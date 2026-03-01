México

Gobernador de Chiapas ordena investigar presuntos pagos del CJNG a policías de élite

Según el documento filtrado los gantes habrían recibido miles de pesos

Guardar
Tras la muerte de El
Tras la muerte de El Mencho fueron reveldos listas de presuntos pagos del CJNG (Foto: Archivo)

El gobernador de Chiapas ordenó una investigación respecto a la información dada a conocer por un medio de comunicación que habla de supuestos pagos por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata “Pakal”, un cuerpo de élite.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Eduardo Ramírez Aguilar, aseguró que en caso de que la información resulte ser verdad se actuará con todo el peso de la ley.

En una publicación del 1 de marzo en X, el mandatario compartió que le dio instrucciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que inicien las averiguaciones en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE).

“De ser cierta la información, se juzgará con todo el peso de la ley a quien o quienes resulten responsables”, es parte de lo compartido por el gobernador de Chiapas en sus redes sociales.

El gobernador de Chiapas (Foto:
El gobernador de Chiapas (Foto: Archivo)

Agregó que su administración no tolerará que las instituciones de seguridad sean “manchadas”, señalando que las mismas han trabajado por la seguridad en la entidad.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, compartió un comunicado en su cuenta de Facebook en el que asegura que cualquier señalamiento se investiga con profundidad.

También destacó que no se debe desacreditar una institución sin pruebas concluyentes. “No tenesmos nada que ocultar y no encubrimos a nadie”, se puede leer en el documento

La nota que dio origen a las investigaciones

Por su parte, el mismo 1 de marzo el portal El Universal Oaxaca mostró una lista de diversos pagos por parte del CJNG con fecha del 3 al 9 de noviembre.

Dicho documento estaba en una de las cabañas ubicadas en Tapalpa, Jalisco, sitio en el que fue realizado el operativo en contra de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG.

El trabajo del periodista Manuel Espino destaca que “Estatal Pakales” habrían recibido 100 mil pesos por parte del grupo criminal. Además de pagos a otros municipios que van de los 35 mil a los 50 mil pesos por semana.

El Mencho fue capturado y
El Mencho fue capturado y murió durante su trasldo (DEA/Handout via REUTERS)

Ante la filtración de los diversos pagos atribuidos al CJNG, las autoridades de Jalisco aseguran que los trabajos periodísticos que contienen una lista de nombres y cantidades de dinero no forman parte de los documentos de las notificaciones oficiales a la Fiscalía de la entidad.

Detenciones ligadas al CJNG en Chiapas

Asimismo, en ocasiones anteriores ha sido registrada la presencia de integrantes del CJNG en el territorio gobernado por Eduardo Ramírez. El pasado 26 de febrero elementos de seguridad llegaron a la localidad Chapayal del municipio de Ixhuatán y arrestaron a cuatro generadores de violencia.

Los sujetos capturados serían integrantes del CJNG y fueron detenidos tras la circulación de audios en los que se amenazaba a agentes de seguridad.

Mientras que a inicios de febrero fue informado el arresto de Hugo Alexis “N”, alias El Espíritu, quien fue identificado como jefe de célula del denominado Cártel de Chiapas y Guatemala/CJNG y quien al parecer operaba en los municipios de Ocozocoautla, Jiquipilas, Cintalapa, Berriozábal y Villaflores.

Temas Relacionados

CJNGChiapasPakalEl MenchoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Línea 2 del Metro CDMX: cuál es el horario y servicio este 1 de marzo por remodelaciones y el concierto de Shakira en el Zócalo

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, aclaró que este domingo brindarán servicio regular de Cuatro Caminos a Tasqueña

Línea 2 del Metro CDMX:

Dictan prisión preventiva a sujeto relacionado en la desaparición de Kimberly Joselin, estudiante de la UAEM

Reportes señalan que Jared Alejandro “N” también es estudiante activo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dictan prisión preventiva a sujeto

Ayotzinapa cumple 100 años: SEP reivindica su papel en la Nueva Escuela Mexicana

El secretario Mario Delgado Carrillo encabezó la conmemoración del centenario de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”

Ayotzinapa cumple 100 años: SEP

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy 1 de marzo: liberan autopista México - Cuernavaca

Consulta el estado actual de vías federales y estatales antes de salir a carretera

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en

Senado respalda llamado de México a privilegiar la diplomacia ante conflicto en Medio Oriente

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, reiteró el apoyo de la Cámara alta al posicionamiento de la Cancillería para resolver la crisis mediante el diálogo y evitar una escalada

Senado respalda llamado de México
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Sabían que eras un chingón,

“Sabían que eras un chingón, sabían que ibas a ganar”: Grecia Quiroz publica mensaje a 4 meses del asesinato de Carlos Manzo

Acta de defunción confirma que “El Mencho” murió por múltiples disparos en Tapalpa

Tras abatimiento de “El Mencho”, estos son los narcos de alto perfil que quedan en el mapa criminal

Atacan a tiros a Nahúm Álvarez, exalcalde de Ixtaczoquitlán en Veracruz

Enfrentamiento entre elementos de seguridad y civiles armados deja un presunto criminal abatido en Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

Samuel García promete en inglés

Samuel García promete en inglés ‘el Mundial Más Norteño’ y Adrián Marcelo le da con todo: “Nuevo León está colapsado”

Shakira manda amoroso mensaje a quienes acamparon y ya la esperan en el Zócalo: “Los estoy viendo en vivo”

Burbujas en la orina: lo que revelan sobre tu salud y los alimentos clave para cuidar tus riñones

Shakira en el Zócalo de la CDMX 2026 en vivo: espacios principales al escenario ya están llenos

Hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto es hospitalizada de emergencia

DEPORTES

A un mes de la

A un mes de la reapertura del Estadio Azteca para el Mundial 2026: qué falta para que terminen las obras

David Faitelson pide prestar más atención a lo que suceda en México que en otras partes del mundo previo al Mundial 2026

Cuáles son los rivales más peligrosos para México en el Clásico Mundial de Beisbol

Terence Crawford confiesa por qué Canelo Álvarez no quiere pelear contra David Benavidez: “Es un gran peleador”

México vs Santa Lucía: cuándo y dónde ver el juego de las eliminatorias rumbo al Mundial Femenil 2027