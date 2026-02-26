Cuatro sujetos fueron vinculados a proceso por el asesinato del cantante de narcocorridos AfroSan en CDMX

El asesinato del cantante de narcocorridos ocurrió el pasado 9 de febrero de 2026 en la alcaldía Tláhuac. Crédito: FGJCDMX

Cuatro individuos identificados como Ángel “N”, Uriel “N”, Noé “N” y Edson “N”, fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el ataque armado que le quitó la vida al cantante de narcocorridos conocido como AfroSan y dejó a otro hombre lesionado en la colonia Los Olivos, alcaldía Tláhuac, el pasado 9 de febrero de 2026.

Según reportes de las autoridades, los hechos ocurrieron afuera de un establecimiento comercial, donde las víctimas fueron interceptadas tras una discusión.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), responsable de la investigación, señaló que los 4 sujetos son imputados por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, además, dos de ellos también recibieron cargos por delitos contra la salud.

El cantante falleció cuando era trasladado para recibir atención médica, mientras que la segunda víctima permanece hospitalizada a causa de las heridas.

Reportes previos de Infobae México señalan que el contenido de las letras interpretadas por AfroSan contienen alusivos a organizaciones criminales, como el Cártel de Tláhuac, La Unión de Tepito y la Nueva Familia Michoacana.

Cómo fueron detenidos los presuntos asesinos de AfroSan

Fotografía del cantante asesinado. (IG)

Indagatorias oficiales señalan que después del ataque, los responsables huyeron del lugar, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegaron un operativo que permitió ubicar y detener a los presuntos implicados en acciones distintas realizadas un día después de los hechos.

Noé “N” y Edson “N” fueron asegurados durante la madrugada del 10 de febrero cerca de la zona donde sucedió la agresión.

Horas más tarde, la policía arrestó a Ángel “N” y Uriel “N” en posesión de diversas sustancias ilícitas.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, encargado de reunir los elementos probatorios para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades señalaron que los arrestos se ejecutaron con base en labores de investigación y seguimiento, alineadas con los protocolos de actuación policial.

Pruebas, cargos y proceso judicial

El asesinato del cantante AfroSan, Juan Carlos Santiago, reactivó el debate sobre la violencia en el género regional mexicano y los narcocorridos (IG)

La FGJCDMX detalló que los datos de prueba fueron integrados a partir de dictámenes en materia de balística y criminalística, así como de la declaración de la víctima sobreviviente.

Estas evidencias permitieron al Ministerio Público acreditar la probable participación de los cuatro hombres en el ataque.

En audiencia, el juez de control resolvió la vinculación a proceso por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

En el caso de Ángel “N” y Uriel “N”, también deberán enfrentar proceso penal por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, tras ser detenidos en posesión de narcóticos.

El avance de la investigación permitirá esclarecer la posible relación de los imputados con el entorno delictivo en la zona.

Mediante un comunicado, la FGJCDMX reiteró su compromiso institucional de combatir la impunidad y proteger la integridad de las víctimas, directas e indirectas.

El organismo subrayó que las actuaciones se desarrollan bajo los principios de objetividad y respeto a la legalidad.