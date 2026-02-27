Periodista revela que Gomita luce “debilitada” en medio de su recuperación tras haber sido operada de emergencia

Araceli Ordaz, conocida en el mundo del entretenimiento como ‘Gomita’, alarmó a sus seguidores semanas atrás al dar a conocer que había sido operada de emergencia.
A través de redes sociales, la exhabitante de La Casa de los Famosos México ha mostrado parte de su recuperación; sin embargo, sus cambios físicos mantienen alerta a sus seguidores y personalidades del espectáculo.
Periodista asegura que Gomita luce “debilitada” durante su recuperación
En la reciente emisión del programa de radio Todo para la mujer de Maxine Woodside, el periodista Ernesto Buitrón reveló que se encontró con la creadora de contenido muy “debilitada”.
“Me encontré a Gomita, platicamos menos de un minuto, no quiso que la grabáramos. Realmente ha tenido un cambio drástico de imagen”, compartió.
Pese a que Gomita se ha mantenido presente en sus redes, principalmente en TikTok, uno de los detalles que más ha alarmado a sus seguidores es el constante apoyo que recibe de su hermano para poder trasladarse en su casa, detalles que tampoco pasaron desapercibidos por Buitrón.
“Justo yo ayer que la vi, esperé dos horas, me dijeron ‘puede que quiera hablar, pero es que ella se siente mal’. Realmente yo la vi mal porque incluso la tuvieron que agarrar del brazo para que caminara”, detalló.
Araceli Ordaz se deja ver feliz con su cambio físico Crédito: Instagram: Gomita
En medio de las críticas que ha recibido por su repentino cambio físico y los rumores que han surgido tras haber sido operada de emergencia, Ernesto Buitrón envió sus mejores deseos para que la influencer se recupere pronto.
“Su nivel de salud está muy deteriorado, ojalá que encuentre la solución médica porque no es la Gomita a la que nos tiene acostumbrados”, concluyó.
Cabe recordar que en medio de los desafíos que enfrenta la influencer por su recuperación, también tuvo que salir a desmentir la supuesta noticia de su muerte, por lo que pidió respeto para su proceso y sus seres queridos.
Gomita mantiene una actitud positiva pese a problemas de salud
Hace algunos días, la también exconductora de Sabadazo reflexionó sobre el proceso que atraviesa por medio de sus historias de Instagram, donde aseguró estar cansada de las operaciones, pero confía en que sigue viva por un propósito.
“Mi cuerpo está cansado de las cirugías, que mi corazón a veces sí le duele tanto odio, pero luego veo el amor que Dios me ha dado y pienso: hay un propósito por eso sigo viva y el hate ya pasa a segundo plano, por eso me río cuando veo los memes, he sufrido más en mi vida personal que eso es solo una piedrita en el zapato”, expresó.
Por otra parte, respecto a las críticas y suposiciones que han surgido por su cambio físico tras salir del reality show, explicó que fue un proceso de cambio de actitud y hábitos alimenticios.
“No le pedí a Dios bajar de peso, pero mientras más me alimentaba de su palabra y más obediencia, también aprendí a alimentarme mejor con lo que mi cuerpo realmente necesitaba”, aseguró.