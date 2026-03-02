México

FGR analiza la desinformación en operativos contra ‘El Mencho’

La fiscal general Ernestina Godoy resalta la manipulación de redes sociales y medios internacionales durante el despliegue de las fuerzas armadas, al tiempo que defiende la transparencia institucional ante la ciudadanía

Durante el operativo realizado el 22 de febrero contra Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), las Fuerzas Armadas de México llevaron a cabo una acción coordinada de alta complejidad operacional, que, de acuerdo con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, representa la capacidad del Estado para responder con inteligencia y determinación frente a quienes buscan desafiar el orden legal.

Reconocimiento a las víctimas y servidores públicos

Godoy Ramos expresó su reconocimiento a quienes perdieron la vida en el cumplimiento del servicio público durante este despliegue, así como a las víctimas de los ataques perpetrados por integrantes de grupos criminales. “Su memoria refuerza la certeza en el legítimo uso de la fuerza por parte del Estado mexicano para recuperar la paz”, afirmó la fiscal en su posicionamiento oficial. También manifestó solidaridad con las familias afectadas por estos hechos.

La funcionaria señaló que, mientras las fuerzas de seguridad desplegaban el operativo, se generó una intensa circulación de contenidos en redes sociales. Miles de cuentas difundieron imágenes y videos, algunos de ellos creados o modificados con inteligencia artificial. Según lo expuesto por Godoy Ramos, el objetivo de estos materiales era instalar la percepción de ingobernabilidad y desprestigiar los avances del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum en el combate a la delincuencia organizada.

Desinformación y manipulación digital tras el operativo

La fiscal advirtió que la desinformación no se limitó a usuarios aislados, sino que también se propagó desde sectores mediáticos y narrativas internacionales, en un intento por posicionar la idea de un “país en llamas”. Godoy Ramos citó a la filósofa Hannah Arendt y a la politóloga Máriam Martínez-Bascuñán para señalar que la “era de la posverdad” va más allá de la simple difusión de noticias falsas y se relaciona con la dificultad actual para distinguir entre lo verdadero y lo falso en el debate público.

Llamado a la responsabilidad institucional y ciudadana

Godoy Ramos llamó la atención sobre el funcionamiento de los algoritmos en plataformas digitales, que priorizan el contenido que provoca reacciones intensas sin considerar su veracidad. “La velocidad con la que pueden generarse videos manipulados con inteligencia artificial exige una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía”, señaló la fiscal general. Subrayó que corresponde a las instituciones comunicar con transparencia y datos verificables, y a la sociedad, analizar con prudencia la información que circula.

Transparencia y datos verificables como respuesta

La titular de la Fiscalía General de la República resaltó que el gobierno federal no evade los problemas que enfrenta México ni minimiza los retos pendientes. Sostuvo que los resultados de las acciones de seguridad deben traducirse en una percepción tangible de tranquilidad en los hogares y espacios públicos, además de en la esfera digital. “La fortaleza democrática de nuestro país descansa en una ciudadanía bien informada”, aseguró.

Finalmente, Godoy Ramos reiteró el compromiso institucional con la información responsable y el análisis crítico, “enfrentando la era de la posverdad, la corrupción y la falta de escrúpulos con hechos y verdad verificable”.

Temas Relacionados

Ernestina Godoy RamosFiscal GeneralOperativoCJNGNarco en MéxicoNarcotráfico

