Lilly Téllez aplaude “la presión pública” para reabrir el caso de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo

Lilly Téllez ha sido vocal respecto a los casos de abuso del líder de la Luz del Mundo.

El futuro del proceso judicial contra Naasón Joaquín García en México quedó en suspenso tras la suspensión de la audiencia clave, luego de que las denunciantes advirtieran que no habían recibido acceso completo al expediente de la Fiscalía General de la República (FGR). La diligencia, celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Puente Grande, Jalisco, fue cancelada a tan solo media hora de su inicio por decisión del juez Juan José Rodríguez Velarde.

Según expusieron las víctimas, la falta de documentación impidió que pudieran analizar a fondo los motivos por los que la FGR, en junio de 2025, decidió no ejercer acción penal contra el líder religioso. El juez resolvió fijar una nueva fecha para la audiencia: el 27 de abril. Así, las partes tendrán oportunidad de revisar el expediente íntegro y preparar sus argumentos para un encuentro que podría modificar el rumbo del caso en México.

Para quienes buscan una respuesta directa sobre el estado actual, la audiencia para definir si se reactiva la investigación contra Naasón Joaquín fue pospuesta al 27 de abril, debido a que las denunciantes alegaron no disponer de toda la información necesaria del expediente. El juez reprogramó la sesión para garantizar el derecho de las partes a consultar los documentos antes de que se tome una resolución.

Contexto de la investigación en México

Aplazan audiencia clave del caso Naasón Joaquín García por falta de acceso al expediente.

La audiencia suspendida forma parte de un proceso promovido por la propia FGR, bajo la dirección de Ernestina Godoy, quien expresó su voluntad de reabrir el caso después de acercarse a las víctimas. Autoridades federales indicaron que la fiscalía respalda la solicitud para que un juez revoque la anterior decisión de no ejercer acción penal, adoptada en la administración pasada.

El objetivo central de la nueva audiencia será determinar si se mantiene o se revoca la resolución de la FGR. En caso de que el juez decida a favor de las denunciantes, la fiscalía podrá retomar las investigaciones y abrir la puerta a posibles nuevas acciones legales en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la revisión del caso se discutió en el gabinete de seguridad y subrayó que la FGR, bajo su actual titular, ha acompañado a las víctimas en su petición de audiencia. No obstante, precisó que la decisión final dependerá del Poder Judicial, que deberá valorar si existen elementos suficientes para reabrir el expediente.

Lilly Téllez reacciona a las actualizaciones del caso

La senadora Lilly Téllez acusa al partido Morena de mantener lazos con Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, en el Senado.

La senadora del PAN, Lilly Téllez, reaccionó a una publicación del periodista Joaquín López-Dóriga, misma que aseguraba:

“Les adelanto. La fiscal general de la República pedirá reabrir el caso de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo”.

Téllez escribió: “¡Otro logro de la presión pública!Sigamos alzando la voz, señalando y haciendo escándalo ante las injusticias, el abuso de poder y la corrupción de Morena".