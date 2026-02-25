México

Diplomáticos mexicanos estallan: rechazan que la SEP haya ofrecido una embajada como “premio de consolación”

La Asociación del Servicio Exterior Mexicano exige respeto a la institucionalidad tras revelarse que el secretario de Educación ofreció un cargo diplomático a Marx Arriaga

Guardar
La Asociación del Servicio Exterior
La Asociación del Servicio Exterior Mexicano advirtió que la diplomacia no debe utilizarse como recompensa política y llamó al gobierno federal a preservar la profesionalización en los nombramientos. (Infobae-México)

El cuerpo diplomático de México rompió el silencio. La Asociación del Servicio Exterior Mexicano (ASEM) emitió un duro pronunciamiento esta tarde en contra de lo que calificó como una violación a la institucionalidad del Estado mexicano, luego de que trascendiera que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ofreció públicamente el cargo de embajador en un país latinoamericano al funcionario Marx Arriaga, director general que, según el propio organismo, “aparentemente ha perdido la confianza de sus superiores”.

Integrantes del Servicio Exterior Mexicano
Integrantes del Servicio Exterior Mexicano exigen respeto a la carrera diplomática tras revelarse que la SEP ofreció un cargo a un funcionario que perdió la confianza de sus superiores.

Una embajada no es un retiro dorado

El pronunciamiento es contundente: ninguna autoridad ajena y no facultada por la Constitución puede ofrecer posiciones en embajadas, consulados o misiones permanentes de México en el exterior. La ASEM señala que el hecho no solo generó “comprensible indignación” entre los integrantes del Servicio Exterior, sino que además exhibe un desconocimiento alarmante de cómo funciona la diplomacia mexicana.

“Resulta preocupante que a un director general que ha perdido la confianza de sus superiores se le haya ofrecido investirlo con la responsabilidad y los plenos poderes de representar al Estado mexicano como embajador ante otro Estado soberano”, señala el documento.

La Asociación del Servicio Exterior
La Asociación del Servicio Exterior Mexicano manifestó su inconformidad por la oferta de una embajada como “premio de consolación” a Marx Arriaga, exfuncionario de la SEP.

Un agravio para México y para el país receptor

La ASEM advierte que este tipo de acciones no solo demerita al Servicio Exterior como órgano especializado, sino que también representan una falta de respeto hacia el país al que se pretendería enviar a dicho funcionario, debilitando la capacidad de interlocución y representación que México debe ejercer en el exterior.

El momento exige profesionalismo, no improvisación

El organismo fue enfático: México cuenta con diplomáticos de carrera con la más alta preparación, un capital humano que considera un activo estratégico del país, especialmente en un contexto internacional que exige cada vez mayor experiencia en la conducción de la política exterior.

La ASEM cerró su pronunciamiento con un llamado claro al gobierno federal: respetar la institucionalidad del Servicio Exterior Mexicano y reconocer que representar a México ante el mundo no es un cargo que se reparte como moneda de cambio.

Temas Relacionados

Servicio Exterior MexicanoDiplomaciaSEPMarx ArriagaAsociación del Servicio Exterior MexicanoEmbajadasPolítica exteriormexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Niños agradecen con dibujos la labor de la Guardia Nacional en operativo contra ‘El Mencho’

La publicación enfatiza la importancia de la relación entre la Guardia Nacional y la sociedad civil, especialmente con los sectores más jóvenes

Niños agradecen con dibujos la

Suprema Corte revisará propuesta que amplía lista de productos de gestión menstrual para no pagar impuestos

La decisión de la SCJN respecto a la ampliación de la lista de productos de gestión menstrual sin impuestos podría marcar un precedente relevante en la política fiscal y de género en México

Suprema Corte revisará propuesta que

MUNET llega a la CDMX, el nuevo museo de tecnología que abrirá en Chapultepec

Este espacio es concebido como un museo de ciencias de última generación enfocado en la divulgación de los distintos tipos de energía

MUNET llega a la CDMX,

20 mil pesos: la cifra que ofrecían a los sicarios del CJNG por matar a militares en operativo contra El Mencho

Los 25 oficiales caídos fueron homenajeados en el pleno del Senado de la República se guardó un minuto de silencio

20 mil pesos: la cifra

Extranjero exige a vendedores de Playa del Carmen ‘invertir’ para aprender inglés porque él no entiende español | Video

Usuarios en redes sociales arremetieron contra el visitante luego de que pidiera consideraciones pese a que no es el idioma oficial del país

Extranjero exige a vendedores de
MÁS NOTICIAS

NARCO

20 mil pesos: la cifra

20 mil pesos: la cifra que ofrecían a los sicarios del CJNG por matar a militares en operativo contra El Mencho

Sergio Torres, diputado de MC, sale del hospital tras casi un mes hospitalizado por atentado en Culiacán

“El Mencho” Rubén Oseguera Cervantes no se llamaba Nemesio, este podría ser el origen de su sobrenombre

Detuvieron a “El Hacha”, operador del CJNG en Tlaxcala con droga y una granada

Evacúan edificio del PJF en CDMX tras falsa amenaza de bomba

ENTRETENIMIENTO

Muere Carmen Ochoa, productora clave

Muere Carmen Ochoa, productora clave de El Chavo del 8, El Chapulín Colorado y Chespirito

¿Ya tienen planes de boda? Novio de Andrea Legarreta reacciona a rumores

Joanna Vega Biestro defiende a Cazzu y lanza fulminante crítica a Nodal: “Un abandono a una hija es un abandono”

María Sorté felicita a su hijo, Omar García Harfuch, por su cumpleaños 44 y la nombran “La suegra de México”

“Se me antoja echarme un perico”: video de Carín León resurge tras ser anunciado como vocero de conciertos por la paz en México

DEPORTES

Ella es la jugadora amiga

Ella es la jugadora amiga de Christian Ebere en Cruz Azul: “Mi hermano”

Kevin Mier borra de su biografía en redes a Cruz Azul y pone en duda su regreso con la máquina

América vs. Tigres: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la jornada 8 del Clausura 2026?

Jugador histórico de la Liga Mexicana de Beisbol se retira del diamante

Toluca vs Chivas: cuándo y dónde ver en vivo el encuentro de la jornada 8 de la Liga Mx