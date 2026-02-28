México

Tras tensión en Medio Oriente la SRE hizo un llamado a privilegiar la “vía diplomática”: embajadas mantienen contacto con connacionales

La tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán, han escalado este 28 de febrero

La secretaría de Relaciones Exteriores
La secretaría de Relaciones Exteriores reiteró el llamado a solucionar diferencias vía diplomática en Medio Oriente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado en el que manifiesta su profunda preocupación por los acontecimientos recientes en Medio Oriente. La dependencia hizo un llamado urgente a todas las partes involucradas para que den prioridad a la vía diplomática y se abstengan del uso de la fuerza, con el objetivo de preservar la paz y la estabilidad en la región.

México mantiene posición pacifista ante diferencias en Medio Oriente

El pronunciamiento publicado la tarde del sábado 28 de febrero se enmarca en los principios constitucionales de política exterior y en la convicción pacifista de México. La SRE exhortó a evitar una escalada del conflicto, advirtiendo que las consecuencias humanitarias y los efectos sobre la población civil y la estabilidad global serían graves. Reiteró la importancia de resolver las controversias mediante el diálogo y la negociación.

En el mismo comunicado, la dependencia informó que las embajadas mexicanas en Medio Oriente se mantienen atentas y en contacto permanente con las y los connacionales que residen o transitan en la región, con el propósito de brindar la asistencia consular necesaria.

¿Qué está pasando en Medio Oriente?

Durante la madrugada de este sábado la tensión en Medio Oriente aumentó debido a la ejecución de un ataque militar de Estados Unidos e Irán contra objetivos estratégicos de Irán, lo que incluyó: lanzamientos de misiles y ataques aéreos.

EEUU e Israel atacaron objetivos militares del régimen iraní

Como resultado de estos ataques, hace unos minutos, Donald Trump confirmó que el ayatola Alí Jamenei, líder supremo del régimen de Irán, perdió la vida en medio de la ofensiva, que fue calificada como una acción preventiva ante una inminente amenaza en contra del país que dirige y sus aliados.

SRE emitió medidas preventivas para los connacionales

En caso de conflicto armado, también recomiendan:

  • Atender en todo momento las instrucciones emitidas por las autoridades, adaptando las acciones según evolucione la situación.
  • Consultar de manera constante los avisos de las autoridades locales para conocer rutas de evacuación y ubicaciones de refugios cercanos al lugar de residencia.
  • Determinar con anticipación una Zona de Seguridad en el espacio donde se permanezca.
  • Seleccionar la habitación que tenga el menor número de ventanas para reducir riesgos asociados a la ruptura de cristales y espejos.
  • Localizar el refugio público más próximo comunicándose al número 106.
  • Preparar, si las condiciones lo permiten, un kit de emergencias que incluya: radio a pilas, cargador, teléfono celular, agua, alimentos no perecederos, linterna, extintor, botiquín y copias físicas y digitales de documentos personales.
  • Confirmar el tiempo disponible para trasladarse a la Zona Segura.

Los números telefónicos de contacto de las embajadas para casos de atención o protección consular: para la embajada en Irán, el número proporcionado es +989121224463; para la embajada en Israel, el número es 054-316-6717.

