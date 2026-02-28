México

Falta de sistema de cuidados limita acceso de mujeres a empleos formales en México, alerta la OCDE

La organización estimó que ampliar la cobertura de servicios de cuidados podría generar hasta 800 mil empleos formales

La imagen muestra a una madre dividida entre su rol profesional en la oficina y las labores domésticas en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de los avances en a falta de un sistema de cuidados suficiente y accesible sigue impidiendo que muchas mujeres mexicanas consigan empleos formales, según el informe Economic Surveys: Mexico 2026, que publicó esta semana la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El informe más reciente, revisado por Infobae, muestra que las tareas de cuidado, tanto de niñas y niños como de personas mayores, recaen principalmente en las mujeres y afectan su desarrollo profesional.

De acuerdo con la OCDE, las mujeres dedican en promedio cerca de 40 horas por semana a trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, el doble que los hombres.

Esta situación las lleva a aceptar trabajos informales o a salir del mercado laboral formal, pues la falta de servicios de cuidado infantil asequibles y la insuficiencia de opciones para el cuidado de personas mayores limitan sus alternativas.

Solo el 5% de los niños menores de tres años accede a educación o cuidado temprano, un nivel muy por debajo del promedio en los países miembros del organismo.

El informe señala que la estructura de los horarios escolares tampoco ayuda: las escuelas primarias públicas en México suelen operar solo unas pocas horas al día y la falta de servicios de cuidado después del horario escolar obliga a las madres a depender de familiares o a dejar sus empleos.

Según la OCDE, países con jornada escolar extendida reportan mayor participación de mujeres en el trabajo formal. Datos del programa de Escuelas de Tiempo Completo en México muestran que alargar la jornada escolar aumentó en más de cinco puntos porcentuales el empleo de madres.

La OCDE recomienda crear una red federal de servicios de cuidado infantil y educación inicial financiada con recursos públicos.

Esta red debería dar prioridad a familias de bajos ingresos y cubrir tanto a quienes trabajan en la economía formal como a quienes lo hacen en la informalidad.

El organismo calcula que lograr cobertura universal para niñas y niños menores de seis años costaría alrededor del 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB), el doble del gasto actual.

La falta de servicios de cuidado para personas mayores también representa un obstáculo.

El informe estima que ofrecer atención a dos millones de personas mayores dependientes requeriría un gasto anual de 0.5% del PIB y podría generar hasta 800 mil empleos formales.

Además, la OCDE subraya que la profesionalización de quienes cuidan, mediante educación dual y certificación de competencias, es necesaria para asegurar la calidad del sistema.

El Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 incluye la creación de un Sistema Nacional de Cuidados que amplíe la cobertura y mejore la calidad de los servicios, con atención especial a las familias en situación de informalidad.

El informe también destaca que aumentar la presencia de mujeres en carreras científicas, tecnológicas y técnicas (STEM) contribuye a reducir la informalidad laboral femenina.

De acuerdo con la OCDE, la reducción de la informalidad femenina en México depende de inversiones en políticas públicas de cuidados, tanto para la infancia como para las personas mayores, y de un esfuerzo coordinado para profesionalizar y ampliar estos servicios.

