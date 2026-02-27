México

Vinculan a proceso a hombre por posesión ilegal de aves exóticas en Morelos

La acusación por transportar ejemplares sin documentación válida podría resultar en sanciones severas, en un esfuerzo por desincentivar el tráfico ilegal de especies

Guardar
El organismo ambiental federal informó
El organismo ambiental federal informó que el individuo transportaba cinco ejemplares de la especie, la cual está protegida por normativas nacionales debido a su situación vulnerable ante el comercio y la captura prohibidas. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que una persona fue vinculada a proceso por la posesión ilegal de cinco ejemplares de clarín jilguero (Myadestes occidentalis), especie de ave enlistada como sujeta a protección especial en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, que regula las especies de flora y fauna silvestres en riesgo en el país.

El aseguramiento de las aves ocurrió el pasado 12 de febrero, cuando elementos de seguridad pública del municipio de Tetela del Volcán detectaron a una persona que transportaba los ejemplares sin contar con la documentación que acreditara su legal procedencia.

La Profepa supervisa proceso penal
La Profepa supervisa proceso penal tras aseguramiento de aves silvestres protegidas. Foto: (Profepa)

Ante esta situación, los oficiales procedieron a poner al individuo a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que inició la carpeta de investigación correspondiente por la probable comisión de un delito contra la biodiversidad.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal, la posesión ilícita de ejemplares de vida silvestre que se encuentren en alguna categoría de protección puede ser sancionada con penas que van de uno a nueve años de prisión, así como de 300 a 3 mil días de multa. Estas disposiciones buscan inhibir el tráfico y la captura ilegal de especies, una de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad en México.

La Profepa detalló que participa en este caso como parte ofendida y coadyuvante del Ministerio Público Federal, y dará seguimiento puntual al proceso judicial. El objetivo, señaló la dependencia, es garantizar la protección de los ejemplares asegurados y promover la reparación integral del daño ambiental, conforme a sus atribuciones legales.

Profepa subraya que "el clarín
Profepa subraya que "el clarín jilguero se encuentra en una situación vulnerable que podría derivar en amenaza si no se implementan medidas efectivas de conservación". Foto: (eBird)

El clarín jilguero es una especie nativa de México que habita principalmente en zonas montañosas con bosques templados. Debido a la pérdida de hábitat y a su captura ilegal para su comercialización como ave de ornato, su población ha enfrentado presiones que motivaron su inclusión en la lista de especies sujetas a protección especial. Esta categoría implica que la especie podría llegar a encontrarse amenazada si no se establecen medidas adecuadas para su conservación.

La dependencia federal reiteró que el tráfico ilegal de vida silvestre constituye un delito que afecta el equilibrio de los ecosistemas y pone en riesgo la supervivencia de diversas especies. Asimismo, subrayó la importancia de que la ciudadanía se abstenga de adquirir ejemplares de fauna silvestre sin la documentación que acredite su procedencia legal, ya que esta práctica fomenta cadenas de comercio ilícito.

Finalmente, la Profepa reafirmó su compromiso de continuar trabajando en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales para combatir los delitos ambientales, fortalecer la vigilancia y asegurar la protección de los recursos naturales del país, así como impulsar acciones orientadas a la conservación de la biodiversidad y la reparación del daño al medio ambiente.

Temas Relacionados

ProfepaClarín jilgueroEspecies silvestresAnimalesMedio ambientemexico-noticias

Más Noticias

Michoacán registra sismo de 4.0 de magnitud

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Michoacán registra sismo de 4.0

Majo Aguilar rinde homenaje a Juan Gabriel con una emotiva versión de “Así Fue”

La cantante ofrece una nueva lectura del emblemático tema de “El Divo de Juárez”

Majo Aguilar rinde homenaje a

La cacería contra “El Mencho”: las tres veces que otros capos intentaron matar al líder del CJNG

Antes de su caída en Tapalpa, Nemesio Oseguera Cervantes sobrevivió a múltiples intentos de asesinato orquestados por capos rivales que buscaron frenar su ascenso en el mundo criminal

La cacería contra “El Mencho”:

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 27 de febrero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy en México: noticias

Más de 18 mil personas esperan un órgano en México: ¿cómo registrarse para ser donador voluntario?

El sistema de salud trabaja en reducir la espera en el marco del Día Mundial de la Donación de Órganos y Tejidos

Más de 18 mil personas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Policías de Ecuandureo vinculados al

Policías de Ecuandureo vinculados al CJNG servían al “R1” y no estaban registrados en el SESNSP

Vinculan a proceso a “El Seven” de la Familia Michoacana, implicado en el homicidio de cinco personas en Tláhuac

Sentencian a tres hombres en Guerrero por el transporte de más de tres mil litros de huachicol en una lancha

Especialista señala que la CDMX tiene condiciones que la protegen del CJNG, pero no la hacen inmune a un ataque

Tijuana: la ciudad fronteriza situada entre jefes de plaza del Cártel de Sinaloa y las reacciones del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Majo Aguilar rinde homenaje a

Majo Aguilar rinde homenaje a Juan Gabriel con una emotiva versión de “Así Fue”

Documental sobre los 50 años de Iron Maiden llegará a salas de México en esta fecha

Gala Montes responde a los rumores de haber condicionado su regreso a las telenovelas en “Corazón de oro”

BTS en México: por qué aseguran que los Santos Bravos podrían abrir sus conciertos

Hija de Carmen Salinas reacciona a acusaciones de rituales satánicos con niños supuestamente realizados por la actriz

DEPORTES

Holanda y Japón inspeccionan el

Holanda y Japón inspeccionan el Estadio BBVA para el Mundial 2026

La estrella de Japón que podría perderse el Mundial 2026 en México

Gianni Infantino sostuvo llamada con Claudia Sheinbaum: FIFA reitera confianza en México para el Mundial 2026

Muere Marco Tolama, periodista experto en Fórmula 1 y ex colaborador de José Ramón Fernández

Lesión de Mateo Chávez, qué le sucedió