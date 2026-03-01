México

Detienen a dos sujetos que fingían ser policías de investigación e iban en patrulla falsa en Edomex

Los dos hombres fueron capturados en flagrancia en el municipio de Acambay

Los dos sujetos capturados (FGJEM)
Los dos sujetos capturados (FGJEM)

Un par de sujetos fueron capturados en el Estado de México debido a que llevaban indumentarias de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM), además de que iban en un vehículo con luces estroboscópicas.

El 1 de marzo la Fiscalía mexiquense informó sobre la detención de Eduardo “N” y Javier “N” debido a su presunta responsabilidad en los delitos de simulación de vehículo oficial y uso indebido de insignias, pues los dos hombres fueron capturados en flagrancia en el municipio de Acambay.

Los hechos por los que fueron detenidos sucedieron el pasado 26 de febrero cuando policías de la FGJEM viajaban sobre la carretera Panamericana y vieron un vehículo color blanco con luces similares a las que usan las patrullas.

Al interior de la unidad estaban Eduardo y Javier, a quienes les fue marcado el alto para realizarles una revisión, la cual derivó en la detención de los dos hombres pues llevaban material alusivo a la institución de seguridad.

(Archivo/Ilustrativa)
(Archivo/Ilustrativa)

“Uno de ellos portaba una gorra con las iniciales “FGJ”, mientras que el otro una chamarra con la leyenda “Fiscalía Estado de México”, así como dos parches con la leyenda “PDI”, sin lograr acreditar pertenecer a la misma", es parte del reporte oficial.

Suman 31 falsos agentes detenidos en Edomex

Mientras los dos sujetos fueron presentados ante el Ministerio Público para que se resuelva su situación jurídica, la Fiscalía del Edomex destaca que en las últimas semanas han sido detenidos 31 sujetos por simulación de vehículos de las agencias de seguridad, portación de arma de fuego de uso exclusivo y uso indebido de insignias y uniformes.

Uno de los casos fue informado el pasado 7 de febrero cuando fueron arrestados seis sujetos en el municipio de Huehuetoca. En dicha ocasión los hombres viajaban en un vehículo Chevrolet de color negro que llevaba luces estroboscópicas.

Foto: Fiscalía Edomex
Foto: Fiscalía Edomex

Cuando efectivos de seguridad les solicitaron detener la unidad los sospechosos trataron de escapar aunque al final fueron capturados junto con tres armas de fuego, dos réplicas de armas, además de vestimenta con colores, escudos y leyendas similares a las usadas por los agentes de la Fiscalía del Edomex.

Mientras que el 18 de febrero fue informada la detención de un hombre y el aseguramiento de uniformes apócrifos de la Policía Estatal como resultado de un cateo en el que también fueron incautadas armas de fuego.

Javier “N” fue arrestado en Cuautitlán Izcalli por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, portación de arma prohibida, así como uso de insignias de corporaciones de seguridad: una gorra con la insignia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, además de equipos de radiocomunicación, dos de los cuales pertenecían a una institución policiaca municipal.

