El contador de Lozoya, ante la justicia: vinculan a proceso a Jorge “N” por ocultar ingresos al fisco durante cinco años

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Jorge “N”, contador personal de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por su posible participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

El imputado fue aprehendido en la ciudad de Querétaro con la colaboración del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, bajo la conducción del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, y con la ejecución de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal. Tras ser certificado médicamente, fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Cinco años de declaraciones fiscales apócrifas y 28 millones de daño al erario

De acuerdo con la indagatoria, Jorge “N” habría declarado ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos en sus declaraciones anuales del Impuesto Sobre la Renta correspondientes a los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

La maniobra, según las autoridades, causó un perjuicio al fisco federal de aproximadamente 28 millones 150 mil 800 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta, al declarar ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos en sus declaraciones fiscales anuales.

Prisión preventiva y tres meses para cerrar la investigación

En la audiencia inicial, el juez dictó medida cautelar de prisión preventiva para Jorge “N”, quien permanecerá recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México. Además, se otorgaron tres meses para el cierre de la investigación complementaria, plazo durante el cual la FGR deberá consolidar las pruebas del caso.

Emilio Lozoya: proceso y situación actual

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, fue detenido y extraditado a México en 2020 por su implicación en los casos Odebrecht y Agro-nitrogenados, que involucran sobornos y daño al erario público. Tras permanecer más de dos años en prisión preventiva, Lozoya fue liberado en febrero de 2024. Actualmente enfrenta su proceso penal en libertad provisional, con brazalete electrónico y restricciones para salir del país.

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en el centro de investigaciones que involucran a su excontador personal por presunta evasión de 28 millones de pesos. (Anayeli Tapia/Infobae)

Un nuevo capítulo en el expediente Lozoya

La detención del contador se suma a la larga cadena de consecuencias legales derivadas del caso Lozoya, uno de los escándalos de corrupción más resonantes de la historia reciente de México, que involucró presuntos sobornos relacionados con la empresa brasileña Odebrecht y la compra de la planta de Agro Nitrogenados durante la gestión del exfuncionario al frente de Pemex.

La vinculación a proceso de Jorge “N” muestra que las investigaciones en torno a ese entramado siguen activas y continúan alcanzando a figuras del círculo cercano del exdirector.

