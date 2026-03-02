México

Tomar maracuyá a diario: la bebida natural que fortalece las defensas y favorece la digestión

Esta fruta tropical aporta vitaminas, fibra y compuestos antioxidantes que pueden integrarse fácilmente a la rutina alimentaria

El maracuyá se posiciona como
El maracuyá se posiciona como una fruta ideal para incluir en la alimentación diaria por su sabor y contenido nutritivo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar maracuyá en la alimentación cotidiana se ha convertido en una práctica cada vez más común entre quienes buscan alternativas naturales para cuidar su bienestar. Su sabor intenso y refrescante no solo la hace atractiva en jugos y preparaciones frías, también la posiciona como una opción nutritiva que puede disfrutarse a diario.

Esta fruta destaca por su aporte de vitamina A y vitamina C, nutrientes esenciales para el funcionamiento adecuado del organismo. Además, su bajo contenido calórico permite integrarla en distintos planes alimenticios sin alterar el equilibrio energético. Consumida en bebida, resulta práctica y fácil de preparar.

Más allá de su perfil vitamínico, el maracuyá contiene antioxidantes y fibra, elementos que influyen positivamente en diversos procesos corporales. Su consumo regular puede contribuir a reforzar las defensas naturales y a mantener una digestión adecuada, dentro de una dieta equilibrada.

Beneficios para el sistema inmunológico y digestivo


El maracuyá se posiciona como una fruta ideal para incluir en la alimentación diaria por su sabor y contenido nutritivo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina C presente en el maracuyá participa en la protección del organismo frente a agentes externos. Este nutriente es clave para el sistema inmunológico y favorece la producción de colágeno, necesario para tejidos y piel.

Por su parte, la fibra natural de esta fruta ayuda a regular el tránsito intestinal. Incluirla en forma de bebida puede facilitar la digestión y generar mayor sensación de saciedad, lo que contribuye a hábitos alimenticios más ordenados.

Los antioxidantes que contiene actúan contra los radicales libres, asociados al desgaste celular. De esta manera, su ingesta frecuente puede formar parte de una estrategia nutricional orientada al cuidado integral del cuerpo.

Un aliado natural frente al estrés cotidiano

Jugo de maracuyá, una bebida
Jugo de maracuyá, una bebida tropical y refrescante con un sabor intenso y natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ritmo de vida actual exige mantener niveles adecuados de energía y equilibrio. Consumir maracuyá en jugo o licuado puede convertirse en un hábito sencillo dentro de la rutina diaria, aportando frescura y nutrientes en un solo vaso.

Si bien no sustituye tratamientos médicos, su perfil nutricional puede complementar una alimentación saludable. Las vitaminas y compuestos bioactivos presentes en la fruta apoyan el funcionamiento general del organismo, lo que influye en la sensación de bienestar.

Integrar esta bebida tropical en el día a día es una forma práctica de sumar variedad a la dieta. Con un sabor característico y propiedades nutritivas reconocidas, el maracuyá se consolida como una alternativa natural para quienes buscan cuidar su salud sin complicaciones.

