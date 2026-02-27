México

La Secretaría de Relaciones Exteriores alerta a connacionales por posible conflicto en Medio Oriente, llama a evitar viajar a Irán e Israel

La Embajada de México en Israel aseguró que los riesgos de seguridad están en aumento

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este 27 de febrero de 2026, a través de un comunicado en sus redes sociales, que mantiene un seguimiento constante sobre la situación en la región del Medio Oriente. La dependencia exhortó a las y los mexicanos a evitar los viajes a Irán e Israel debido a las circunstancias actuales en la zona.

Mantienen contacto con connacionales en Irán e Israel

El personal de la Embajada de México en Irán permanece en contacto con las y los connacionales que se encuentran en ese país. Según el comunicado, estas personas han manifestado su voluntad de permanecer en territorio iraní.

En el caso de Israel, la Embajada de México mantiene comunicación tanto con connacionales residentes como con autoridades locales. Hasta el momento, la representación diplomática no ha recibido solicitudes de asistencia consular por parte de la comunidad mexicana en Israel.

Habilitan medio de comunicación en ambos países

La SRE recomendó a la población mexicana que se encuentra en Irán e Israel que siga las indicaciones de las autoridades locales. Además, reiteró los números telefónicos de contacto de las embajadas para casos de atención o protección consular: para la embajada en Irán, el número proporcionado es +989121224463; para la embajada en Israel, el número es 054-316-6717.

La Cancillería sugirió a las y los mexicanos en el extranjero utilizar el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior (SIRME), disponible en https://sirme.sre.gob.mx, con el fin de mantener una comunicación directa y permanente con las autoridades consulares.

Información en desarrollo...

