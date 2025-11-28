Dan prisión preventiva a 12 policías municipales de Acambay por homicidio

Los 12 elementos se encuentran en prisión preventiva. Crédito: x - @FiscaliaEdomex

La justicia mexiquense ordenó la prisión preventiva justificada para 12 elementos de la Policía Municipal de Acambay, quienes son investigados por su participación en los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa, tras hechos ocurridos el 22 de noviembre en esa demarcación.

Esta imputación sería derivada de un enfrentamiento que tuvieron elementos de la Policía Estatal del Edomex y de la Guardia Nacional, contra los 12 policías detenidos.

De acuerdo con información difundida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los detenidos permanecerán privados de su libertad hasta que se defina su situación jurídica.

El caso quedó a cargo de un Juez de Control en el municipio de El Oro, quien validó la captura de diez hombres y dos mujeres integrantes de la corporación.

Quiénes son los 12 policías detenidos

La FGJEM formalizó la imputación penal contra de los siguientes elementos municipales de Acambay.

12 elementos municipales están imputados en el asesinato de un policía estatal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carlos Alberto “N”

Carlos “N”

Pedro Antonio “N”

Edwin Saúl “N”

Rigoberto “N”

Guillermo “N”

Atanasio “N”,

Iván “N”

Leonardo “N”

Roberto “N”

Elizabeth “N”

María Isabel “N”

Según los reportes obtenidos, la autoridad judicial avaló los elementos presentados y determinó colocar a los 12 policías bajo medida cautelar de prisión preventiva.

Se presume que Iván “N” es el Director de Seguridad Pública del municipio.

La próxima audiencia se celebrará el 30 de noviembre, fecha en la que se resolverá la situación jurídica final, luego de que la defensa de los imputados solicitó duplicidad del plazo constitucional.

Sobre los imputados, la Fiscalía del Estado de México recordó que los imputados mantienen el carácter de inocentes mientras no se emita sentencia condenatoria.

Cómo fue el enfrentamiento entre los elementos municipales contra la policía Estatal y la Guardia Nacional

Medios locales reportaron que un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Guardia Nacional (GN) en el municipio de Acambay culminó con un enfrentamiento armado entre cuerpos policiales que dejó a un elemento estatal sin vida y 12 agentes municipales detenidos.

Según reportes, las autoridades acudieron a la zona tras recibir la alerta sobre el robo de una camioneta Ford Bronco.

De acuerdo con información preliminar, el rastreo de la camioneta sustraída ubicó la unidad en Acambay.

Elementos de la SSEM y de la Guardia Nacional se presentaron en el lugar, donde fueron recibidos con disparos de arma de fuego, presuntamente por parte de los elementos municipales.

El tiroteo presuntamente provocó un despliegue inmediato para controlar la situación y desataron un enfrentamiento que involucró a integrantes de la policía municipal.

Según informes, todos los detenidos vestían el uniforme reglamentario de la corporación local al momento del operativo.

El tiroteo resultó en el fallecimiento de un agente policial y otros cuatro elementos lesionados.