México

Jugo de arándano: cómo tomarlo correctamente para que sea un escudo natural para tus riñones

Este alimento se ha consolidado como una herramienta preventiva clave para mantener el sistema urinario libre de complicaciones

Guardar
Un vaso de jugo de
Un vaso de jugo de arándano fresco, rodeado de bayas enteras, simboliza el apoyo natural para la salud renal en un entorno de cocina. (Imagen ilustrativa IA Infobae México)

En el mundo de la salud renal, pocas bebidas cuentan con tanto respaldo científico como el jugo de arándano rojo (cranberry). Más allá de ser una bebida refrescante, este alimento se ha consolidado como una herramienta preventiva clave para mantener el sistema urinario libre de complicaciones.

Pero, ¿por qué es tan recomendado por especialistas y cómo funciona realmente en nuestro cuerpo?

El secreto está en las Proantocianidinas

La principal razón por la que el arándano es un aliado del riñón no es su capacidad para “limpiar” toxinas de forma mágica, sino su efecto anti-adherencia. Los arándanos son ricos en un tipo específico de antioxidantes llamados Proantocianidinas de tipo A.

Estos compuestos actúan como un blindaje biológico: impiden que bacterias como la Escherichia coli se sujeten a las paredes de la vejiga y los conductos renales. Al no poder “anclarse”, las bacterias son arrastradas por el flujo de la orina, reduciendo drásticamente el riesgo de infecciones urinarias que, de no tratarse, podrían ascender y causar un daño severo en el tejido renal (pielonefritis).

Los arándanos son ricos en
Los arándanos son ricos en un tipo específico de antioxidantes llamados Proantocianidinas de tipo A. (ShutterStock España)

Beneficios clave para la función renal

Consumir jugo de arándano de forma regular y correcta ofrece tres ventajas fundamentales:

  • Prevención de infecciones recurrentes: Reduce la necesidad de antibióticos, protegiendo la microbiota y evitando el estrés que estos medicamentos pueden causar al riñón.
  • Poder antiinflamatorio: Sus polifenoles ayudan a reducir la inflamación sistémica, protegiendo los delicados vasos sanguíneos encargados del filtrado de la sangre.
  • Equilibrio del pH urinario: Ayuda a mantener una acidez saludable que dificulta la proliferación de patógenos.
Integrar 60 a 100 ml
Integrar 60 a 100 ml de jugo puro diluido en agua diariamente puede ser el cambio de hábito que tus riñones necesitan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calidad sobre cantidad: No todos los jugos funcionan

Para obtener estos beneficios, la elección del producto es crítica. La mayoría de los “cócteles” o “néctares” comerciales están saturados de azúcar y jarabe de maíz, ingredientes que inflaman el riñón y elevan la glucosa, anulando cualquier beneficio.

Busca etiquetas que digan “100% jugo puro” o “sin azúcar añadida”. El jugo de arándano auténtico es intensamente agrio y de color rojo oscuro.

Integrar 60 a 100 ml de jugo puro diluido en agua diariamente puede ser el cambio de hábito que tus riñones necesitan. Es una inversión sencilla en prevención que aprovecha el poder de la naturaleza para mantener tus filtros vitales funcionando al máximo.

Temas Relacionados

Jugo de arándanoRiñonesSalud renalEnfermedades renalesBienestarVida saludablemexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Féretro de color dorado, música de banda y más de 500 coronas: así fue el funeral de “El Mencho”

Una semana después de su muerte, los restos de “El Señor de los Gallos” fueron trasladados al panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, Jalisco

Féretro de color dorado, música

Sheinbaum confirma cuál fue la razón de la detención de Karina Barrón: “Va más allá de temas políticos”

El gobierno municipal pidió que las investigaciones correspondientes se lleven a cabo con apego a la legalidad y al debido proceso

Sheinbaum confirma cuál fue la

Tomar maracuyá a diario: la bebida natural que fortalece las defensas y favorece la digestión

Esta fruta tropical aporta vitaminas, fibra y compuestos antioxidantes que pueden integrarse fácilmente a la rutina alimentaria

Tomar maracuyá a diario: la

Semana Santa 2026: qué especies marinas están en veda en marzo, según Conapesca

Las vedas buscan evitar la sobreexplotación de recursos pesqueros

Semana Santa 2026: qué especies

Chicharrón de tilapia, un platillo fresco para comer durante la Cuaresma

Es una receta fácil y versátil para diversificar platillos en la época litúrgica

Chicharrón de tilapia, un platillo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Féretro de color dorado, música

Féretro de color dorado, música de banda y más de 500 coronas: así fue el funeral de “El Mencho”

Llegan restos de “El Mencho” al panteón de Zapopan: Ejército custodió su cortejo fúnebre

Así es el Panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, donde llegaron los restos de El Mencho

FGR analiza la desinformación en operativos contra ‘El Mencho’

Capturan a “El Congo”, operador regional de una célula del CJNG e implicado en el asesinato de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Récord de asistencia y críticas

Récord de asistencia y críticas por presunta opacidad, los otros ecos de Shakira en el Zócalo

Madres buscadoras se manifiestan en concierto de Shakira: “Las mujeres ya no lloran, buscan a sus hijos”

Cambios y sorpresas en el doblaje español de ‘Scary Movie 6’: ¿regresaron los originales como Alfonso Obregón?

Bypass gástrico: qué es la cirugía que marcó los problemas de salud de Gomita y Kelly Osbourne

La Virgen de Guadalupe, mariachis y más referencias que Bruno Mars usó sobre México en su nuevo videoclip

DEPORTES

Aquivaldo Mosquera llega a la

Aquivaldo Mosquera llega a la FGR para comparecer ante las autoridades por presunto fraude

Árbitros mexicanos quedan varados en Qatar y no pueden regresar a México

Álvaro Fidalgo se estrena como goleador del Real Betis en el derbi sevillano

Barcelona vs Atlético de Madrid: cuándo y dónde ver las semifinales de la Copa del Rey en México

México vs Gran Bretaña: cuándo y dónde ver el debut de la selección mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol