Chicharrón de tilapia, un platillo fresco para comer durante la Cuaresma

Es una receta fácil y versátil para diversificar platillos en la época litúrgica

La preparación de chicharrón de
La preparación de chicharrón de tilapia recomienda empanizar filetes en mezcla de harina y especias antes de freír. | Crédito: Conapesca

La temporada de Cuaresma impulsa el consumo de productos del mar en México, donde la tilapia se posiciona entre las especies predilectas por su valor nutricional y su versatilidad en la cocina.

Según datos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), la tilapia ocupó el segundo lugar en producción acuícola durante 2025, con 68.509 toneladas registradas en el país.

Entre las recetas típicas para esta temporada, Conapesca propone los chicharrones de tilapia, una alternativa sencilla para quienes buscan variar sus platillos durante la Cuaresma.

¿Cómo preparar chicharrones de tilapia? Paso a paso

  • Filetea la tilapia en láminas delgadas.
  • Sazona las láminas de tilapia con sal y pimienta.
  • Reserva los filetes ya sazonados.
  • Mezcla en un recipiente harina, paprika, ajo en polvo y cebolla en polvo.
  • Cubre cada lámina de tilapia con la mezcla preparada, asegurando que queden bien empanizadas.
  • Calienta suficiente aceite en una sartén a fuego medio-alto.
  • Fríe las láminas de tilapia empanizadas hasta que estén doradas y crujientes.
  • Retira el exceso de aceite colocando los chicharrones sobre papel absorbente.
  • Sirve los chicharrones de tilapia acompañados de salsa bandera (tomate, cebolla y chile serrano) y cubos de aguacate, o con el acompañamiento de tu preferencia.
Veronica Pereira cooks tilapias raised
Veronica Pereira cooks tilapias raised by her husband, as part of the "Horta na Favela" (Garden in the Favela) project, a grassroots sustainability initiative that aims to provide food for local families and generate income through the sale of fish, in the Rocinha favela Rio de Janeiro, Brazil July 21, 2025. REUTERS/Pilar Olivares

La receta sugiere acompañar los chicharrones de tilapia con salsa bandera —preparada con tomate, cebolla y chile serrano— y cubos de aguacate, según detalla la publicación.

Para quienes buscan nuevas formas de incorporar pescado a su dieta durante Cuaresma, la tilapia ofrece una alternativa asequible y nutritiva, respaldada por la producción nacional y la promoción de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

Valor nutrimental de la Tilapia

La tilapia, originaria de África e introducida en México en 1964, se ha consolidado como una opción accesible en supermercados, mercados municipales y tiendas de mariscos. El precio promedio nacional ronda los 99,56 pesos por kilo, aunque puede variar según la región, señala la misma fuente.

Su popularidad responde tanto al sabor como a los beneficios nutricionales, ya que aporta proteínas, fósforo, calcio, sodio, potasio y vitaminas D, B3 y B9.

Tilapias that were raised in
Tilapias that were raised in water tanks, lie in a bucket, as part of the "Horta na Favela" (Garden in the Favela) project, a grassroots sustainability initiative that aims to provide food for local families and generate income through the sale of fish, in the Rocinha favela in Rio de Janeiro, Brazil July 21, 2025. REUTERS/Pilar Olivares

De acuerdo con el análisis de la dependencia, 100 gramos de tilapia de cultivo contienen entre 17 y 19 gramos de proteína, de 2 a 4 gramos de grasa y de 45 a 50 miligramos de colesterol, además de un aporte calórico que oscila entre 95 y 100 calorías. Estos valores convierten a la tilapia en un alimento de fácil digestión y adecuado para distintas preparaciones.

