México

Sheinbaum reitera llamado a EEUU para combatir tráfico de armas: “También deben hacer su parte”

La presidenta reiteró que su gobierno mantiene la política de defensa de la sobernía, al ser un país intependiente

Guardar
Sheinbaum reiteró el llamado a
Sheinbaum reiteró el llamado a combatir el tráfico de armas de EEUU hacia México. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró el llamado al gobierno de Estados Unidos, actualmente encabezado por Donald Trump, a combatir el tráfico de armas desde ese país hacia México, como parte del acuerdo que hay entre ambas naciones para reforzar la seguridad en la frontera.

El llamado ocurre a un día de que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que el 80% de las armas que se decomisan en el país provienen de Estados Unidos, y que una de cada cinco es asegurada en Sinaloa.

Al iniciar la construcción del Hospital de Especialidades IMSS en Sinaloa, la mandataria aseguró que si el gobierno estadounidense quiere que México evite el tráfico de drogas en la frontera, ellos “tienen que hacer su parte” y erradicar el paso de armas.

“Tenemos muy claro, muy claro, frente a los vecinos, que hay principios que no se negocian y además decimos siempre la verdad. Si ellos no quieren que estamos ayudando a que pasen drogas de México a Estados Unidos, también ellos tienen que hacer su parte para que dejen entrar armas de Estados Unidos a México”, dijo.

Agregó que su gobierno mantiene la política de defensa de la sobernía, al ser un país intependiente y que “el pueblo manda”.

“Y tenemos muy claros los principios. La soberanía no se negocia. México es un país libre, independiente y soberano. Y aquí decidimos las y los mexicanos. Como decimos en México, ¿quién manda? El pueblo manda. No manda nadie más que el pueblo en nuestro país", concluyó.

Ayer, Omar García Harfuch informó que el 20% de las armas aseguradas en México han sido confiscadas en Sinaloa, precisando que una de cada cinco armas incautadas en el país corresponde a ese estado.

Además, señaló que el 80% de las armas aseguradas en México provienen de Estados Unidos, incluidas ametralladoras, fusiles, armas Barret y cartuchos de alto poder.

Harfuch explicó que existen investigaciones en curso para determinar cómo ingresan las armas provenientes de Estados Unidos al territorio mexicano.

Destacó que se mantiene un intercambio de información entre autoridades mexicanas y estadounidenses, con el objetivo de frenar el flujo de armas a México y, a la par, evitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

En cuanto a la seguridad en Sinaloa, el secretario recordó que en septiembre de 2024 se registró un aumento de la violencia en el estado, derivado de disputas entre grupos rivales tras la división de una organización criminal.

En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó un refuerzo de la presencia federal y el incremento de operaciones en la entidad a partir de octubre de 2024.

Como resultado de estas acciones, del 1 de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026 se ha detenido a 2 mil 225 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 33 toneladas de droga y las fuerzas federales desmantelaron 1 mil 942 laboratorios y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas. En ese periodo, se incautaron 4 mil 850 armas de fuego en Sinaloa, lo que representa el 20% del total nacional.

Temas Relacionados

Claudia Sheinbaumtráfico de armasEstados Unidosmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Oaxaca registra sismo de 4.2 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Oaxaca registra sismo de 4.2

Ciencia lenta

En estos tiempos se prioriza la productividad inmediata, es importante publicar más, terminar antes, competir mejor, no solo por encima de una posible profundidad reflexiva, sino incluso a pesar de la salud mental

Ciencia lenta

Incendio en Tequila consume vertedero irregular de 200 metros cuadrados

Protección Civil de Jalisco pidió a la ciudadanía evitar acercarse a la zona y mantenerse informada a través de los canales oficiales

Incendio en Tequila consume vertedero

Colectivo condena asesinato de Rubí Gómez Tagle, madre buscadora de Sinaloa, exige investigación exhaustiva

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México exigió que se brinde protección a la familia de la madres buscadora

Colectivo condena asesinato de Rubí

El Mito de la Innovación: Por qué tu estrategia está empobreciendo a tu empresa

Si bien el avance tecnológico en productos y servicios liberan al hombre de ciertas, también lo pueden empobrecer

El Mito de la Innovación:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan cadáver de hombre calcinado

Hallan cadáver de hombre calcinado en el norponiente de Ciudad Juárez, era devorado por perros

La sombra de El Mencho y el CJNG en Irán y el plan de asesinar a la embajadora de Israel en México

Ya fue entregado el cuerpo de El Mencho a familiares, confirmó la FGR tras llegada de carrozas fúnebres

¿Tenía El Mencho su propio hospital en Jalisco? Chocan versiones sobre centro médico en Jalisco

Así fue la caravana por la paz en Aguililla, tierra natal de “El Mencho”, en la que participaron decenas de ciudadanos

ENTRETENIMIENTO

Quién es la mexicana con

Quién es la mexicana con la que se habría casado con Charles Leclerc, piloto de F1

Feria Nacional de la Enchilada 2026: fechas, artistas, sede y todo para ir

Alexis Núñez responde a audios atribuidos a Imelda Tuñón donde lo señalan y sugiere: “Ella tiene una adicción”

Nietos de Carmen Salinas exigen disculpa pública a Saskia Niño de Rivera por polémica en pódcast: “Mi abuela ya no está”

‘Incompatibles’: Nodal deja a todos pensando tras filtrar su nueva canción en Instagram

DEPORTES

Autoridades de Monterrey refuerzan seguridad

Autoridades de Monterrey refuerzan seguridad ante la llegada del Mundial 2026

Todo lo que tienes que saber del tour de la Copa del Mundo en Veracruz: guía y fechas

México suma su segunda medalla: Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya ganan plata en el Mundial de Clavados de Montreal 2026

Milito estuvo a un paso de dirigir a Toluca, revela directivo escarlata

Chicharito genera reacciones en redes tras dar a entender que no se sintió querido en Chivas