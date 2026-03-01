México

Samuel García promete en inglés ‘el Mundial Más Norteño’ y Adrián Marcelo le da con todo: “Nuevo León está colapsado”

Junto a Mariana Rodríguez, el gobernador promocionó al estado internacionalmente, invitando a los turistas como un atractivo a visitar el próximo Mundial de Futbol 2026

Adrián Marcelo lanzó una dura crítica al gobernador

Este domingo 1 de marzo, un video promocional del estado de Nuevo León, protagonizado por el gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez emocionó a algunos regios, no así al creador de contenido Adrián Marcelo.

En el clip hablado en inglés, la pareja hace una invitación al público internacional para considerar su visita a Monterrey, como una dse las sedes mexicanas durante el próximo Mundial de Futbol 2026, vendiendo la experiencia como “El mundial más norteño”.

If you’re a soccer fan, you have to see this video. @marrdzcantu and I will tell you why you have to come to Nuevo León. ¡ARRÁNCATE, COMPADRE, AL MUNDIAL MÁS NORTEÑO!" inicia el clip dirigido a los aficionados, convocados por García y Rodríguez para enaltecer al estado como atractivo turístico y generar una derrama económica.

En su mensaje, la pareja insignia de Movimiento Ciudadano presumió “El Gigante de Acero”, el estadio Monterrey tendrá dos partidos de Túnez y también será testigo del choque entre Sudáfrica y Corea del Sur en junio próximo.

El estadio de Monterrey será sede mundialista de la FIFA

La dura crítica de Adrián Marcelo contra Samuel García

Tras ello, en respuesta en X, el influencer Adrián Marcelo hizo una severa crítica, asegurando que la población regiomontana “no está de humor” para un mensaje tan optimista:

“Gobernador, por una sola vez, le pido de la manera más amable: LEA EL CUARTO. Nadie en este estado comparte su entusiasmo. Nadie está tan de buenas para su estilo jocoso. El mismo mundo y lo globalizado que está, provoca que las problemáticas que parecen lejanas, trastoquen nuestro día a día. No son tiempos para bailar, ni son tiempos para bromear desde su trinchera. Déjenos ese estilo a nosotros los payasitos", escribió el comediante con su estilo directo.

Además, Marcelo criticó que Samuel García no hay podido “conseguir buenos partidos”, ni siquiera como distractor social. Cuestionó que el gobierno intente “distraer” con el Mundial cuando, según el influencer, Nuevo León enfrenta problemas graves y no se han concretado mejoras reales en la gestión pública.

Criticó la gestión del gobernador y le pidió cumplir al menos una promesa de campaña

“Busque a toda costa concretar al menos una de las promesas de campaña que lo llevaron a ejercer el cargo que hoy tiene y suelte de una vez por todas el tema del Mundial. Ultimadadamente, si hubiera querido “distraer” correctamente y hacernos olvidar sus deficiencias como gobernante, hubiera conseguido buenos partidos para la ciudad, pero ni eso. Viendo a Túnez no se me va a olvidar que Nuevo León está colapsado.

Adrián y Samuel, enfrentados por la violencia hacia Mariana Rodríguez

Este no ha sido el único choque entre Marcelo y el entorno del gobernador. En 2024, el Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León sancionó públicamente a Adrián Marcelo por ejercer violencia política de género contra Mariana Rodríguez.

El tribunal consideró que Marcelo emitió comentarios lascivos y grotescos durante una entrevista en su canal de YouTube, afectando la dignidad y las capacidades de Rodríguez con estereotipos de género.

Crédito: Mariana Rodríguez

La denuncia fue presentada por Rodríguez y también mencionó al entonces alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, aunque no se encontraron pruebas de que De la Garza hubiese contratado al influencer para realizar estos ataques.

