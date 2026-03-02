México

Temblor en Veracruz: se registra sismo de 4.2 en Sayula de Alemán

El temblor ocurrió a las 2:48 horas, a una distancia de 44 km de Sayula de Alemán y tuvo una profundidad de 134.5 km

Guardar
México es un país sísmico
México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)

Sayula de Alemán fue el epicentro de un sismo de magnitud 4.2 que sorprendió este 2 de marzo a los pobladores del estado de Veracruz a las 2:48 horas.

El temblor se registró 44 km al sur de la ciudad y tuvo una profundidad de 134.5 km, de acuerdo con la información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El lugar exacto donde ocurrió el movimiento telúrico se ubica en las coordenadas 17.482 grados de latitud y -94.922 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por temblor registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información dada a conocer por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Además es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, explica el SSN.

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se presentan decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE)

¿Cómo funciona la alerta sísmica

En muchas ocasiones, cuando ocurre un sismo, es común que se lance la pregunta de ¿por qué no sonó la alerta sísmica? es decir, ese sonido que advierte que se viene un movimiento telúrico lo que en muchas ocasiones da tiempo a la ciudadanía de resguardarse en un lugar seguro.

No siempre que ocurra un temblor se activa la alerta sísmica, sino que depende de varios factores.

Su funcionamiento depende de una red de sensores que, al detectar un sismo fuerte, emite una señal que utiliza ondas de radio, para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación.

Son 96 los sensores de la alerta sísmica instalados desde Bahía de Banderas, en Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec, incluyendo la región del Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, así como el centro y norte de Oaxaca.

La cobertura de la alerta sísmica llega a ocho ciudades del país: Guadalajara, en Jalisco; Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero; Morelia, en Michoacán, así como la ciudades capitales de Puebla, Colima, Oaxaca y, evidentemente, la Ciudad de México.

Es muy importante tener presente que si un temblor ocurre fuera de la zona de cobertura, el sistema no alertará. También que si el sismo sucede con epicentro cercano a alguna de las ciudades consideradas, el aviso podría llegar igual que las ondas sísmicas.

Es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, (Cires) la institución que opera la Alerta Sísmica.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesSismo en MéxicoSismo en México hoy

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 2 de marzo de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias

El emotivo adiós de Shakira en CDMX: un aullido histórico en el Zócalo capitalino

La cantante barranquillera cerró su gira “Las Mujeres Ya No Lloran” con un concierto inolvidable, marcado por fuegos artificiales, cambios de vestuario y una ola de emociones desbordadas

El emotivo adiós de Shakira

Shakira en el Zócalo de la CDMX 2026: la colombiana ofreció un recorrido por su carrera musical

Sigue el minuto a minuto del mega espectáculo que la cantante colombiana ofrecerá este domingo 1 de marzo

Shakira en el Zócalo de

Fotos de Shakira en el Zócalo: así se vivió el concierto de la colombiana en CDMX

La cantante colombiana regresó al emblemático recinto tras casi dos décadas, en un concierto que combinó nostalgia, estrenos y un mensaje de fuerza para sus seguidores

Fotos de Shakira en el

Shakira en el Zócalo 2026: setlist completo del histórico concierto en CDMX

Shakira rompió récord de asistencia en el Zócalo de la CDMX al reunir a 400 mil personas con un concierto gratuito que marcó el cierre de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”

Shakira en el Zócalo 2026:
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Mochaorejas” e hijo de

“El Mochaorejas” e hijo de Pablo Escobar seguirán pasos de Sandra Ávila Beltrán: alistan demandas por uso de imagen

Coronas en forma de gallo y resguardo militar: qué se sabe del funeral de “El Mencho”, exlíder del CJNG

Ataque contra agentes de seguridad deja 14 detenidos en San Ignacio, Sinaloa

Fueron vinculados a proceso “El Kaoz” y Alan “N”, ambos involucrados en el asesinato del Carlos Manzo

Caen seis presuntos integrantes del CJNG en Chiapas con armas largas

ENTRETENIMIENTO

El emotivo adiós de Shakira

El emotivo adiós de Shakira en CDMX: un aullido histórico en el Zócalo capitalino

Shakira en el Zócalo de la CDMX 2026: la colombiana ofreció un recorrido por su carrera musical

Fotos de Shakira en el Zócalo: así se vivió el concierto de la colombiana en CDMX

Shakira en el Zócalo 2026: setlist completo del histórico concierto en CDMX

“El Mochaorejas” e hijo de Pablo Escobar seguirán pasos de Sandra Ávila Beltrán: alistan demandas por uso de imagen

DEPORTES

A un mes de la

A un mes de la reapertura del Estadio Azteca para el Mundial 2026: qué falta para que terminen las obras

David Faitelson pide prestar más atención a lo que suceda en México que en otras partes del mundo previo al Mundial 2026

Cuáles son los rivales más peligrosos para México en el Clásico Mundial de Beisbol

Terence Crawford confiesa por qué Canelo Álvarez no quiere pelear contra David Benavidez: “Es un gran peleador”

México vs Santa Lucía: cuándo y dónde ver el juego de las eliminatorias rumbo al Mundial Femenil 2027