Relaciones Exteriores da a conocer situación de aeropuertos y pide no viajar a países de Medio Oriente tras muerte de Ali Khamenei

La SRE emitió una alerta para los connacionales que se encuentren en Medio Oriente por el aumento de riesgo ante el posible conflicto entre Irán e Israel. (Foto: SRE)

Luego de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, confirmara el fallecimiento de Ali Khamenei tras horas de especulación sobre su situación, se conoció que el líder supremo del régimen de Irán perdió la vida este sábado durante los bombardeos realizados en conjunto por fuerzas estadounidenses e israelíes en Teherán.

Ante esta situación la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió información relevante sobre el estatus de los aeropuertos de varios países que podrían verse afectados por la escalada de tensiones en Medio Oriente.

Connacionales deben tener contacto con aerolíneas

La SRE informó la tarde del sábado 28 de febrero sobre el cierre de los espacios aéreos en Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Israel, Kuwait, Palestina y Qatar, como parte del seguimiento a la situación actual en Medio Oriente.

La dependencia federal indicó que las personas mexicanas que deseen salir de la región deben contactar a sus aerolíneas y, de requerir asistencia o protección consular, comunicarse con las representaciones de México, cuyas líneas de atención consular han sido difundidas por la institución.

