Gobernador de Chiapas ordena investigar presuntos pagos del CJNG a policías de élite

Tras la muerte de El Mencho fueron reveldos listas de presuntos pagos del CJNG (Foto: Archivo)

El gobernador de Chiapas ordenó una investigación respecto a la información dada a conocer por un medio de comunicación que habla de supuestos pagos por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata “Pakal”, un cuerpo de élite.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Eduardo Ramírez Aguilar, aseguró que en caso de que la información resulte ser verdad se actuará con todo el peso de la ley.

En una publicación del 1 de marzo en X, el mandatario compartió que le dio instrucciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que inicien las averiguaciones en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE).

“De ser cierta la información, se juzgará con todo el peso de la ley a quien o quienes resulten responsables”, es parte de lo compartido por el gobernador de Chiapas en sus redes sociales.

El gobernador de Chiapas (Foto: Archivo)

Agregó que su administración no tolerará que las instituciones de seguridad sean “manchadas”, señalando que las mismas han trabajado por la seguridad en la entidad.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, compartió un comunicado en su cuenta de Facebook en el que asegura que cualquier señalamiento se investiga con profundidad.

También destacó que no se debe desacreditar una institución sin pruebas concluyentes. “No tenesmos nada que ocultar y no encubrimos a nadie”, se puede leer en el documento

La nota que dio origen a las investigaciones

Por su parte, el mismo 1 de marzo el portal El Universal Oaxaca mostró una lista de diversos pagos por parte del CJNG con fecha del 3 al 9 de noviembre.

Dicho documento estaba en una de las cabañas ubicadas en Tapalpa, Jalisco, sitio en el que fue realizado el operativo en contra de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG.

El trabajo del periodista Manuel Espino destaca que “Estatal Pakales” habrían recibido 100 mil pesos por parte del grupo criminal. Además de pagos a otros municipios que van de los 35 mil a los 50 mil pesos por semana.

El Mencho fue capturado y murió durante su trasldo (DEA/Handout via REUTERS)

Ante la filtración de los diversos pagos atribuidos al CJNG, las autoridades de Jalisco aseguran que los trabajos periodísticos que contienen una lista de nombres y cantidades de dinero no forman parte de los documentos de las notificaciones oficiales a la Fiscalía de la entidad.

Detenciones ligadas al CJNG en Chiapas

Asimismo, en ocasiones anteriores ha sido registrada la presencia de integrantes del CJNG en el territorio gobernado por Eduardo Ramírez. El pasado 26 de febrero elementos de seguridad llegaron a la localidad Chapayal del municipio de Ixhuatán y arrestaron a cuatro generadores de violencia.

Los sujetos capturados serían integrantes del CJNG y fueron detenidos tras la circulación de audios en los que se amenazaba a agentes de seguridad.

Mientras que a inicios de febrero fue informado el arresto de Hugo Alexis “N”, alias El Espíritu, quien fue identificado como jefe de célula del denominado Cártel de Chiapas y Guatemala/CJNG y quien al parecer operaba en los municipios de Ocozocoautla, Jiquipilas, Cintalapa, Berriozábal y Villaflores.