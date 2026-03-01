Reforma electoral: ¿Cómo quedaría conformada la Cámara de Diputados y el Senado de la República si se aprueba propuesta de Sheinbaum?

La presidenta Claudia Sheinbaum pretende reducir el número de legisladores en el Senado de la República, así como establecer una nueva forma de elección para la figura de plurinominales.

La iniciativa de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, para reformar el sistema electoral fue presentada en Palacio Nacional en la última semana de febrero y ha abierto un intenso debate político. La propuesta busca modificar la integración de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, además de reducir el gasto público y regular el uso de inteligencia artificial (IA) en campañas.

El proyecto plantea cambios estructurales en la representación legislativa, el financiamiento de los partidos y las reglas para la difusión de información electoral. Estas modificaciones, que forman parte de un paquete de diez medidas, han generado reacciones encontradas entre los partidos políticos, tanto de oposición como aliados, quienes advierten sobre el impacto que tendría en la pluralidad y el equilibrio de poderes en el Congreso de la Unión.

Una nueva conformación en la Cámara de Diputados

La propuesta de Sheinbaum contempla que la Cámara de Diputados siga conformada por 500 legisladores: 300 elegidos por Distrito Electoral y 200 que seguirán la modalidad de representación establecida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De esas 200 plazas, 97 corresponderán a los candidatos de cada partido que, sin alcanzar la victoria, obtengan los mejores resultados; 95 serán designadas mediante votación directa por circunscripción, eligiendo a un hombre y una mujer por partido; finalmente, 8 curules estarán destinadas a mexicanos residentes en el extranjero.

La mandataria explicó aspectos de la nueva reforma. (Presidencia)

Partidos de oposición como Movimiento Ciudadano (MC), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), han expresado que lo propuesto por la presidenta debilita la democracia, además, de distorsionar el principio de representación proporcional.

Cómo quedarían los cambios en el Senado de la República

Por otra parte, el Senado de la República quedaría solo con 96 miembros, de los cuales 64 serían elegidos por mayoría relativa y 32, por primera minoría.

Actualmente, la Cámara de Senadores se compone de 128 integrantes. Esta estructura incluye 64 senadores electos por mayoría relativa (dos por cada estado), 32 asignados a quienes ocupen el segundo lugar en votos y 32 más definidos por representación proporcional a través de las listas nacionales de cada partido político, renovándose la totalidad cada seis años.

Desde la perspectiva de la iniciativa, la reducción del número de legisladores responde al objetivo de disminuir el gasto público y simplificar la estructura legislativa.

Jorge Romero dijo estar a favor de no poner por "dedazo" a plurinominales, aseguró que el PAN no se cierra a dialogar con Morena sobre la reforma electoral si se incluye el tema del crimen organizado. (Crédito: @JorgeRoHe)

Una iniciativa con señalamientos del “fuego amigo”

La iniciativa recibió críticas de figuras como Yeidckol Polevnsky, exdirigente de Morena, y quien ahora forma parte del Partido del Trabajo (PT), ya que calificó la propuesta como “fuera de toda realidad”.

Polevnsky argumentó que la eliminación de legisladores plurinominales y la reducción de senadores no resolverían los problemas de representación política ni garantizarían mayor democracia:

“Lo que, por ejemplo, se pretende que los pluris, acá en la Cámara de Diputados, hicieran campaña en toda la circunscripción... imagínense, un diputado de mayoría va a hacer campaña en un distrito electoral y un pluri en cinco estados, en cuarenta distritos, la verdad, y sin recursos, porque él no va a tener recursos. Creo que está fuera de toda realidad”.