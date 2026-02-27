Un doctor fue detenido por homicidio en Nezahualcóyotl: lo acusan de suministrar medicamentos caducados a paciente

José Carlos "N" fue identificado como el médico tratante de la víctima. Crédito: FGJEM

Un médico identificado como José Carlos “N” fue arrestado en Nezahualcóyotl, Estado de México, tras la muerte de un paciente que había recibido su atención en una clínica privada.

Las autoridades lo acusan de haber suministrado medicamentos caducados, lo que derivó en una investigación por homicidio culposo.

El caso ha generado alarma entre la población local y ha motivado la intervención conjunta de diferentes corporaciones de seguridad y salud.

Según el relato oficial, la víctima ingresó a la clínica con molestias en la vesícula y fue sometida a una intervención quirúrgica el 22 de febrero.

Al día siguiente, presentó complicaciones que terminaron con su fallecimiento.

Sin embargo, un familiar denunció ante la policía municipal que las soluciones y medicamentos administrados tenían fechas de caducidad vencidas, lo que impulsó la detención inmediata del doctor encargado del procedimiento.

Aseguramiento de la clínica

El pasado miércoles 25 de febrero, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en colaboración con la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y la policía municipal, aseguraron el inmueble donde se realizó la cirugía.

Durante el cateo, los agentes hallaron diversos indicios, entre los que destacaron los siguientes:

Medicamentos caducados

Dos ampolletas abiertas con fecha de vencimiento de noviembre de 2023

Una bitácora médica,

Hojas con anotaciones de enfermería a nombre de la víctima

Un block de recetas médicas

Fotografías de la clínica asegurada. Crédito: FGJEM

Según autoridades, estos elementos fueron integrados a la investigación como posibles pruebas de irregularidades en el manejo de insumos médicos.

La clínica quedó clausurada mientras se desarrollan las diligencias periciales y administrativas correspondientes.

La Unidad de Riesgos Sanitarios de Nezahualcóyotl y Protección Civil también participaron en las inspecciones, enfocándose en descartar riesgos a otros pacientes y en asegurar que todos los productos médicos estuvieran debidamente registrados y vigentes.

Por otra parte, el médico identificado como José Carlos “N” quedó a disposición del Ministerio Público bajo sospecha de homicidio culposo.

El personal ministerial recabó los elementos de prueba necesarios para proceder con la acción penal y trasladó al detenido al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

La carpeta de investigación fue integrada con los testimonios de los familiares y la evidencia recolectada durante el cateo en la clínica.

Dictamen forense y línea de investigación

El dictamen de necropsia estableció que la causa de muerte fue tromboembolia pulmonar.

A pesar de este hallazgo, la fiscalía mantiene abierta la indagatoria sobre el supuesto suministro de medicamentos caducados, ante la posibilidad de que estos insumos hayan influido en el estado de salud del paciente.

Las autoridades continúan recabando información de testigos, personal de la clínica y expertos en toxicología para esclarecer los hechos.

Las pesquisas incluyen la revisión de bitácoras médicas, historial del establecimiento y entrevistas a otros pacientes que recibieron atención en la misma clínica.

El objetivo es determinar si existen antecedentes de prácticas irregulares o si otros usuarios pudieron haber estado expuestos a riesgos sanitarios por la utilización de productos vencidos.

El doctor José Carlos “N” permanece a disposición de la autoridad judicial, en espera de que se determine su situación jurídica. El inmueble donde operaba la clínica seguirá asegurado y bajo vigilancia mientras se resuelven las investigaciones.