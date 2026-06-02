Mundial 2026: México será la tercera sede con mayores niveles de violencia, detrás de Sudáfrica y Brasil, indica reporte

La imagen superpone el trofeo del fútbol con la bandera de México y escenas de la realidad social, representando la dualidad entre la aspiración deportiva y los retos que enfrenta la nación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 avanza y, mientras los preparativos en los estadios de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey entran en su fase final, la atención internacional también se centra en otro tema: la seguridad de los millones de aficionados que visitarán el país durante el torneo.

De acuerdo con datos recopilados por Expansión a partir de estadísticas del Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), México llegará al torneo como el tercer país anfitrión con la tasa de homicidios más alta entre las sedes mundialistas de este siglo.

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La medición coloca por delante únicamente a Sudáfrica, sede en 2010, y Brasil, que organizó la justa en 2014. México supera ampliamente a sus socios organizadores de esta edición, Estados Unidos y Canadá, cuyos niveles de homicidios son considerablemente menores.

Ciudad de México aparece entre las sedes con mayores riesgos

La preocupación no solo se concentra en el país como anfitrión, sino también en algunas de sus ciudades mundialistas.

Un ranking elaborado con datos del Índice de Seguridad de Numbeo ubicó a la Ciudad de México como la ciudad menos segura entre las 16 sedes del Mundial 2026, con un índice de seguridad de 33.2 puntos. En la misma clasificación aparecen después ciudades estadounidenses como Filadelfia, Atlanta y Houston.

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Según la plataforma Numbeo, la capital mexicana registra altos niveles de percepción de criminalidad y preocupación por delitos como robos, asaltos y agresiones.

No obstante, especialistas en seguridad advierten que estos indicadores se basan en percepción ciudadana y no necesariamente reflejan el riesgo real que enfrentará un turista durante el evento.

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Autoridades prometen un operativo histórico

Ante las inquietudes sobre la seguridad, los tres países organizadores han intensificado la coordinación para proteger a jugadores, cuerpos técnicos y aficionados durante el torneo.

Organismos internacionales y empresas especializadas en gestión de riesgos coinciden en que las ciudades mexicanas requerirán medidas extraordinarias debido a la combinación de delitos comunes, grandes concentraciones de personas y la actividad de grupos criminales en algunas regiones del país.

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En el caso de la Ciudad de México, las autoridades capitalinas ya anunciaron el despliegue de más de 56 mil policías para resguardar el Estadio Azteca, las zonas turísticas y los espacios donde se desarrollarán actividades relacionadas con el Mundial.

Además, el Gobierno de México ha señalado en distintas ocasiones que existe una estrategia integral para garantizar la seguridad de los visitantes en las tres sedes nacionales.

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¿Está en riesgo el Mundial 2026 en México?

Pese a las alertas y análisis sobre seguridad, no existe ninguna señal de que la FIFA contemple modificar las sedes mexicanas.

La organización ha reiterado que la responsabilidad de la seguridad corresponde a los gobiernos nacionales y locales, mientras que los preparativos para el torneo continúan conforme al calendario previsto.

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Incluso después de episodios de violencia que generaron preocupación internacional en meses recientes, la FIFA y las autoridades mexicanas han mantenido su confianza en que el país podrá albergar sin contratiempos los encuentros programados en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

México abrirá el Mundial por tercera ocasión

México hará historia al convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo, luego de haber sido sede en 1970 y 1986.

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El partido inaugural del Mundial 2026 se disputará en el histórico Estadio Azteca, que también se convertirá en el primer estadio del mundo en recibir tres inauguraciones mundialistas. El torneo contará con 48 selecciones, 104 partidos y se celebrará de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.