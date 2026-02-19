México

Detienen a un hombre con uniformes apócrifos de la Policía en Edomex

La revisión en el sitio fue derivada de una denuncia sobre un lugar donde presuntamente se vendían drogas

Lo asegurado por las autoridades
Lo asegurado por las autoridades (FGJEM)

Las autoridades del Estado de México informaron sobre la detención de una persona y aseguramiento de uniformes apócrifos de la Policía Estatal como resultado de un cateo en el que también fueron incautadas armas de fuego.

El arresto de José Javier “N” fue informado por la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) el 18 de febrero, dicho sujeto es investigado por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, portación de arma prohibida, así como uso de insignias de corporaciones de seguridad.

Cuando los efectivos llegaron al sitio, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, encontraron réplicas de armas de fuego, dosis de drogas, así como indumentaria y equipo táctico con la leyenda Policía Estatal.

De igual manera, en el sitio había una gorra con la insignia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, además de equipos de radiocomunicación, dos de los cuales pertenecían a una institución policiaca de nivel municipal.

El hombre detenido (FGJEM)
El hombre detenido (FGJEM)

“Al concluir el mandamiento judicial, el Agente del Ministerio Público ordenó el aseguramiento del inmueble mientras las investigaciones continúan”, es parte de lo informado por la Fiscalía mexiquense.

Por su parte, el sujeto capturado fue llevado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán mientras continúan las labores de investigación para determinar la relación del hombre referido con las actividades delictivas.

Las imágenes compartidas por la Fiscalía del Edomex permiten ver los indicios asegurados durante el cateo realizado por los elementos de la corporación en conjunto con la Secretaría de Seguridad mexiquense.

Capturados con uniformes falsos en Huehuetoca

Por su parte, el 7 de febrero pasado seis sujetos fueron capturados en el municipio de Huehuetoca luego de que agentes de seguridad identificaron que viajaban en un vehículo con luces estroboscópicas. Los efectivos les marcaron el alto a los sospechosos y estos huyeron del lugar.

Foto: Fiscalía del Edomex
Foto: Fiscalía del Edomex

Lo anterior generó una persecución que derivó en el arresto de los sujetos y el aseguramiento de réplicas de armas,además de vestimenta similar a usada por los elementos de la FGJEM.

Desmantelan taller de uniformes apócrifos en Veracruz

En otras acciones, el pasado 19 de enero la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre los resultados de un cateo en un inmueble de Veracruz.

En dicha ocasión los uniformados revisaron un domicilio ubicado en la colonia Malibrán, municipio de Veracruz en el que presuntamente se confeccionaban uniformes de corporaciones de seguridad apócrifos.

Parte de los indicios asegurados
Parte de los indicios asegurados en el taller. Crédito: FGR Veracruz

Como resultado de la revisión, los agentes incautaron:

  • Seis máquinas de coser tipo industrial
  • Una máquina cortadora de tela
  • Herramientas asociadas a la confección textil en gran escala

A lo anterior se le añade el aseguramiento de chalecos de color verde tipo camuflaje, chalecos negros (algunos de los cuales llevaban insignias de la Policía Estatal) y un chaleco tipo camuflaje de color verde.

Los agentes acudieron al sitio luego de que fue abierta una investigación por el delito de falsificación o uso indebido de uniformes, divisas, insignias o siglas de las Fuerzas Armadas.

