Sheinbaum reitera llamado a EEUU para combatir tráfico de armas: “También deben hacer su parte”

Sheinbaum reiteró el llamado a combatir el tráfico de armas de EEUU hacia México. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró el llamado al gobierno de Estados Unidos, actualmente encabezado por Donald Trump, a combatir el tráfico de armas desde ese país hacia México, como parte del acuerdo que hay entre ambas naciones para reforzar la seguridad en la frontera.

El llamado ocurre a un día de que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que el 80% de las armas que se decomisan en el país provienen de Estados Unidos, y que una de cada cinco es asegurada en Sinaloa.

Al iniciar la construcción del Hospital de Especialidades IMSS en Sinaloa, la mandataria aseguró que si el gobierno estadounidense quiere que México evite el tráfico de drogas en la frontera, ellos “tienen que hacer su parte” y erradicar el paso de armas.

“Tenemos muy claro, muy claro, frente a los vecinos, que hay principios que no se negocian y además decimos siempre la verdad. Si ellos no quieren que estamos ayudando a que pasen drogas de México a Estados Unidos, también ellos tienen que hacer su parte para que dejen entrar armas de Estados Unidos a México”, dijo.

Agregó que su gobierno mantiene la política de defensa de la sobernía, al ser un país intependiente y que “el pueblo manda”.

“Y tenemos muy claros los principios. La soberanía no se negocia. México es un país libre, independiente y soberano. Y aquí decidimos las y los mexicanos. Como decimos en México, ¿quién manda? El pueblo manda. No manda nadie más que el pueblo en nuestro país", concluyó.

Ayer, Omar García Harfuch informó que el 20% de las armas aseguradas en México han sido confiscadas en Sinaloa, precisando que una de cada cinco armas incautadas en el país corresponde a ese estado.

Además, señaló que el 80% de las armas aseguradas en México provienen de Estados Unidos, incluidas ametralladoras, fusiles, armas Barret y cartuchos de alto poder.

Harfuch explicó que existen investigaciones en curso para determinar cómo ingresan las armas provenientes de Estados Unidos al territorio mexicano.

Destacó que se mantiene un intercambio de información entre autoridades mexicanas y estadounidenses, con el objetivo de frenar el flujo de armas a México y, a la par, evitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

En cuanto a la seguridad en Sinaloa, el secretario recordó que en septiembre de 2024 se registró un aumento de la violencia en el estado, derivado de disputas entre grupos rivales tras la división de una organización criminal.

En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó un refuerzo de la presencia federal y el incremento de operaciones en la entidad a partir de octubre de 2024.

Como resultado de estas acciones, del 1 de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026 se ha detenido a 2 mil 225 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 33 toneladas de droga y las fuerzas federales desmantelaron 1 mil 942 laboratorios y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas. En ese periodo, se incautaron 4 mil 850 armas de fuego en Sinaloa, lo que representa el 20% del total nacional.