Detienen a presuntos miembros del CJNG con armas largas tras difusión de audio contra autoridades en Chiapas

Los sujetos capturados (SSP Chiapas)

En Chiapas fueron detenidos cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) luego de que fue compartido un audio amenazante contra la administración estatal.

Por la mañana del 26 de febrero diversos agentes de seguridad acudieron a la localidad de Chapayal, perteneciente al municipio de Ixhuatán, lo que derivó en la detención de cuatro personas identificadas como generadoras de violencia.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) detalló que los cuatro individuos les fueron aseguradas armas largas y equipo táctico, además de que amenazaron a autoridades locales.

“Realizaron amenazas a autoridades estatales y a los municipios de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Tapilula, Ixtapangajoya, Ixhuatán y Pichucalco, donde pretendían generar intimidación y desestabilización”, se puede leer en el informe de las autoridades.

La fotografía de la detención de los sujetos muestra que la menos uno de los chalecos asegurados tiene las letras del grupo delictivo antes liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. No fueron compartidos los nombres de los ahora capturados.

En el operativo en el que fueron arrestadas las cuatro personas participaron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva.

Los agentes mantuvieron coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), el Ejército, la Guardia Nacional (GN) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

Detención de jefe de plaza del Cártel de Chiapas y Guatemala

En otras acciones, el pasado 4 de febrero fue informada la detención de Hugo Alexis “N”, un sujeto apodado El Espíritu y quien es identificado por las autoridades como jefe de célula del Cártel de Chiapas y Guatemala/CJNG en los municipios de Ocozocoautla, Jiquipilas, Cintalapa, Berriozábal y Villaflores.

También fueron aseguradas cuatro armas largas y un vehículo con reporte de robo. Junto con dicho hombre fueron capturados Juan “N”, Rubén “N” y Samuel “N”, este último apodado La Flaka.

Las investigaciones refieren que El Espíritu era el encargado de coordinar la distribución de droga en la región. Se le vincula con los delitos de extorsión, privación ilegal de la libertad y homicidios.

“Cuenta con mandamientos judiciales vigentes por el delito de homicidio calificado, relacionados con hechos violentos ocurridos en los años 2024 y 2025″, es parte del informe de la FGE.

También del Cártel de Sinaloa

Mientras que el pasado 21 de febrero fue informado el arresto de seis individuos en el municipio de Chiapa de Corzo, presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa. Se trató de cinco hombres originarios de Navolato, Sinaloa, identificados como Joel “N”, alias El Chapo; Isaac “N”, alias El Diablo; Noé “N”; David “N” y Daniel “N” y uno originario de Chiapas: Richard “N”.