Juan Ramón de la Fuente se reúne con diplomáticos mexicanos en el Medio Oriente

SRE atiende solicitudes de protección y asistencia consular sin reportar afectaciones a la integridad física de ciudadanos mexicanos en Medio Oriente. Crédito: X/@SRE_mx

Juan Ramón de la Fuente, canciller de México, encabezó este 1 de marzo una reunión virtual con los representantes diplomáticos en países de Medio Oriente para reforzar las medidas de seguridad dirigidas a proteger a connacionales, tanto residentes como personas en tránsito.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó en un comunicado que se han atendido todas las solicitudes de protección y asistencia consular, sin reportes de afectaciones a la integridad física de mexicanos.

Actualmente hay una restricción de vuelos por cierre de espacio aéreo en la región ha llevado a considerar protocolos de evacuación que incluyan rutas terrestres, siempre y cuando las circunstancias lo permitan. El registro de mexicanos residentes en cada país está actualizado.

Durante la sesión, la directora general de Protección Consular, Vanessa Calva, reiteró el llamado a la población mexicana para evitar viajes a la zona y permanecer en interiores, siguiendo puntualmente las indicaciones de las autoridades locales.

En la reunión participaron la subsecretaria María Teresa Mercado, el jefe de Oficina Roberto de León y el director general Aníbal Gómez, junto con embajadores y encargados de negocios en Irán, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, Egipto y la Oficina de Representación en Palestina.

Para consultas o asistencia, los connacionales pueden contactar a los números consulares de las representaciones en la región: Irán (+989121224463); Israel (054-316-6717); Jordania (0778 00 0494); Qatar (3363 4450); Arabia Saudita (+966557539374); Kuwait (+965 9401 6333); Emiratos Árabes Unidos (504 54 0273); Líbano (03 044 598); Palestina (+972 54 447 0095).

SRE llama al diálogo por el conflicto en el Medio Oriente

La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa preocupación ante la escalada de tensión en Medio Oriente y llama al diálogo. (Foto: SRE)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) manifestó ayer su profunda preocupación por la situación en Medio Oriente y pidió a todas las partes involucradas que den prioridad a la diplomacia y se abstengan de emplear la fuerza para proteger la paz y estabilidad en la región.

El organismo subrayó que una escalada del conflicto podría tener graves consecuencias humanitarias para la población civil y afectar la estabilidad global. En este contexto, la SRE reiteró la importancia de resolver las disputas por medio del diálogo y la negociación.

Las embajadas mexicanas en Medio Oriente mantienen comunicación constante con ciudadanos que residen o se encuentran en tránsito por la zona para ofrecer la asistencia consular necesaria.

Sheinbaum fija una postura por la paz en el Medio Oriente

Sheinbaum subraya en Baja California Sur que México apuesta por soluciones pacíficas ante escenarios internacionales de tensión. Crédito: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó la postura histórica de México en favor de la paz, subrayando que el país mantendrá su compromiso de promover soluciones pacíficas ante el conflicto en Medio Oriente y en cualquier escenario internacional.

En referencia a los principios constitucionales de la política exterior mexicana, Claudia Sheinbaum puntualizó el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la igualdad jurídica de los Estados y la cooperación internacional para el desarrollo. La mandataria destacó que estos valores seguirán guiando la respuesta del país aun frente a coyunturas globales delicadas que ponen en riesgo la estabilidad internacional.

Durante una gira de trabajo en Baja California Sur, y luego de los recientes ataques militares conjuntos de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, seguidos de la retaliación con misiles y drones iraníes hacia territorio israelí y bases estadounidenses, Sheinbaum expresó su inquietud por el aumento de la violencia. “México siempre ha luchado por la paz, siempre, en cualquier circunstancia”, señaló en un acto público en Comondú.