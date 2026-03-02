Bypass gástrico: qué es la cirugía que marcó los problemas de salud de Gomita y Kelly Osbourne

Kelly Osbourne y Gomita han enfrentado desafíos de salud tras una cirugía de bypass gástrico. (Reuters / Gomita: Instagram)

Kelly Osbourne y Aracely Ordaz, “Gomita”, son celebridades de ligas diferentes que, aparentemente, no tienen nada en común.

Kelly, hija de Sharon y el fallecido cantante Ozzy Osbourne, siendo una niña se acostumbró a lidiar con los paparazzis. “Gomita” brincó de los modestos circos a la televisión nacional donde, de acuerdo con declaraciones públicas, vivió abusos en el programa Sabadazo.

Aun así, su realidad actual indica otra cosa. La exposición a la fama a una edad temprana sometió a ambas a una presión por su imagen. En diferentes años, tomaron la decisión de someterse a una cirugía bariátrica (bypass gástrico), cuyos efectos secundarios recientes han generado comentarios ofensivos y especulaciones sobre su salud y peso.

“Gomita” revela que pudo haber muerto durante una cirugía

Días después de someterse a una cirugía de emergencia, “Gomita” habló en el pódcast de su hermano sobre las causas que detonaron su crisis de salud.

Explicó que en 2021 se sometió a un bypass gástrico. Desde entonces, ha seguido un estricto régimen de alimentación que divide su comida en pequeñas porciones. Hace unas semanas, recordó que incumplió con las indicaciones.

Tras ingerir una porción “normal” de comida, presentó dolor abdominal, inflamación por acumulación de gases y obstrucción. A pesar de tener medicamentos para aliviar las molestias, su condición empeoró y tuvo que ser sometida a una cirugía.

Antes de iniciar el procedimiento, “Gomita” y su familia fueron alertados sobre los riesgos. Si sobrevivía, podría perder parte del intestino y usar de por vida una bolsa de colostomía, dispositivo médico diseñado para recolectar las heces de una persona que ha sido sometida a una cirugía de colostomía (procedimiento quirúrgico que desvía un extremo del intestino grueso a través de una abertura en la pared abdominal).

“Decía: ‘Diosito, no me quiero morir, quiero estar bien. Me arrepiento mucho, te pido perdón porque me hice daño, porque no debía hacer una cirugía así”, expresó la presentadora de televisión, quien calificó como una irresponsabilidad haberse sometido a un bypass gástrico para perder peso aceleradamente.

Kelly Osbourne: “Estoy viviendo el momento más difícil de mi vida”

El caso de “Gomita” tiene similitudes con la intensa realidad que atraviesa Kelly Osbourne. La celebridad de televisión acudió junto a su madre a los BRIT Awards 2026, donde su extrema delgadez generó especulaciones sobre su peso y salud.

Aunque en otras etapas de su vida su imagen estuvo bajo el escrutinio público, la reciente muerte de su padre bajó las defensas de Kelly ante la opinión pública y la hizo vulnerable a los ataques.

Mediante una serie de historias en Instagram, arremetió contra la indolencia de quienes la atacan mientras atraviesa uno de los peores momentos de su vida: “Existe una crueldad especial en dañar a alguien que claramente está atravesando algo”, zanjó.

“Patearme cuando estoy en el suelo, dudar de mi dolor, difundir mis luchas como chismes y darme la espalda cuando más necesito apoyo y amor… nada de eso demuestra fortaleza; solo revela una ausencia de compasión y carácter”, continuó.

Tres meses antes, cuando los rumores en torno a su estado de salud comenzaron, Kelly Osbourne admitió que su vida era un caos: “Estoy enferma en este momento. Mi vida está completamente patas arriba. No entiendo por qué la gente espera que me recupere y parezca que todo está bien cuando no lo está”.

Sharon Osbourne, su madre, dejó entrever que los problemas que atravesaba su hija tenían relación con una profunda depresión: “Perdió a su padre. Ahora mismo no puede comer”, declaró a Piers Morgan Uncensored.

Mucho antes, en diversas entrevistas, Kelly Osbourne reconoció que quizá no anticipó los riesgos de la cirugía bariátrica: “Creí que iba a ser una solución mágica, que estaría delgada y ya. No podría haber estado más equivocada. Tienes que hacer todo lo que te indican tras la cirugía, o no funciona”.

¿Qué es un bypass gástrico?

Los desafíos de salud que atraviesan ambas celebridades han generado interés por la cirugía a la que ambas recurrieron para bajar de peso en diferentes etapas de su vida.

El bypass gástrico es una cirugía bariátrica que combina la reducción del tamaño del estómago con una alteración del intestino delgado para disminuir la absorción de nutrientes.

Se crea una pequeña bolsa estomacal conectada directamente al intestino, logrando una pérdida de peso significativa y el control de enfermedades metabólicas.

Aspectos clave:

Procedimiento: Generalmente se realiza por laparoscopia (mínimamente invasiva) bajo anestesia general, con una duración aproximada de dos horas.

Cómo funciona:

Restricción: El estómago se reduce a una capacidad muy pequeña (30-40 ml), lo que limita la ingesta de alimentos.

Malabsorción: Se conecta una parte del intestino delgado a la nueva bolsa, saltándose una porción del intestino donde se absorben grasas y calorías.

Indicaciones: Generalmente para personas con un Índice de Masa Corporal (IMC) superior a 40, o de 35-39 con comorbilidades graves como diabetes tipo 2, hipertensión o apnea del sueño.

Resultados y postoperatorio: Es altamente efectivo para una pérdida de peso sostenible y la resolución del reflujo gastroesofágico. Requiere un cambio permanente en la dieta y suplementación de vitaminas de por vida.

Riesgos a corto plazo:

Sangrado excesivo e infecciones.

Fugas en la anastomosis: La unión entre el nuevo estómago y el intestino puede presentar pérdidas, lo que es una complicación grave que puede causar peritonitis.

Tromboembolismo pulmonar: Coágulos de sangre que viajan a los pulmones.

Problemas respiratorios y cardíacos.

Reacciones adversas a la anestesia.

Riesgos a largo plazo (complicaciones tardías):

Síndrome de Dumping: Náuseas, vómitos, mareos y diarrea provocados por el paso rápido de comida al intestino.

Deficiencias nutricionales: Anemia, osteoporosis y otras deficiencias por malabsorción, que requieren suplementación vitamínica de por vida.

Hernias abdominales o internas.

Úlceras gástricas y estenosis (estrechamiento de la unión gastrointestinal).

Cálculos biliares (colelitiasis).

Recuperación de peso: Aunque menos frecuente que en otras cirugías, es posible recuperar peso años después si no se mantienen cambios en el estilo de vida.