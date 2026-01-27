Sheinbaum revela que ha solicitado a EEUU extradiciones de personas ligadas al caso Ayotzinapa: “Seguimos insistiendo”

Este martes en La Mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que ha insistido al gobierno estadounidense para que se realicen extradiciones, entre las que se encuentran las de algunas personas relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

“La solicitud, que se ha hecho varias veces, de personas que queremos que envíen de Estados Unidos a México, de extradiciones que queremos que ocurran. Algunos tienen que ver con el caso Ayotzinapa, que personalmente se lo pedí al secretario de Estado, Marco Rubio, y que todavía no se ha dado. Seguimos insistiendo”, aseguró la mandataria.

Al ser cuestionada respecto a la relación bilateral México-Estados Unidos, sobre todo en temas de seguridad, Sheinbaum subrayó que hay una correspondencia entre ambos países:

“Estados Unidos hizo pública una serie de incautación de armas muy importante, hace algunos meses, lo cual nos mostró que en efecto hay una relación reciproca en el terreno de la seguridad. Y seguimos insistiendo; así como México busca disminuir la cantidad de drogas que van hacia Estados Unidos, nosotros también les pedimos que se haga más en la incautación de armas que vienen. Eso es un diálogo que se tiene de manera permanente en cada una de las reuniones”

La mandataria agregó que además existen otros casos de extradición relacionados con el tema del huachicol fiscal: “Queremos que personas que están allá sean enviadas dado que hay una orden de aprehensión aquí en México”, aseguró.

Avances del caso Ayotzinapa a más de una década

En agosto del 2025, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa han pedido al Ejército que entregue 800 folios con información esencial para el caso.

De acuerdo con abogados del caso, desde el último informe del grupo de expertos independientes se identificó la existencia de estos documentos pendientes de entrega.

Isidoro Vicario Aguilar, nuevo representante legal de las familias, subrayó que “con esos folios podríamos tener información relevante de la ruta de donde habrían sido llevados los 43 estudiantes”. Además, mencionó que persisten líneas de investigación sin profundizar, como la relacionada con el grupo de 17 jóvenes que habrían sido llevados a barandillas de la ciudad de Iguala la noche de la desaparición, así como el análisis de la telefonía celular, que ha mostrado escasos avances.

El abogado recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a no cerrar el caso Ayotzinapa y a conformar un nuevo grupo de trabajo especializado.