
A pesar de que suelen ser asintomáticos dolor abdominal y otros síntomas podrían alertar de su presencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos síntomas no son exclusivos de los pólipos y pueden estar asociados a otras enfermedades del colon.

Por eso, ante la presencia de alguno de ellos, se recomienda consultar a un médico para una evaluación adecuada.

La detección precoz mediante estudios de rutina es la principal herramienta para encontrar pólipos antes de que se desarrollen síntomas.

