Domingo de Música: “Baile de Primavera 2026″ en Xochimilco

Grupos sonideros como Travieso, Sensación Latina y DJ Chaplin animarán el evento

El evento sonidero es de
El evento sonidero es de acceso gratuito y se llevará a cabo en la Casa del Arte, ubicada en el Barrio El Rosario Nepantlatlaca.|Foto: X: @CasadelLago

Si estás buscando plan para este domingo, la alcaldía Xochimilco, a través de sus redes sociales tiene una invitación para ti, se trata de “Baile de Primavera, Sonidero”, para que vayas a sacar tus mejores pasos, ya sea en compañía o solo, no hay pretexto para disfrutar de mover el cuerpo al ritmo de las cumbias y electrónica.

De acuerdo con la dirección General de Inclusión y Bienestar social el evento se realizará este domingo 01 de marzo en la Casa del Arte, ubicada en Avenida José María Morelos 7, Barrio “El Rosario Nepantlatlaca”, Xochimilco, 16070.

Es un evento abierto al público en general y de acceso gratuito, cuya organización busca que el ambiente sea divertido para la familia, Xochimilco te espera para vivir una tarde llena de ritmo y comunidad. La pista de baile se abrirá a partir de las 15:00 horas.

Sonideros con los que podrás sacar tus mejores pasos

El “Baile de Primavera Sonidero 2026″, es un evento diseñado para reunir a la comunidad con un ambiente de música, baile y convivencia familiar, en compañía del talento de:

  • Travieso (Raúl Mercado)
  • Sensación Latina
  • Pionero DJ Chaplin, de La Calle Gris
  • Sonido Mansión, de la Ciudad de México
  • Los Pepes
  • Salsa Club Dura
  • Actividades

El programa incluye una gran exhibición de baile, así como la presencia de invitados especiales, según la alcaldía Xochimilco.

El Baile de Primavera Sonidero
El Baile de Primavera Sonidero 2026 se realizará el domingo 1 de marzo a partir de las 15:00 horas en Xochimilco. | Crédito: X(@XochimilcoAl)

El encuentro busca promover la cultura sonidera y fortalecer los lazos entre vecinos, ofreciendo un espacio seguro y festivo para todas las edades.

Te compartimos un dato curioso de los sonideros en CDMX: el Congreso capitalino junto con la Secretaría de Cultura están trabajando para que el movimiento sonidero sea reconocido oficialmente como parte del patrimonio cultural de la ciudad.

Recientemente, realizaron una mesa de trabajo en la que participaron legisladores, autoridades culturales y representantes de los sonideros, con el objetivo de darle mayor visibilidad y protección a esta tradición popular.

La diputada Diana Sánchez Barrios impulsa una iniciativa para que el 16 de noviembre se celebre el “Día del Sonidero de la Ciudad de México”. Esta propuesta busca integrar al movimiento sonidero a la identidad y memoria colectiva de la capital, reconociendo su papel en la vida social y cultural de los barrios.

Las autoridades buscan regular esta
Las autoridades buscan regular esta actividad Crédito: Secretaría de Cultura CDMX

Durante la reunión, la titular de la Secretaría de Cultura, Ana Francis López Bayghen Patiño, propuso crear un directorio y un mapa territorial de los sonideros. Con estos instrumentos, se planea organizar una “Ruta Sonidera por la Paz”, para fortalecer la organización y presencia del gremio en distintas zonas. También planteó la creación de “bailódromos”, espacios regulados y seguros donde las familias puedan reunirse a bailar, promoviendo ambientes culturales adecuados y protegidos.

Se acordó que el próximo paso será una reunión el 30 de marzo en el Museo de la Ciudad de México, donde se definirán los detalles de la “Ruta Sonidera por la Paz”. El acuerdo entre el Congreso, la Secretaría de Cultura y los representantes del gremio busca garantizar la protección, promoción y regulación de esta tradición.

La creación de un directorio
La creación de un directorio y un mapa territorial de sonideros forma parte de una estrategia para organizar la Ruta Sonidera por la Paz en la capital.|Foto: Gobierno de Nezahualcóyotl.

Los sonideros, por su parte, solicitaron que se establezcan reglas claras para evitar suspensiones arbitrarias de eventos y decomisos de equipos. Consideran que estas acciones criminalizan su actividad y no reconocen su aporte cultural.

Por ello, piden que haya una reforma a la Ley Orgánica de las Alcaldías, para que los eventos sonideros se reconozcan como actividades culturales y no como simples asuntos de la vía pública. Esto les permitiría operar en condiciones de respeto y seguridad, y facilitaría el desarrollo del movimiento.

