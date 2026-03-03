Cierran otro icónico Sanborns en CDMX

México

El cierre de sucursales emblemáticas de Sanborns ha generado inquietud entre los clientes habituales, en esta ocasión la tienda de Galería Plaza las Estrellas fue cerrado.

Una persona en internet captó la cortina cerrada y un emotivo mensaje donde los empleados agradecían a los clientes por los años de café y pan en el restaurante.

Esta no es la primera vez en que cierra una tienda, pues en 2024 muchas sucursales dijeron adiós para siempre.

Incluso se realizó un reporte donde se mencionaba que los ingresos que tuvo la empresa Sanborns de abril a junio fueron menores a los de 2023 en el mismo periodo, la diferencia es de un millón de pesos, pues el año pasado fueron de 16 mil 404 millones de pesos y en 2024 de 15 mil 965 millones.

La icónica tienda Sanborns ha cerrado sus puertas permanentemente, dejando un emotivo mensaje de agradecimiento por los años de café con leche y pan (X/@alejilloTol)

Qué pasará con los Sanborns

Carlos Slim Helú, propietario de la empresa y uno de los empresarios más influyentes de México, aseguró que estas decisiones no marcan el fin de la marca, sino que forman parte de un proceso puntual.

Durante su conferencia anual, Slim lamentó especialmente la clausura de locales como La Fragua, San Ángel y Casa Boker, señalando que le resulta desafortunado prescindir de sitios con tanto arraigo.

Según explicó, los cierres de 2024 respondieron a situaciones específicas, como el aumento desproporcionado de los alquileres y condiciones poco favorables, como la falta de estacionamiento en algunas ubicaciones.

REUTERS/Luis Cortes/File Photo
REUTERS/Luis Cortes/File Photo

Slim aclaró que no existen planes para cerrar más sucursales de Sanborns en el futuro inmediato.

El empresario mencionó que los rumores sobre el posible cierre de toda la cadena son infundados y los calificó como “una tontería”. En sus palabras, el objetivo es, por el contrario, “abrir más Sanborns” en los próximos años.

La expansión y el legado de Sanborns bajo la dirección de Slim

Desde que Grupo Carso se hizo cargo de Sanborns en 1985, la cadena experimentó una expansión significativa.

Slim recordó que al asumir el control solo existían 30 sucursales, cifra que llegó a 140 establecimientos, incluyendo 17 Sanborns Café.

El empresario recalcó que el plan de negocios se mantiene enfocado en el crecimiento y la apertura de nuevas tiendas, a pesar del descenso reciente en la cantidad de locales.

En relación con el valor histórico y emocional de algunos inmuebles, Slim lamentó especialmente el cierre de Casa Boker, un sitio que albergó obras del pintor Rufino Tamayo y que formaba parte del tejido cultural del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Historia y símbolos de la cadena Sanborns

Sanborns fue fundada en 1903 por los hermanos Walter y Frank Sanborn, quienes abrieron la primera tienda en la calle Filomeno Mata, en el corazón de la Ciudad de México. Originalmente, el negocio operaba como una farmacia con fuente de sodas, importando productos poco comunes para la época, como medicinas y alimentos enlatados.

Uno de los hitos en la historia de la marca fue la adquisición, en 1919, del Palacio de los Condes de Orizaba, conocido desde entonces como el Sanborns de los Azulejos. Este edificio, decorado con azulejos de talavera poblana, se transformó en un punto de encuentro para figuras políticas, artistas e intelectuales.

Allí también se rodaron escenas de la película “Los Caifanes” en 1967.

