México

Reforma electoral: ¿Cómo quedaría conformada la Cámara de Diputados y el Senado de la República si se aprueba propuesta de Sheinbaum?

En la actualidad hay 500 diputados federales y 128 senadores que conforman el Congreso de la Unión

Guardar
La presidenta Claudia Sheinbaum pretende
La presidenta Claudia Sheinbaum pretende reducir el número de legisladores en el Senado de la República, así como establecer una nueva forma de elección para la figura de plurinominales.

La iniciativa de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, para reformar el sistema electoral fue presentada en Palacio Nacional en la última semana de febrero y ha abierto un intenso debate político. La propuesta busca modificar la integración de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, además de reducir el gasto público y regular el uso de inteligencia artificial (IA) en campañas.

El proyecto plantea cambios estructurales en la representación legislativa, el financiamiento de los partidos y las reglas para la difusión de información electoral. Estas modificaciones, que forman parte de un paquete de diez medidas, han generado reacciones encontradas entre los partidos políticos, tanto de oposición como aliados, quienes advierten sobre el impacto que tendría en la pluralidad y el equilibrio de poderes en el Congreso de la Unión.

Una nueva conformación en la Cámara de Diputados

La propuesta de Sheinbaum contempla que la Cámara de Diputados siga conformada por 500 legisladores: 300 elegidos por Distrito Electoral y 200 que seguirán la modalidad de representación establecida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De esas 200 plazas, 97 corresponderán a los candidatos de cada partido que, sin alcanzar la victoria, obtengan los mejores resultados; 95 serán designadas mediante votación directa por circunscripción, eligiendo a un hombre y una mujer por partido; finalmente, 8 curules estarán destinadas a mexicanos residentes en el extranjero.

La mandataria explicó aspectos de la nueva reforma. (Presidencia)

Partidos de oposición como Movimiento Ciudadano (MC), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), han expresado que lo propuesto por la presidenta debilita la democracia, además, de distorsionar el principio de representación proporcional.

Cómo quedarían los cambios en el Senado de la República

Por otra parte, el Senado de la República quedaría solo con 96 miembros, de los cuales 64 serían elegidos por mayoría relativa y 32, por primera minoría.

Actualmente, la Cámara de Senadores se compone de 128 integrantes. Esta estructura incluye 64 senadores electos por mayoría relativa (dos por cada estado), 32 asignados a quienes ocupen el segundo lugar en votos y 32 más definidos por representación proporcional a través de las listas nacionales de cada partido político, renovándose la totalidad cada seis años.

Desde la perspectiva de la iniciativa, la reducción del número de legisladores responde al objetivo de disminuir el gasto público y simplificar la estructura legislativa.

Jorge Romero dijo estar a favor de no poner por "dedazo" a plurinominales, aseguró que el PAN no se cierra a dialogar con Morena sobre la reforma electoral si se incluye el tema del crimen organizado. (Crédito: @JorgeRoHe)

Una iniciativa con señalamientos del “fuego amigo”

La iniciativa recibió críticas de figuras como Yeidckol Polevnsky, exdirigente de Morena, y quien ahora forma parte del Partido del Trabajo (PT), ya que calificó la propuesta como “fuera de toda realidad”.

Polevnsky argumentó que la eliminación de legisladores plurinominales y la reducción de senadores no resolverían los problemas de representación política ni garantizarían mayor democracia:

“Lo que, por ejemplo, se pretende que los pluris, acá en la Cámara de Diputados, hicieran campaña en toda la circunscripción... imagínense, un diputado de mayoría va a hacer campaña en un distrito electoral y un pluri en cinco estados, en cuarenta distritos, la verdad, y sin recursos, porque él no va a tener recursos. Creo que está fuera de toda realidad”.

Temas Relacionados

Reforma ElectoralClaudia SheinbaumCámara de DiputadosSenado de la RepúblicaPlurinominalesPVEMPTPANPRIMCmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 28 de febrero: afectación vehicular en las calles aledañas al circuito de la Plaza de la Constitución

Infórmate sobre lo que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX

Concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX: habrá ley seca

Se busca la prevención de incidentes durante el evento masivo en el Zócalo

Concierto de Shakira en el

Aguachile de camarón con mango estilo Sinaloa: receta fresca y fácil para cuaresma 2026

La combinación de jugos cítricos y el toque dulce de la fruta logra realzar cada ingrediente y sorprende por su sencillez y sabor

Aguachile de camarón con mango

Enfrentamiento entre elementos de seguridad y civiles armados deja un presunto criminal abatido en Nuevo León

La agresión armada se registró en el municipio de Hualahuises

Enfrentamiento entre elementos de seguridad

La experiencia de Esaú, el fan que ya vio a Shakira 34 veces y que ya está formado en el Zócalo para mañana

El seguidor mexicano número 1 de la colombiana ya está listo para el espectáculo de la Plaza de la Constitución

La experiencia de Esaú, el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento entre elementos de seguridad

Enfrentamiento entre elementos de seguridad y civiles armados deja un presunto criminal abatido en Nuevo León

Detienen a 18 personas ligadas al CJNG en Zacatecas durante operativo de búsqueda de líder criminal

Capturan a 7 integrantes de una célula ligada a Los Cromo en Oaxaca: atacaron a balazos a elementos de seguridad

Arzobispado de Guadalajara confirma envío de cartas donde se abogó por hijos de “El Mencho” en EEUU: “Faltó prudencia”

Cuerpo de El Mencho habría llegado a una exclusiva funeraria de la Ciudad de México: el posible destino de los restos

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Shakira en el

Concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX: habrá ley seca

La experiencia de Esaú, el fan que ya vio a Shakira 34 veces y que ya está formado en el Zócalo para mañana

Enrique Iglesias, Grupo Frontera, Los Tigres del Norte y todos los artistas que se presentarán en la Feria de Tabasco 2026

“No ha tenido la funa que se merece”: Un Tal Fredo estalla contra Christian Nodal tras polémica con Cazzu

Festival Atmósfera 2026: Siddhartha llega al Deportivo Sierra Hermosa del Edomex

DEPORTES

Arranca la gira del trofeo

Arranca la gira del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en Jalisco en medio de fuerte dispositivo de seguridad

La esposa de Malagón envía un mensaje que genera dudas sobre una ruptura: “Nada queda oculto para siempre”

CONADE confirma que el Mundial de Clavados sigue en pie pese a sucesos de violencia en Jalisco

Cómo le fue a Memo Ochoa en la Liga de Chipre

Autoridades de Monterrey refuerzan seguridad ante la llegada del Mundial 2026