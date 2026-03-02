México

Servicio Exterior Mexicano se solidariza con los diplomáticos nacionales en Medio Oriente

El reconocimiento institucional llega en medio de una coyuntura regional marcada por la inestabilidad y la atención a connacionales en países afectados

La Asociación del Servicio Exterior
La Asociación del Servicio Exterior Mexicano reconoció el trabajo y compromiso del personal diplomático en Medio Oriente ante el riesgo y la inestabilidad regional. (Foto: SRE)

La Asociación del Servicio Exterior Mexicano (ASEM) manifestó este 1 de marzo su solidaridad y reconocimiento al personal diplomático mexicano destinado en Medio Oriente.

Este mensaje resalta la entrega y el profesionalismo de embajadores, funcionarios y sus familias, quienes protegen los intereses nacionales y asisten a compatriotas en una coyuntura regional marcada por el riesgo y la inestabilidad.

La postura de la ASEM ante los hechos recientes en Medio Oriente enfatiza el respaldo institucional al personal mexicano en la región, destacando su compromiso en zonas de conflicto y el esfuerzo para brindar protección consular efectiva.

“Su trabajo, muchas veces desempeñado en circunstancias exigentes, refleja lo mejor de la tradición diplomática de México y honra el nombre de nuestro país. Reciban nuestro respaldo, respeto y reconocimiento.”, enfatizó la ASEM en el comunicado.

Esfuerzos de la SRE y asistencia a mexicanos en Medio Oriente

La Secretaría de Relaciones Exteriores
La Secretaría de Relaciones Exteriores coordinó medidas de protección consular para mexicanos en Irán, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, Egipto y Palestina. Crédito: X/@SRE_mx

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), bajo la dirección del canciller Juan Ramón de la Fuente, realizó este 1 de marzo una reunión virtual con representantes diplomáticos de México en Medio Oriente para coordinar medidas de seguridad adicional para mexicanos residentes o en tránsito, según comunicó la SRE.

Durante la sesión, la directora general de Protección Consular Vanessa Calva pidió a la comunidad mexicana abstenerse de viajar a la zona y cumplir con las recomendaciones de las autoridades locales.

La subsecretaria María Teresa Mercado, el jefe de Oficina Roberto de León y el director general Aníbal Gómez, junto a embajadores y encargados de negocios en los países de la región, participaron en esa sesión estratégica.

SRE informó que hasta el momento ha atendido todas las solicitudes de protección y asistencia consular. No se reportan afectaciones a la integridad física de mexicanos, aunque el cierre del espacio aéreo motivó la evaluación de rutas de evacuación alternativas, incluidas las terrestres, en caso de ser necesario.

Las embajadas mexicanas actualizaron el registro de mexicanos en la zona y mantienen canales de comunicación abiertos para ofrecer apoyo inmediato. Los ciudadanos nacionales pueden contactar directamente a los números consulares publicados para recibir asistencia ante emergencias en Irán, Israel, Jordania, Qatar, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Palestina.

Postura de Claudia Sheinbaum ante el conflicto del Medio Oriente

El gobierno de México, con
El gobierno de México, con la presidenta Claudia Sheinbaum, reafirmó su política de paz, no intervención y solución pacífica de controversias en el conflicto regional. Crédito: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó, desde Baja California Sur, la política histórica de México a favor de la paz y la solución pacífica de controversias, con apego a los principios constitucionales. La mandataria subrayó la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la igualdad jurídica de los Estados como ejes permanentes de la diplomacia mexicana.

El compromiso mexicano de promover la solución pacífica de controversias no se verá alterado, señaló la mandataria. Durante un evento público en Comondú, la presidenta subrayó que el país seguirá defendiendo el respeto a los derechos humanos, independientemente del contexto internacional.

México siempre ha luchado por la paz, siempre, en cualquier circunstancia, afirmó Sheinbaum, quien mostró preocupación por la situación internacional y reiteró que el gobierno actuará conforme a los valores que han guiado tradicionalmente su política exterior.

