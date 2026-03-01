México

El contador de Lozoya, ante la justicia: vinculan a proceso a Jorge “N” por ocultar ingresos al fisco durante cinco años

FGR acusa a excontable de Pemex por evasión fiscal de 28 millones de pesos entre 2014 y 2018

Guardar

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Jorge “N”, contador personal de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por su posible participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

El imputado fue aprehendido en la ciudad de Querétaro con la colaboración del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, bajo la conducción del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, y con la ejecución de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal. Tras ser certificado médicamente, fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Cinco años de declaraciones fiscales apócrifas y 28 millones de daño al erario

De acuerdo con la indagatoria, Jorge “N” habría declarado ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos en sus declaraciones anuales del Impuesto Sobre la Renta correspondientes a los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

La maniobra, según las autoridades, causó un perjuicio al fisco federal de aproximadamente 28 millones 150 mil 800 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta, al declarar ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos en sus declaraciones fiscales anuales.

Prisión preventiva y tres meses para cerrar la investigación

En la audiencia inicial, el juez dictó medida cautelar de prisión preventiva para Jorge “N”, quien permanecerá recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México. Además, se otorgaron tres meses para el cierre de la investigación complementaria, plazo durante el cual la FGR deberá consolidar las pruebas del caso.

Emilio Lozoya: proceso y situación actual

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, fue detenido y extraditado a México en 2020 por su implicación en los casos Odebrecht y Agro-nitrogenados, que involucran sobornos y daño al erario público. Tras permanecer más de dos años en prisión preventiva, Lozoya fue liberado en febrero de 2024. Actualmente enfrenta su proceso penal en libertad provisional, con brazalete electrónico y restricciones para salir del país.

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex,
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en el centro de investigaciones que involucran a su excontador personal por presunta evasión de 28 millones de pesos. (Anayeli Tapia/Infobae)

Un nuevo capítulo en el expediente Lozoya

La detención del contador se suma a la larga cadena de consecuencias legales derivadas del caso Lozoya, uno de los escándalos de corrupción más resonantes de la historia reciente de México, que involucró presuntos sobornos relacionados con la empresa brasileña Odebrecht y la compra de la planta de Agro Nitrogenados durante la gestión del exfuncionario al frente de Pemex.

La vinculación a proceso de Jorge “N” muestra que las investigaciones en torno a ese entramado siguen activas y continúan alcanzando a figuras del círculo cercano del exdirector.

<br>

Temas Relacionados

Emilio LozoyaPemexFGREvasión fiscalExdirector de PemexDaño al erarioCorrupciónHaciendaPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Snack de proteína con solo tres ingredientes, una receta fácil y saludable

Se trata de una alternativa práctica y dulce que combina fruta congelada, cremosidad y un toque de chocolate

Snack de proteína con solo

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio este 1 de marzo

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Cuáles son las estaciones del

Shakira en el Zócalo de la CDMX 2026 en vivo: espacios principales al escenario ya están llenos

Sigue el minuto a minuto del mega espectáculo que la cantante colombiana ofrecerá este domingo 1 de marzo

Shakira en el Zócalo de

Acecho a mujeres ya es delito federal: diputados aprueban Ley Valeria

El delito puede castigarse con penas de uno a cuatro años de prisión y multas económicas de entre 400 y 600 días

Acecho a mujeres ya es

Receta de la abuela para cuaresma: tortitas esponjosas de camarón con nopales tiernos en salsa de chile guajillo

Esta receta, transmitida por generaciones, representa un platillo emblemático en distintos hogares de México durante los días en que se acostumbra evitar carnes rojas

Receta de la abuela para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Acta de defunción confirma que

Acta de defunción confirma que “El Mencho” murió por múltiples disparos en Tapalpa

Tras abatimiento de “El Mencho”, estos son los narcos de alto perfil que quedan en el mapa criminal

Atacan a tiros a Nahúm Álvarez, exalcalde de Ixtaczoquitlán en Veracruz

Enfrentamiento entre elementos de seguridad y civiles armados deja un presunto criminal abatido en Nuevo León

Detienen a 18 personas ligadas al CJNG en Zacatecas durante operativo de búsqueda de líder criminal

ENTRETENIMIENTO

Shakira en el Zócalo de

Shakira en el Zócalo de la CDMX 2026 en vivo: espacios principales al escenario ya están llenos

Hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto es hospitalizada de emergencia

Cynthia Klitbo hace advertencia a quienes manchan la memoria de Carmen Salinas vinculándola con tráfico de menores

Esta es la fecha de estreno en México de la esperada colaboración de Quentin Tarantino y David Fincher

Concierto de Shakira en el Zócalo: conoce las cicloestaciones de ecobici CDMX que estarán fuera de servicio

DEPORTES

David Faitelson pide prestar más

David Faitelson pide prestar más atención a lo que suceda en México que en otras partes del mundo previo al Mundial 2026

Cuáles son los rivales más peligrosos para México en el Clásico Mundial de Beisbol

Terence Crawford confiesa por qué Canelo Álvarez no quiere pelear contra David Benavidez: “Es un gran peleador”

México vs Santa Lucía: cuándo y dónde ver el juego de las eliminatorias rumbo al Mundial Femenil 2027

Devin Haney se rinde ante Vaquero Navarrete tras su triunfo contra Sugar Núñez por nocaut técnico: “Es un monstruo”